Английские традиции: 50 лет фабрике Osborne & Little

Основатели компании Osborne & Little — сэр Питер Осборн и Энтони Литтл.

В 2018 году британская марка Osborne & Little отмечает крупный юбилей — 50 лет с момента основания. Вот уже полвека фабрика производит обои и ткани в истинно английском стиле. Стоит сказать, что мировую известность компания получила благодаря смелым интерпретациям классических узоров. Первые коллекции были созданы основателями сэром Питером Осборном и Энтони Литтлом в 1968 году с долей хорошего чувства юмора и толикой экстравагантности. Компания всегда уделяла особое внимание национальной самоидентичности. Например, серия British Isles Damask включает аллюзии на четыре страны Соединенного Королевства: английскую розу, штландский чертополох, уэльсский нарцисс и североирландский лен.

Британский дизайнер Нина Кэмпбелл. Британский модельер Мэттью Уильямсон.



﻿ Сотрудничество со знаменитыми дизайнерами

В настоящее время марка Osborne & Little привлекает к сотрудничеству молодых дизайнеров и открывает новые имена. Однако в портфолио фабрики есть и громкие коллаборации с большими звездами — британскими модельерами Зандрой Роудс (Zandra Rhodes) и Мэттью Уильямсоном (Matthew Williamson), карикатуристом Квентином Блейком (Quentin Blake), дизайнером Ниной Кэмпбелл (Nina Campbell).

Проекты Нины Кэмпбелл для Osborne & Little — это сочетание практичности и остроумия. Цветовая палитра коллекций постоянно развивается, при этом образцы из предыдущих серий прекрасно работают вместе с новинками. Фабрика сотрудничает с дизайнером уже более четверти века. Результатом совместной работы стали четыре коллекции обоев, текстиля и обивочных тканей.

Модельер Мэттью Уильямсон сотрудничает с компанией уже 5 лет. Фирменные радужные принты, энергичный гламур и любовь к Индии дизайнер привнес и в коллекции обоев и текстиля для Osborne & Little. Концептуальной палитрой автора стали аквамарин, бирюза, коралл и нефрит в сочетании с более «тихими» оттенками — слоновая кость, жемчуг, серебро.



﻿ Интересные факты

В 1990 году в парижском Центре Помпиду прошла выставка на тему «100 лучших рекламных проектов с 1950 годов». Частью экспозиции стали изображения фотографа Чарльза Сеттрингтона для продвижения серии тканей Shadows.

В 1999 обои и ткани фабрики были использованы для оформления частных апартаментов Билла и Хиллари Клинтон в Белом доме.

В 2008 году марка была приглашена для оформления терминала № 5 в аэропорту Хитроу по заказу British Airways. Ткани и обои Osborne & Little были использованы для оформления VIP-зон и оборудования салонов первого класса.

В 2012 году в лондонском Музее Виктории и Альберта состоялась выставка «Британский дизайн: 1948-2012». Экспозиция на тему послевоенного искусства и дизайна также включила объекты фабрики.