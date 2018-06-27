Новые имена: Алексей Зудин

О СЕБЕ Я родился в Праге, живу и работаю в Саратове. Восемь лет назад открыл небольшую частную мастерскую. Много экспериментировал с разными материалами, пока не остановился на дереве и металле, и вот уже три года создаю мебель по собственному дизайну.

Обеденный стол «Лалу», каргач, голубая смола. Дизайн навеян работами французского мультипликатора Рене Лалу.

О МАСТЕРСКОЙ Она небольшая, но в ней есть все необходимое. Расширяться пока не планирую, в частной мастерской есть своя изюминка. Мебель я продаю через социальные сети, с крупными производствами пока не сотрудничаю.

Парный журнальный столик, массив, смола.

О ТРУДНОСТЯХ Никаких особых сложностей для себя как предметного дизайнера я не вижу. Сейчас много и местных, и зарубежных конкурсов — только участвуй! Есть соцсети, через которые можно показать миру свои работы. Наконец, можно отправить проекты на крупные производства, и, если ты интересен, все обязательно получится!

Торшер Alien.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ Для начала я решил принимать участие во всех конкурсах, в осенней выставке Wood Works, а еще хочу придумать и разработать, помимо отдельных предметов, полноценные коллекции для кухни, прихожей, спальни, гостиной. Заказать мои объекты можно через Instagram или по электронной почте: zudin_wood@mail.ru; @alexeyzudin