Секрет фирмы: мануфактура Lladró

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Вот уже 65 лет фарфор испанской мануфактуры Lladró является предметом охоты для коллекционеров со всего мира. О секретах успеха, традициях и планах на будущее рассказывает представитель компании в России Тамара Федорова
ELLE DECORATION: Какой вы видите коллекцию 2018 года? Какие объекты в ней самые яркие? На что стоит обратить внимание в первую очередь?
ТАМАРА ФЕДОРОВА: В 2018 году Lladró продолжает держать курс на функциональность — таков дух нашего времени! Из последней коллекции по-настоящему «бомбическими» объектами получились, на мой взгляд, фарфоровые кактусы-диффузоры («Опунция», «Ферокактус», «Звездчатый кактус»).
В их дизайне нарочитая «игрушечность» сочетается с ностальгией по счастливым 1960-м — настоящий модный предмет интерьера!
Кроме того в них присутствует та самая функциональность, ведь кактусы следует в буквальном смысле слова «поливать» ароматическими маслами (ведь это аромадиффузоры!)
И, кстати, обратите вниманию на нашу линейку ароматов: у Lladró очень классная подборка, как для диффузоров, так и для свечей, все компоненты исключительно натурального происхождения!
ТАМАРА ФЕДОРОВА: Среди бестселлеров Lladró я также хотела бы отметить коллекцию The Guest, выпускающуюся уже несколько лет и бесподобную, немного freaky коллекцию Lover от Хайме Айона — все это 100% попадает в то, что мы называем «модный дизайн»!
ELLE DECORATION: В чем секрет успеха Lladró?
ТАМАРА ФЕДОРОВА: На мой взгляд, главный секрет состоит в том, что скульпторы и художники марки не отдаются целиком моде сегодняшнего дня. С одной стороны, наши мастера улавливают тенденции моды, а с другой — знают и помнят, что такое классика. Я так благодарна и так уважаю этих людей за то, что они из года в год продолжают ставить перед собой задачи выше моды, прыгать выше своей головы.
Например, прошлой осенью мы представили «Карнавал в Венеции». Это фантастическая, колоссально трудоемкая, невероятно роскошная и действительно уникальная вещь, которая станет во главе самой изысканной коллекции фарфора. И да, это предмет вне времени, на века!» www.lladro.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)