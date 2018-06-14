Роман с камнем: 50 лет фабрике Draenert

Вот уже более полувека живет любовь немецкой фабрики Draenert к натуральному камню

Основатель компании Питер Драенерт.

История Draenert началась в 1968 году, когда Питер Драенерт сделал свой первый стол, поставив каменную плиту на металлические полозья. Тогда он вряд ли подозревал, что однажды его дело превратится в мануфактуру, которая станет ведущим брендом международного мебельного дизайна.

Стол Finale, коллекция Artifacts, 1972. Стол Trilope, дизайн Вольф­ганга Мезгера.

Способность воплощать самые смелые идеи в реальность стала отличительной чертой фабрики, которая специализируется на производстве столовых и журнальных столов из камня, дерева и стекла с запатентованными раздвижными механизмами.

Комод Write Secretary F1, клен. Эскиз дивана Europa, дизайн Рона Арада, 1994.

В этом году Draenert остается верным своим традициям и представляет новый художественный объект — Marble Wing, футуристический мраморный шезлонг архитектора и дизайнера Хади Тегерани (Hadi Teherani). К юбилею марки этот арт-объект будет выпущен ограниченным тиражом 15 экземпляров. www.draenert.de