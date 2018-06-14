Роман с камнем: 50 лет фабрике Draenert

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Вот уже более полувека живет любовь немецкой фабрики Draenert к натуральному камню
История Draenert началась в 1968 году, когда Питер Драенерт сделал свой первый стол, поставив каменную плиту на металлические полозья. Тогда он вряд ли подозревал, что однажды его дело превратится в мануфактуру, которая станет ведущим брендом международного мебельного дизайна.
Способность воплощать самые смелые идеи в реальность стала отличительной чертой фабрики, которая специализируется на производстве столовых и журнальных столов из камня, дерева и стекла с запатентованными раздвижными механизмами.
В этом году Draenert остается верным своим традициям и представляет новый художественный объект — Marble Wing, футуристический мраморный шезлонг архитектора и дизайнера Хади Тегерани (Hadi Teherani). К юбилею марки этот арт-объект будет выпущен ограниченным тиражом 15 экземпляров. www.draenert.de
Elle Decoration
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