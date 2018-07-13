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13 июля 2018

Секрет фирмы: мануфактура Lladró

Вот уже 65 лет фарфор испанской мануфактуры Lladró является предметом охоты для коллекционеров со всего мира. О секретах успеха, традициях и планах на будущее рассказывает представитель компании в России Тамара Федорова

Секрет фирмы (фото 5)
Сервировка в стиле Memphis. Вазы и подсвечники Parrot Party. Солонка и перечница Naturofantastic. Скульптура Lover II. Люстра из коллекции I&S. Посуда из коллекции «Китайский дракон».
Секрет фирмы: компания Lladró (фото 1)
Тамара Федорова с книгой, подписанной дизайнером Хайме Айоном

ELLE DECORATION: Какой вы видите коллекцию 2018 года? Какие объекты в ней самые яркие? На что стоит обратить внимание в первую очередь?

ТАМАРА ФЕДОРОВА: В 2018 году Lladró продолжает держать курс на функциональность —﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿таков дух нашего времени! Из последней коллекции по-настоящему «бомбическими» объектами получились, на мой взгляд, фарфоровые кактусы-диффузоры («Опунция», «Ферокактус», «Звездчатый кактус»).

В их дизайне нарочитая «игрушечность» сочетается с ностальгией по счастливым 1960-м — настоящий модный предмет интерьера!

Кроме того в них присутствует та самая функциональность, ведь кактусы следует в буквальном смысле слова «поливать» ароматическими маслами (ведь это аромадиффузоры!)

И, кстати, обратите вниманию на нашу линейку ароматов: у Lladró очень классная подборка, как для диффузоров, так и для свечей, все компоненты исключительно натурального происхождения!

ТАМАРА ФЕДОРОВА: Среди бестселлеров Lladró я также хотела бы отметить коллекцию The Guest, выпускающуюся уже несколько лет и бесподобную, немного freaky коллекцию Lover от Хайме Айона — все это 100% попадает в то, что мы называем «модный дизайн»!

Секрет фирмы: мануфактура Lladró (фото 7.1)
Скульптура из коллекции The Guest, дизайн Хайме Айона
Секрет фирмы: мануфактура Lladró (фото 7.2)
Скульптура Lover, дизайн Хайме Айона

ELLE DECORATION: В чем секрет успеха Lladró?

ТАМАРА ФЕДОРОВА: На мой взгляд, главный секрет состоит в том, что скульпторы и художники марки не отдаются целиком моде сегодняшнего дня. С одной стороны, наши мастера улавливают тенденции моды, а с другой — знают и помнят, что такое классика. Я так благодарна и так уважаю этих людей за то, что они из года в год продолжают ставить перед собой задачи выше моды, прыгать выше своей головы.

Секрет фирмы: мануфактура Lladró (фото 10)
Скульптурная композиция «Карнавал в Венеции». Над ее созданием трудилось 35 художников в течение пяти лет. Выпущена лимитированной серией в 100 экземпляров.

Например, прошлой осенью мы представили «Карнавал в Венеции». Это фантастическая, колоссально трудоемкая, невероятно роскошная и действительно уникальная вещь, которая станет во главе самой изысканной коллекции фарфора. И да, это предмет вне времени, на века!» www.lladro.ru

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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