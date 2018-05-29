Фабрика Duvivier Canapes: натуральная кожа «от-кутюр»

Каждый француз с детства знает название Duvivier Canapes: уже более 175 лет фабрика производит диваны и предметы мебели из уникальной кожи с естественной нешлифованной поверхностью

Фото: Didier Delmas

История французской семейной фабрики Duvivier Canapes началась в 1840 году с небольшой мастерской по производству сбруй и седел. Однако после Второй мировой войны компания сменила направление и сделала ставку на производство диванов.

Диваны Duvivier Canapes — лаконичные и сдержанные по форме. При этом большое внимание уделяется деталям и технологичности. Потому предметы марки украшают резиденцию президента Франции в Елисейском дворце, кабинет премьер-министра в Матиньонском дворце, а также интерьеры роскошных отелей и фешенебельных ресторанов. Эксклюзивным представителем фабрики Duvivier Canapes в России является компания GK Concept.

Фото: Didier Delmas

Гордостью и отличительной особенностью фабрики является использование кожи естественной толщины с нешлифованной лицевой поверхностью (full grain leather). Натуральная кожа служит очень-очень долго, а с годами становится только лучше. Всего несколько компаний в мире, включая Duvivier Canapes, могут похвастать уникальным оборудованием для идеальной нарезки материалов, которая осуществляется при помощи компьютерной диагностики.

Последующие стадии пошива, обивки и обтяжки выполняются вручную портными, обладающими знаниями и опытом работы с кожей «от-кутюр». Именно поэтому в конце 2013 года Дом Hermès выбрал Duvivier Canapes в качестве своего основного партнера. Превосходная кожа для мебельных коллекций модного бренда производится именно в цехах Duvivier Canapes.

Несмотря на богатое историческое наследие, фабрика Duvivier Canapes устремлена в будущее. В сентябре 2017 года новым владельцем компании стал Аймерик Дютуа, с появлением которого начался новый этап в истории развития марки. Например, был взят курс на сотрудничество с молодыми дизайнерами.

В январе 2018 года на международной выставке Maison&Objet в Париже компания презентовала новую коллекцию Jules из 10 предметов. Молодой талантливый дизайнер Шарлотта Жульяр (Charlotte Juillard) создала легкую, воздушную серию.

Фото: Didier Delmas

Фабрика Duvivier Canapes активно осваивает современные технологии. Например, марка включила в свой инструментарий бесплатное приложение дополненной реальности для смартфонов и планшетов. Необходимо лишь выбрать модель из коллекции фабрики, отсканировать окружающее пространство и оценить, как мебель будет смотреться в конкретном интерьере.

В 2006 году за особый вклад в промышленность компания Duvivier Canapes была отмечена почетным титулом EPV — Entreprise du Patrimoine Vivant («Предприятие живого национального наследия»). Это звание вручается тем компаниям, которые в производстве используют исключительно традиционные технологии. В числе титулованных EPV производителей такие известные на весь мир бренды, как Hermès, Lalique, Herve Van Der Straeten, Pouenat Ferronier.