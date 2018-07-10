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10 июля 2018

Рождение легенды: юбилей Flou

В этом году компания Flou отмечает сорокалетие своей культовой кровати Nathalie

Рождение легенды: юбилей Flou (фото 0)
Вико Маджистретти и основатель Flou Розарио Мессина с прототипом кровати Nathalie, 1978 год.

Кровать Nathalie для Flou была разработана Вико Маджистретти в 1978 году и стала первым бестселлером молодой итальянской марки, основанной в том же году. Это был революционный для своего времени проект.

Рождение легенды: юбилей Flou (фото 2)
Рекламная кампания 1980 года, демонстрирующая многообразие обивок и постельного белья Nathalie.

Впервые основание, изголовье, матрас, обивка, подушки, одеяло и даже постельное белье предлагались в едином дизайне, и кровать продавалась в полностью укомплектованном виде. Покупателям оставалось лишь выбрать подходящую расцветку — но и ее при желании можно было поменять: съемная обивка и отстегивающееся изголовье позволяли полностью преобразить Nathalie.

Рождение легенды: юбилей Flou (фото 4)
Для юбилейной версии Nathalie 40° были использованы ткани из коллекции Antique Gold от Flou.

В честь юбилея фабрика Flou выпустила лимитированную версию Nathalie 40˚, которая в точности повторяет дизайн 1978 года, где изголовье являлось органичным продолжением одеяла. Кроме того, про легендарную кровать был снят короткометражный фильм и опубликована книга. www.flou.it

Рождение легенды: юбилей Flou (фото 6)
Даже спустя 40 лет кровать Nathalie остается бестселлером Flou.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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