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14 июня 2018

Роман с камнем: 50 лет фабрике Draenert

Вот уже более полувека живет любовь немецкой фабрики Draenert к натуральному камню

50 лет Draenert (фото 0)
Основатель компании Питер Драенерт.

История Draenert началась в 1968 году, когда Питер Драенерт сделал свой первый стол, поставив каменную плиту на металлические полозья. Тогда он вряд ли подозревал, что однажды его дело превратится в мануфактуру, которая станет ведущим брендом международного мебельного дизайна.

50 лет Draenert (фото 2.1)
Стол Finale, коллекция Artifacts, 1972.
50 лет Draenert (фото 2.2)
Стол Trilope, дизайн Вольф­ганга Мезгера.

Способность воплощать самые смелые идеи в реальность стала отличительной чертой фабрики, которая специализируется на производстве столовых и журнальных столов из камня, дерева и стекла с запатентованными раздвижными механизмами.

50 лет Draenert (фото 4.1)
Комод Write Secretary F1, клен.
50 лет Draenert (фото 4.2)
Эскиз дивана Europa, дизайн Рона Арада, 1994.

В этом году Draenert остается верным своим традициям и представляет новый художественный объект — Marble Wing, футуристический мраморный шезлонг архитектора и дизайнера Хади Тегерани (Hadi Teherani). К юбилею марки этот арт-объект будет выпущен ограниченным тиражом 15 экземпляров. www.draenert.de

50 лет Draenert (фото 6)
Шезлонг Marble Wing, дизайнер Хади Тегерани, 2018.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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