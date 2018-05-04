25 лет дизайнерскому бренду AXOR

Вот уже 25 лет бренд AXOR является пионером в создании инновационных дизайн-объектов для ванных комнат и кухонь. Сегодня портфолио фабрики включает около 2 000 предметов: от классики до авангарда.

С самого начала проект задумывался как коллаборация со всемирно известными архитекторами и промышленными дизайнерами, такими как Филипп Старк (Philippe Starck), Антонио Читтерио (Antonio Citterio), Жан-Мари Массо (Jean-Marie Massaud), Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), бюро Nendo и Front . Звездное сотрудничество оказало непосредственное влияние на развитие дизайна ванной комнаты. Некоторые авангардные изделия и коллекции сегодня уже считаются классикой.

История бренда началась с коллекции AXOR Starck, предложивший оригинальную джойстиковую рукоятку-«перышко», а с ней и новый способ управления потоком воды еще в 1993 году. Эта модель, совершившая переворот в дизайне смесителей, необычайно востребована до сих пор. Основатель бренда Филипп Гроэ (Philippe Grohe) лично участвовал в проектировании каждого объекта. Как настоящий первопроходец, он устанавливал новые коллекции у себя дома, тестируя разработки в первую очередь на себе.

Серия AXOR Massaud — дизайн, вдохновленный природой. Поток воды предстает в естественной форме. Из смесителей струятся водопады, души окатывают проливным дождем, ванны превращаются в озера: натуральная красота природы в ванной комнате.

AXOR Starck V — прозрачный смеситель, выполненным из хрустального стекла. Он был впервые показан на Salone del Mobile в 2014 году. Разработка заняла четыре долгих года, но оно того стоило. Внутри съемного корпуса можно наблюдать водоворот, ощущать всю энергию воды. Мытье рук превращается в зрительное удовольствие, настоящее театральное действо.

Новые ощущения и уровень комфорта принесли верхние души AXOR ShowerHeaven 1200 и AXOR Royal 350, представленные в 2017 году. Беспрецедентная душевая струя PowderRain нежно обволакивает кожу, словно мягкий кокон.

Объекты AXOR легко адаптируются под личные пристрастия пользователя, помогая сделать ванную комнату уникальной. Например, благодаря услуге AXOR FinishPlus, для всех продуктов AXOR доступны 15 вариантов покрытий особой прочности: от «полированного золота» до «шлифованного черного хрома». Также можно изменить стандартный размер или нанести надпись при помощи AXOR Signature.

В честь своего 25-летия, на выставке Salone del Mobile 2018 в Милане, AXOR впервые представил коллекцию MyEdition — платформу для исполнения собственных желаний и творческой реализации. Серия включила широкий выбор панелей, которые можно выполнить из различных материалов, включая металл, дерево, мрамор и кожу.