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Заха Хадид

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31 октября 2018

Заха Хадид: 15 лучших построек

31 октября день рождения отметила бы великая женщина-архитектор Заха Хадид

Заха Хадид родилась в Багдаде (Ирак), уже в 11 лет поняла, что хочет стать архитектором. В 1972 году поехала учиться в Лондон, где и осталась жить. «Планета на своей собственной орбите» — так называл свою талантливую студентку известный голландский архитектор Рем Колхас, бывший преподаватель Захи в знаменитой AA (Architectural Association School of Architecture), а после и ее первый работодатель.

Заха Хадид

Уже в 1980 году Заха Хадид открыла свое бюро Zaha Hadid Architects. Участвовала во многих конкурсах, одну за другой одерживала победы, но дальше бумаги дело не шло. Заказчиков пугали смелые идеи архитектора. Довольно долго ее бюро занималось дизайном мебели, интерьеров и даже обуви. Первым реализованным объектом Захи Хадид стала пожарная часть компании Vitra в Германии (1990 — 1993), однако широкую известность архитектор получила только в 1999 году после строительства Центра современного искусства Розенталя в Цинциннати (США). В 2004 году Заха Хадид стала первой женщиной, получившей высочайшую награду в области архитектуры — Притцкеровскую премию. Возведенные в разных точках земного шара постройки Захи Хадид выглядят как инопланетные существа. 31 марта 2016 года архитектор скончалась от сердечного приступа в Майами. Она опередила свое время, оставив много проектов, которые, надеемся, будут реализованы.

Первая постройка
Первая постройка - пожарная часть компании Vitra в Германии (1990 — 1993)
Частный особняк в Барвихе, Россия.
Частный особняк в Барвихе, Россия.
Политехнический университет в Гонконге
Политехнический университет в Гонконге, Китай
Многоцелевой комплекс
Многоцелевой комплекс Beko Masterplan в Белграде, Сербия
Золотая станция метро
Золотая станция метро в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Небоскребы Signature
Небоскребы Signature Towers в Дубаи, ОАЭ
Международный центр
Международный центр культуры и искусства Чанша, Китай
40-этажный отель в Макао, Китай
40-этажный отель в Макао, Китай
Бизнес-центр премиум-класса
Бизнес-центр премиум-класса Dominion Tower, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 5, стр. 1. Облицовка фасада из алюминиевых панелей меняет оттенок в зависимости от угла зрения и степени освещенности. Dominion Tower отличает удивительная атмосфера и легкость, которую создает атриум – на верхний этаж можно подняться по «парящей» лестнице или на одном из 5-ти лифтов.
Фестивальный комплекс
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Центр Гейдара Алиева, Баку
Центр Гейдара Алиева, Баку. Культурный центр имени Гейдара Алиева — постройка с трудной судьбой. Не успев открыться, она пережила пожар, но, как феникс, возродилась из пепла, не утратив своей красоты. Здание-скульптура с плавными, текучими очертаниями эффектно в любом ракурсе: не поленитесь обойти его со всех сторон. Внутри — концертный и выставочный залы, музей Алиева. Ул. Гейдара Алиева.
Музей транспорта Риверсайд
Музей транспорта Риверсайд, Глазго. 36-метровый фасад из стекла, в котором отражается река Клайд, венчает зубчатая крыша. Несмотря на то, что строительство из-за кризиса затянулось на семь лет, оно того стоило. Этот музей в 2013 году назван лучшим в Европе.
Олимпийский стадион
Олимпийский стадион в Токио 2020, Япония
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Футбольный стадион 2022, Катар

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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