Новые имена: Алексей Зудин

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Дизайнер из Саратова открыл мебельную мастерскую
Я родился в Праге, живу и работаю в Саратове. Восемь лет назад открыл небольшую частную мастерскую. Много экспериментировал с разными материалами, пока не остановился на дереве и металле, и вот уже три года создаю мебель по собственному дизайну.
Она небольшая, но в ней есть все необходимое. Расширяться пока не планирую, в частной мастерской есть своя изюминка. Мебель я продаю через социальные сети, с крупными производствами пока не сотрудничаю.
Никаких особых сложностей для себя как предметного дизайнера я не вижу. Сейчас много и местных, и зарубежных конкурсов — только участвуй! Есть соцсети, через которые можно показать миру свои работы. Наконец, можно отправить проекты на крупные производства, и, если ты интересен, все обязательно получится!
Для начала я решил принимать участие во всех конкурсах, в осенней выставке Wood Works, а еще хочу придумать и разработать, помимо отдельных предметов, полноценные коллекции для кухни, прихожей, спальни, гостиной. Заказать мои объекты можно через Instagram или по электронной почте: zudin_wood@mail.ru; @alexeyzudin
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)