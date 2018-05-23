Стеклянный мир: фабрика Rimadesio

Сегодня в Санкт-Петербурге официально открылся первый в России монобрендовый бутик марки Rimadesio. ELLE Decoration собрал 10 интересных фактов об итальянской фабрике

Пространство фирменного шоу-рума Rimadesio в Санкт-Петербурге.

1. 23 мая в самом сердце Санкт-Петербурга, на Большой Морской, открылся первый в России монобрендовый шоу-рум итальянской фабрики Rimadesio. Интерьер бутика площадью 200 кв. метров напоминает модные апартаменты, а продукцию бренда можно протестировать в пространствах гостиной, спальни, библиотеки и гардеробной. На открытии присутствовал генеральный директор фабрики Давид Мальберти, ведущий дизайнер марки Джузеппе Бавузо, главный редактор журнала ЕLLЕ Dесorаtiоn Алексей Дорожкин.

Пространство фирменного шоу-рума Rimadesio в Санкт-Петербурге.

2. История фабрики Rimadesio началась в 1956 году с небольшого производства объектов из стекла, которое основал Франческо Мальберти (сегодня он является председателем совета директоров).

3. Изначально предприятие размещалось на площади всего в 300 кв. метров и насчитывало при этом всего пять сотрудников! В настоящее время марка выпускает перегородки, межкомнатные двери, системы хранения, гардеробные и предметы мебели из высокотехнологичного стекла и алюминия.

Пространство фирменного шоу-рума Rimadesio в Санкт-Петербурге.

4. Поворотным моментом для фабрики стало создание первой зеркальной перегородки Modulo в 1978 году по дизайну Мартино Перего (Martino Perego).

5. В 1989 году дизайнер-инженер Джузеппе Бавузо (Giuseppe Bavuso) спроектировал прозрачную сдвижную перегородку Siparium. Технически сложная конструкция находится в производстве с 1992 года. Объект принес фабрике мировую известность. Сам Бавузо с тех пор стал ведущим дизайнером компании и сотрудничает с Rimadesiо уже более 30 лет.

Стеклянная сдвижная перегородка Siparium по дизайну Джузеппе Бавузо.

6. Джузеппо Бавузо в 2008 году был отмечен наградой Compasso d’Oro («Золотой циркуль») от ADI (Итальянская Ассоциация промдизайнеров). Дизайнерский «Оскар» был присужден за межкомнатную дверь Vela для Rimadesiо. Инновационная конструкция итальянского инженера позволяет открывать дверное полотно в обе стороны. За раздвижную перегородку Graphis Бавузо был также отмечен «Циркулем» в 2010-м. Кроме того, в 2015-м награды Red Dot удостоился стеллаж Wind для Rimadesio.

Пространство фирменного шоу-рума Rimadesio в Санкт-Петербурге.

7. Компания гордится сотрудничеством с Джо Понти (Gio Ponti). В 1962 и 1966 году знаменитый дизайнер и архитектор спроектировал мобильный стол-бар Thусо и стеклянный кофейный столик Settemila 17.

8. Основой производства марки является стекло — экологически чистый и безопасный материал. Забота об окружающей среде — давнее кредо компании, возникшее еще до моды на «натуральность».

Сдвижная перегородка Soho по дизайну Джузеппе Бавузо.

9. Ежегодно Rimadesio использует более трех тысяч тонн стекла и тысячу тонн алюминия — материалы, которые можно применять в производстве вторично. Интересно, что фабрика адаптирует производственные станки для каждого конкретного проекта.

Система хранения Cover по дизайну Джузеппе Бавузо.