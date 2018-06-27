Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
27 июня 2018

Новые имена: Алексей Зудин

Дизайнер из Саратова открыл мебельную мастерскую

Новые имена: Алексей Зудин (фото 0)

О СЕБЕ

Я родился в Праге, живу и работаю в Саратове. Восемь лет назад открыл небольшую частную мастерскую. Много экспериментировал с разными материалами, пока не остановился на дереве и металле, и вот уже три года создаю мебель по собственному дизайну.

Новые имена: Алексей Зудин (фото 2)
Обеденный стол «Лалу», каргач, голубая смола. Дизайн навеян работами французского мультипликатора Рене Лалу.

О МАСТЕРСКОЙ

Она небольшая, но в ней есть все необходимое. Расширяться пока не планирую, в частной мастерской есть своя изюминка. Мебель я продаю через социальные сети, с крупными производствами пока не сотрудничаю.

Новые имена: Алексей Зудин (фото 2)
Парный журнальный столик, массив, смола.

О ТРУДНОСТЯХ

Никаких особых сложностей для себя как предметного дизайнера я не вижу. Сейчас много и местных, и зарубежных конкурсов — только участвуй! Есть соцсети, через которые можно показать миру свои работы. Наконец, можно отправить проекты на крупные производства, и, если ты интересен, все обязательно получится!

Новые имена: Алексей Зудин (фото 4)
Торшер Alien.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Для начала я решил принимать участие во всех конкурсах, в осенней выставке Wood Works, а еще хочу придумать и разработать, помимо отдельных предметов, полноценные коллекции для кухни, прихожей, спальни, гостиной. Заказать мои объекты можно через Instagram или по электронной почте: zudin_wood@mail.ru; @alexeyzudin

Новые имена: Алексей Зудин (фото 8)
Консоль для TV и аппаратуры Zeppelin, массив, эмаль.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Алексей Зудин
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 