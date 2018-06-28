Новое имя: светильники GLASSBURG

Идея возникла около пяти лет назад. Стекольные производства в России закрывались, да и в отечественном продукте из этого удивительного материала масштабно ничего нового не возникало. Во многом из-за этого мы с друзьями задумались о возрождении стекольного дела в нашей стране. Я потомственный художник, выпускник петербургской Академии им. А. Л. Штиглица, специалист в области стекла и керамики, с которой много лет работал художником по формам. В апреле 2015 года мы основали мануфактуру GLASSBURG. Производство расположилось на территории легендарного петербургского Кировского завода, обладающего достаточными мощностями. Не сразу компания пришла к специализации — производству светильников и ваз. Сначала фабрика выполняла индивидуальные заказы, первым из которых стали огромные стеклянные колонны в стиле сталинского ампира.

Стекольное производство начинается с материала. Скоро мы будем варить собственное стекло достойного европейского уровня, но пока работаем на немецком сырье, которое отличается очень высоким качеством по разным параметрам — чистоте, прозрачности и пр. Оно приходит из Германии в виде небольших кусочков сваренного на специализированном заводе твердого стекла. Этот полуфабрикат засыпается в печи, за ночь он расплавляется, и с раннего утра из раскаленной стекольной массы начинается выработка: стеклодувы изготавливают плафоны будущих светильников, вазы и другие изделия. За много лет работы мастера научились чувствовать материал, а это очень важно при работе в технике свободного выдувания стекла. Чувствовать материал на конце стеклодувной трубки — значит понимать его вес, температуру и, соответственно, податливость к формованию, и так далее. Выдутое изделие отправляется с трубки в опечек — это отдельная печь, в которой происходит постепенное остывание изделия. Из опечка изделие попадает в цех обработки: там оно обрезается, полируется и подвергается всем необходимым доработкам, соответствующим проекту будущего конечного продукта. Затем, если речь идет о светильнике, изделие попадает на участок сборки, где плафон укомплектовывается фурнитурой.

Самая большая трудность в нашем деле — нехватка квалифицированного человеческого ресурса. Стеклодувов, которые знали бы все о работе с этим непростым материалом, мы искали по всей стране и за ее пределами. В результате, сейчас у нас работает три бригады, в каждой из которых есть опытный мастер и два «подавальщика» — подмастерья, необходимых для полноценного производственного процесса. Профильные технологи, инженеры, специалисты по обработке стекла — редкие кадры в нашей стране.

У нас запланировано несколько новых коллекций до января 2019 года. Прежде всего, это так называемая «белая» коллекция. Несколько ее образцов уже представлены у нашего главного московского партнера — в салоне «Светильники на Малой Ордынке, 39» — одном из крупнейших и старейших магазинов столицы. Это светильники и вазы серии TULIP (название дано по форме изделия, напоминающей бутон тюльпана) и TULIP grand из прозрачного стекла с «инкрустированным» орнаментом из витиеватой «белой нитки», а также из молочного стекла.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Из ближайшего и грандиозного — участие в Maison&Objet в январе 2019 года. На выставке мы планируем показать сразу несколько премьер. Это и полная версия «белой» коллекции, о которой говорилось выше, и продолжение «прозрачной» — той, что была показана в Париже в январе этого года. Сейчас готово несколько прототипов светильников этой коллекции, и, думаем, во второй половине этого лета некоторые из ее моделей будут представлены в салоне «Светильники на Малой Ордынке, 39».

Также в планах коллекция светильников и ваз из цветного стекла. Тестовые образцы уже в производстве. Селекцию цветов мы также стараемся проводить деликатно, чтобы оттенки были, с одной стороны, не тривиальными, а с другой актуальными и подходящими современным веяниям в дизайне интерьеров.

Формы же изделий всех трех коллекций будут, как всегда, в нашем аутентичном стиле — без закрепощения живых изгибов стихии стекла в жесткие рамки.

Наш слоган гласит — «Стекло Бесконечно». Это касается и основной мысли, которой придерживается наш художественный совет, создающий изделия новых коллекций — мы даем волю природе поведения стекла в форме, а не загоняем его в герметичные рамки. Также слоган касается подхода к типологии изделий: светильники, их вазы-компаньоны, световые инсталляции из стекла — множество предметов для интерьера можно создать из этого «бесконечного» материала. В рамках той же философии, мы продолжаем придумывать что-то новое и в направлении конструирования многомодульных светильников из наших базовых моделей. Основная мысль такого «конструктора» заключается в том, что клиент может собрать собственную люстру из предложенных в каталоге плафонов. Это может быть и светильник из одного плафона, но со стандартными цветом провода и металлом фурнитуры, а в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Для большей же освещенности и эффектности можно расположить несколько плафонов на одной из четырех наших универсальных баз — на круглой, планке, Spider или Electro. Последние две базы имеют особую конструкцию, где плафон подвешивается на тросе, а с помощью индивидуального плана развески и особого провода (мягкого в Spider и жесткого гнущегося в Electro) можно вручную «нарисовать» любой силуэт в пространстве — от потолочной чаши до каждого плафона.