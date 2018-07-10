Рождение легенды: юбилей Flou

В этом году компания Flou отмечает сорокалетие своей культовой кровати Nathalie

Вико Маджистретти и основатель Flou Розарио Мессина с прототипом кровати Nathalie, 1978 год.

Кровать Nathalie для Flou была разработана Вико Маджистретти в 1978 году и стала первым бестселлером молодой итальянской марки, основанной в том же году. Это был революционный для своего времени проект.

Рекламная кампания 1980 года, демонстрирующая многообразие обивок и постельного белья Nathalie.

Впервые основание, изголовье, матрас, обивка, подушки, одеяло и даже постельное белье предлагались в едином дизайне, и кровать продавалась в полностью укомплектованном виде. Покупателям оставалось лишь выбрать подходящую расцветку — но и ее при желании можно было поменять: съемная обивка и отстегивающееся изголовье позволяли полностью преобразить Nathalie.

Для юбилейной версии Nathalie 40° были использованы ткани из коллекции Antique Gold от Flou.

В честь юбилея фабрика Flou выпустила лимитированную версию Nathalie 40˚, которая в точности повторяет дизайн 1978 года, где изголовье являлось органичным продолжением одеяла. Кроме того, про легендарную кровать был снят короткометражный фильм и опубликована книга. www.flou.it