Заха Хадид: 15 лучших построек

Заха Хадид родилась в Багдаде (Ирак), уже в 11 лет поняла, что хочет стать архитектором . В 1972 году поехала учиться в Лондон, где и осталась жить. «Планета на своей собственной орбите» — так называл свою талантливую студентку известный голландский архитектор Рем Колхас, бывший преподаватель Захи в знаменитой AA (Architectural Association School of Architecture), а после и ее первый работодатель.

Уже в 1980 году Заха Хадид открыла свое бюро Zaha Hadid Architects. Участвовала во многих конкурсах, одну за другой одерживала победы, но дальше бумаги дело не шло. Заказчиков пугали смелые идеи архитектора. Довольно долго ее бюро занималось дизайном мебели, интерьеров и даже обуви. Первым реализованным объектом Захи Хадид стала пожарная часть компании Vitra в Германии (1990 — 1993), однако широкую известность архитектор получила только в 1999 году после строительства Центра современного искусства Розенталя в Цинциннати (США). В 2004 году Заха Хадид стала первой женщиной, получившей высочайшую награду в области архитектуры — Притцкеровскую премию. Возведенные в разных точках земного шара постройки Захи Хадид выглядят как инопланетные существа. 31 марта 2016 года архитектор скончалась от сердечного приступа в Майами. Она опередила свое время, оставив много проектов, которые, надеемся, будут реализованы.