Круглая дата: 70 лет компании Porada

В 2018 году итальянская фабрика Porada отмечает свое 70-летие. В честь юбилея вспоминаем историю этой марки и ее последние достижения

Основатель Porada Луиджи Аллиеви

«Все началось с любви к дереву», — гласит история итальянской марки Porada. Натуральному дереву, которое в руках мастеров-краснодеревщиков способно превращаться в настоящие произведения искусства. В 1948 году столяр Луиджи Аллиеви открыл небольшую мастерскую по производству стульев. Первые годы он работал во дворе своего дома, так что если начинался дождь — производство останавливалось. Труд и высочайшее мастерство принесли его фирме славу, число клиентов быстро росло, и в 1968 году Луиджи с сыновьями решили запустить собственное мебельное производство.

Прежде чем попасть в производство, все сырье проходит жесткий отбор

Сегодня фабрика выпускает как корпусную, так и мягкую мебель, но главным материалом было и остается дерево. Любимые сорта марки — это орех каналетто, вяз и клен (компания принципиально не работает с редкими и вымирающими породами и тщательно следит за отбором и происхождением сырья, используя только сертифицированный продукт).

Рабочие материалы

Визитная карточка Porada — филигранная ручная работа и фирменная полировка, благодаря которой деревянная поверхность получается идеально гладкой даже без использования лака.

Напольные вешалки Flamingo, орех каналетто, дизайн Джино Каролло

Высочайшее качество материалов, фирменные технологии, а также передовой дизайн (компания активно привлекает к разработке коллекций известных дизайнеров) — все это делает продукцию Porada популярной далеко за пределами родной Италии. Однако секрет многолетнего успеха не только (и не столько) в этом. «Главное здесь — человеческий фактор, люди, которые с нами работают, — считают в компании. — Люди, которые за долгие годы стали частью нашей большой семьи, которые вкладывают в нашу мебель свою душу и для которых работа на фабрике Porada, как и для нас самих, является подлинной страстью и делом всей жизни».

Овальный обеденный стол Infinity, массив ореха каналетто, дизайн Стефано Биджи. Стулья Ester, дизайн Стефано Биджи

В честь юбилея компания приготовила несколько сюрпризов для своих поклонников. По-первых, в дни апрельской выставки iSaloni в Милане торжественно открылся новый флагманский шоу-рум марки площадью 700 кв. м, где представлен весь широкий ассортимент — от решения для контрактного сектора до культовых объектов из самых последних коллекций. Кроме того, чтобы увековечить памятную дату, компания перевыпустила на основе своих архивных материалов три исторических модели и включила их в коллекцию 2018 года. Это обеденный стол Tondo и два штабелируемых журнальных столика — Tony (с треугольной столешницей) и Trittico (с круглой столешницей). Оригинальный дизайн — а они были придуманы 40 лет назад — и размеры были оставлены без изменений, модернизация коснулась лишь отделки и некоторых технических деталей. Каждый объект юбилейного выпуска имеет латунную табличку с цифрой 70, символизирующую 70 лет любви Роradа к дереву.

И, наконец, в честь дня рождения компания представляет абсолютную новинку — собственные ароматы для дома в упаковке, которая разработана Porada! «Это подарок нашим клиентам, которые вот уже 70 лет помогают нести философию Porada по всему миру и с которыми мы хотим разделить наш праздник». www.porada.com