HouseOfMolteni: видеопроект об итальянском дизайне

12 видеоисторий со знаменитым трендсеттерами в их собственных домах с авторскими предметами итальянского дизайна от The Molteni Group

Новый эпизод: выпуск 9 с художницей и дизайнером Эмили Кац (Emily Katz).

Фото: The Molteni Group

#HouseOfMolteni — первый digital-проект The Molteni Group. 12 трендсеттеров и инфлюенсеров распахнули двери своих домов, чтобы продемонстрировать авторские интерьеры и ответить на 10 вопросов о стиле жизни. Куратором выступает главный редактор журнала Purple Fashion Magazine Оливье Зам (Olivier Zahm). Первые пять выпусков уже доступны на официальном сайте компании и в соцсетях. Полностью закончить проект The Molteni Group планирует в 2018 году.



﻿ Эмили Кац, Портленд (Орегон) Дизайнера и художницу Эмили Кац (Emily Katz) вдохновляет текстура тканей. Эмили занимается интерьерным и модным дизайном, создает арт-инсталляции в духе современного макраме. В портлендском доме она объединила три комнаты в одно большое открытое пространство, дополненное работами самой художницы и арт-объектами местных авторов.

Томас Де Бройне, Гент

Главным героем седьмого эпизода стал профессиональный архитектурный фотограф, графический дизайнер и бывший диджей Томас Де Бройне (Thomas De Bruyne). Собственный дом автора в Генте — это одновременно и пространство для творчества, и место, где Де Бройне живет со своей семьей. На создание новых проектов фотографа вдохновляет в первую очередь музыка и артистичный сад на заднем дворе дома.

Аоми Муйок, Лугано

Швейцарская актриса, модель и художница Аоми Муйок самостоятельно подбирала вещи для интерьера: «Что-то я нашла на улице, что-то я сделала сама, что-то подарили». Аоми предпочитает проводить время в своем доме вместе с друзьями — здесь меньше шума, чем в любом ресторане, а атмосфера более интимная.

Массимо Джорджетти, Милан Основатель собственного бренда MSGM (2008) Массимо Джорджетти (Massimo Giorgetti) начинал с работы в бутиках международных брендов. «Дом — это осуществленная мечта, подвиг и результат принесенных жертв и преодоленных трудностей, — рассказывает дизайнер. — Это наглядная демонстрация моего упрямства и упорства».

Камилла Бидо-Уоддингтон, Париж Стилист Камилла Бидо-Уоддингтон (Camille Bidault-Waddington) начинала свое знакомство с миром моды с глянцевых журналов, на которые в большом количестве была подписана ее мать. Сейчас в портфолио дизайнера сотрудничество с крупными брендами DVF, Schiaparelli, Max Mara, Fendi, журналами AnOther, Purple, Double, Re-Edition, Viola, Dazed, фотографами, художниками и клипмейкерами. По словам самой Камиллы, «для меня дом стал своеобразной защитой от внешнего мира. Это спокойное место, где я могу позволить себе быть собой».

Лор Эрияр Дюбрей, Нью-Йорк Основательница и президент сети мультибрендовых бутиков The Webster Лор Эрияр Дюбрей (Laure Hériard Dubreuil) закончила институт моды FIT в Нью-Йорке, сотрудничала с домами Balenciaga и Yves Saint Laurent в Париже. «Я всегда нахожусь в поиске вдохновения. Для меня существует множество мест, где я могла бы жить, пока я вместе с моей семьей», — рассказывает Лор Эрияр Дюбрей.

И Чжоу, Лос-Анджелес Мультимедийная китайско-итальянская актриса И Чжоу (Yi Zhou Studio) занимается продвижением люксовых брендов. В данный момент художница работает над первым фильмом в Голливуде. И Чжоу определяет свой дом, как «место для обмена идеями, эмоциями и новыми горизонтами. Я бы хотела жить в середине «нигде», где могла просто творить, в домике на пару квадратных метров прямо рядом с морем».