Рождение легенды: юбилей Flou

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
В этом году компания Flou отмечает сорокалетие своей культовой кровати Nathalie
Кровать Nathalie для Flou была разработана Вико Маджистретти в 1978 году и стала первым бестселлером молодой итальянской марки, основанной в том же году. Это был революционный для своего времени проект.
Впервые основание, изголовье, матрас, обивка, подушки, одеяло и даже постельное белье предлагались в едином дизайне, и кровать продавалась в полностью укомплектованном виде. Покупателям оставалось лишь выбрать подходящую расцветку — но и ее при желании можно было поменять: съемная обивка и отстегивающееся изголовье позволяли полностью преобразить Nathalie.
В честь юбилея фабрика Flou выпустила лимитированную версию Nathalie 40˚, которая в точности повторяет дизайн 1978 года, где изголовье являлось органичным продолжением одеяла. Кроме того, про легендарную кровать был снят короткометражный фильм и опубликована книга. www.flou.it
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)