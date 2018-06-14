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14 июня 2018

Новые имена: Светлана Левадная

Дизайнер Светлана Левадная объединяет богатые русские традиции с современным контекстом

Новые имена: Светлана Левадная (фото 0)

Светлана Левадная работает на стыке моды, искусства и дизайна. В 2006 году она создала марку одежды и украшений Levadnaja details. Изделия, декорированные вышивкой и бисером, объединяют богатые русские традиции с современным контекстом.

Новые имена: Светлана Левадная (фото 2)

«Я уверена, что человеку, как воздух, необходимо чувствовать общность со своей культурой, гордиться ею, — говорит Светлана. — Без этого невозможно понять себя и обрести собственный стиль, никому не подражая». Коллекции демонстрировались на модных показах в Санкт-Петербурге, Монако, а также в рамках выставки в Историческом музее в Москве. У Светланы есть и коллекция для интерьера.

Новые имена: Светлана Левадная (фото 4)

«Я работаю с фаянсом, создавая из него разнообразные формы — в основном вазы, — говорит Светлана. — Материал с характером, не такой податливый, как глина, и мне это нравится. На российском рынке много гончарных мастерских, но сложно найти объекты галерейного уровня. Я поставила перед собой эту высокую планку».

Новые имена: Светлана Левадная (фото 6)

Изделия Светланы уже оценили известные декораторы и регулярно включают их в свои интерьеры. www.levadnajadetails.com

Новые имена: Светлана Левадная (фото 8)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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