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15 июня 2018

Круглая дата: 70 лет компании Porada

В 2018 году итальянская фабрика Porada отмечает свое 70-летие. В честь юбилея вспоминаем историю этой марки и ее последние достижения

70 лет Porada (фото 0)
Основатель Porada Луиджи Аллиеви

«Все началось с любви к дереву», — гласит история итальянской марки Porada. Натуральному дереву, которое в руках мастеров-краснодеревщиков способно превращаться в настоящие произведения искусства.

В 1948 году столяр Луиджи Аллиеви открыл небольшую мастерскую по производству стульев. Первые годы он работал во дворе своего дома, так что если начинался дождь — производство останавливалось.

Труд и высочайшее мастерство принесли его фирме славу, число клиентов быстро росло, и в 1968 году Луиджи с сыновьями решили запустить собственное мебельное производство.

70 лет Porada (фото 2)
Прежде чем попасть в производство, все сырье проходит жесткий отбор

Сегодня фабрика выпускает как корпусную, так и мягкую мебель, но главным материалом было и остается дерево. Любимые сорта марки — это орех каналетто, вяз и клен (компания принципиально не работает с редкими и вымирающими породами и тщательно следит за отбором и происхождением сырья, используя только сертифицированный продукт).

70 лет Porada (фото 4)
Рабочие материалы

Визитная карточка Porada — филигранная ручная работа и фирменная полировка, благодаря которой деревянная поверхность получается идеально гладкой даже без использования лака.

70 лет Porada (фото 7)
Напольные вешалки Flamingo, орех каналетто, дизайн Джино Каролло

Высочайшее качество материалов, фирменные технологии, а также передовой дизайн (компания активно привлекает к разработке коллекций известных дизайнеров) — все это делает продукцию Porada популярной далеко за пределами родной Италии. Однако секрет многолетнего успеха не только (и не столько) в этом. «Главное здесь — человеческий фактор, люди, которые с нами работают, — считают в компании. — Люди, которые за долгие годы стали частью нашей большой семьи, которые вкладывают в нашу мебель свою душу и для которых работа на фабрике Porada, как и для нас самих, является подлинной страстью и делом всей жизни».

70 лет Porada (фото 10)
Овальный обеденный стол Infinity, массив ореха каналетто, дизайн Стефано Биджи. Стулья Ester, дизайн Стефано Биджи

В честь юбилея компания приготовила несколько сюрпризов для своих поклонников. По-первых, в дни апрельской выставки iSaloni в Милане торжественно открылся новый флагманский шоу-рум марки площадью 700 кв. м, где представлен весь широкий ассортимент — от решения для контрактного сектора до культовых объектов из самых последних коллекций.

Кроме того, чтобы увековечить памятную дату, компания перевыпустила на основе своих архивных материалов три исторических модели и включила их в коллекцию 2018 года. Это обеденный стол Tondo и два штабелируемых журнальных столика — Tony (с треугольной столешницей) и Trittico (с круглой столешницей). Оригинальный дизайн — а они были придуманы 40 лет назад — и размеры были оставлены без изменений, модернизация коснулась лишь отделки и некоторых технических деталей. Каждый объект юбилейного выпуска имеет латунную табличку с цифрой 70, символизирующую 70 лет любви Роradа к дереву.

Обеденный стол Tondo, основа из лакированного дерева, столешница из стекла
Обеденный стол Tondo, основа из лакированного дерева, столешница из стекла
Обеденный стол Tondo, основа из лакированного дерева, столешница из стекла
Журнальный столик Trittico, основа из дерева, столешница из цветного стекла
Журнальный столик Trittico, основа из дерева, столешница из цветного стекла
Журнальный столик Tony, основа из дерева, столешница из цветного стекла
Журнальный столик Tony, основа из дерева, столешница из цветного стекла

И, наконец, в честь дня рождения компания представляет абсолютную новинку — собственные ароматы для дома в упаковке, которая разработана Porada! «Это подарок нашим клиентам, которые вот уже 70 лет помогают нести философию Porada по всему миру и с которыми мы хотим разделить наш праздник». www.porada.com

Круглая дата: 70 лет компании Porada (фото 12)
Домашние ароматы, выпущенные к юбилею Porada

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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