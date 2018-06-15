Круглая дата: 70 лет компании Porada

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В 2018 году итальянская фабрика Porada отмечает свое 70-летие. В честь юбилея вспоминаем историю этой марки и ее последние достижения
«Все началось с любви к дереву», — гласит история итальянской марки Porada. Натуральному дереву, которое в руках мастеров-краснодеревщиков способно превращаться в настоящие произведения искусства.
В 1948 году столяр Луиджи Аллиеви открыл небольшую мастерскую по производству стульев. Первые годы он работал во дворе своего дома, так что если начинался дождь — производство останавливалось.
Труд и высочайшее мастерство принесли его фирме славу, число клиентов быстро росло, и в 1968 году Луиджи с сыновьями решили запустить собственное мебельное производство.
Сегодня фабрика выпускает как корпусную, так и мягкую мебель, но главным материалом было и остается дерево. Любимые сорта марки — это орех каналетто, вяз и клен (компания принципиально не работает с редкими и вымирающими породами и тщательно следит за отбором и происхождением сырья, используя только сертифицированный продукт).
Визитная карточка Porada — филигранная ручная работа и фирменная полировка, благодаря которой деревянная поверхность получается идеально гладкой даже без использования лака.
Высочайшее качество материалов, фирменные технологии, а также передовой дизайн (компания активно привлекает к разработке коллекций известных дизайнеров) — все это делает продукцию Porada популярной далеко за пределами родной Италии. Однако секрет многолетнего успеха не только (и не столько) в этом. «Главное здесь — человеческий фактор, люди, которые с нами работают, — считают в компании. — Люди, которые за долгие годы стали частью нашей большой семьи, которые вкладывают в нашу мебель свою душу и для которых работа на фабрике Porada, как и для нас самих, является подлинной страстью и делом всей жизни».
В честь юбилея компания приготовила несколько сюрпризов для своих поклонников. По-первых, в дни апрельской выставки iSaloni в Милане торжественно открылся новый флагманский шоу-рум марки площадью 700 кв. м, где представлен весь широкий ассортимент — от решения для контрактного сектора до культовых объектов из самых последних коллекций.
Кроме того, чтобы увековечить памятную дату, компания перевыпустила на основе своих архивных материалов три исторических модели и включила их в коллекцию 2018 года. Это обеденный стол Tondo и два штабелируемых журнальных столика — Tony (с треугольной столешницей) и Trittico (с круглой столешницей). Оригинальный дизайн — а они были придуманы 40 лет назад — и размеры были оставлены без изменений, модернизация коснулась лишь отделки и некоторых технических деталей. Каждый объект юбилейного выпуска имеет латунную табличку с цифрой 70, символизирующую 70 лет любви Роradа к дереву.
И, наконец, в честь дня рождения компания представляет абсолютную новинку — собственные ароматы для дома в упаковке, которая разработана Porada! «Это подарок нашим клиентам, которые вот уже 70 лет помогают нести философию Porada по всему миру и с которыми мы хотим разделить наш праздник». www.porada.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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