Двери, полы, стеновые панели и фурнитура от русских дизайнеров

На первый взгляд отделкам в интерьере отведена второстепенная роль, но не стоит недооценивать их значения. Сегодня двери, панели буазери и напольные покрытия — неотъемлемая часть интерьерного ансамбля, способная полностью преобразить пространство

Panel Panel

3D панели из коллекции «Баухаус» — дань уважения наследию немецкого архитектурного авангарда 1920-х годов. www.panelpanel.ru

Создателя компании PanelPanel Александра Малахова вдохновляет русский авангард и архитектурные эксперименты первой половины ХХ века. Коллекции декоративных арт-панелей PanelPanel носят названия «Конструктивизм», «Баухаус», «Модернизм» и т. д. Графичные узоры на панелях из многослойной качественной фанеры разработаны дизайнерами студии и нанесены методом фрезеровки на CNC-станке. www.panelpanel.ru

Стеновые панели с геометрическими орнаментами и визуальными эффектами напоминают полотна классика оп-арта Виктора Вазарели, www.panelpanel.ru

Авторские 3D арт-панели Panel Panel сделаны из фанеры толщиной 18 мм и обработаны составами придающими древесине огнеупорные свойства. Габариты модулей могут быть адаптированы к размерам каждого конкретного проекта. www.panelpanel.ru

Акцентная стена, отделанная панелями с геометрическим орнаментом задает тон в интерьере спальни. www.panelpanel.ru

Николай Грязнев

Дверные и мебельные ручки из материала Layerit скажут о творческом характере обитателей дома. Полосатый рисунок и «слоеная» фактура — результат нанесения цветных лаков и красок по авторской технологии, www.layerit.ru

Оригинальный материал Lауеrit, по прочности сравнимый с камнем — авторская разработка выпускника МГХПА им Строганова Николая Грязнева. Живописные разводы образуются в результате последовательного нанесения полиэфирных лакокрасочных составов на обработанные заготовки. Благодаря необычному виду и высокой прочности, Lауerit подходит для самого широкого применения: от производства плитки, стеновых панелей и столешниц до аксессуаров и интерьерного декора. Из остатков краски дизайнер делает дверные ручки и значки, так что производство у него безотходное. www.layerit.ru

«СВОЕ»

Объемные рисунки на дверях серии «Живая природа» выполнены методом фрезеровки. Декор перетекает с дверного полотна на поверхность ассиметричных наличников. Дизайн Анатолия Игнатьева и Никиты Сурова для компании «СВОЕ» , www.art-doors.ru

Столярная мастерская под руководством Никиты Сурова появилась в 2010 году. Начав со штучного изготовления дверей и мебели на заказ, производство быстро разрослось, объединив несколько компаний под брендом «СВОЕ». Двери с фрезеровкой, изготовленные с помощью высокоточных станков с ЧПУ — новинка 2018 года. В коллекции представлены модели с графичным декором (серия «Геометрия») и рисунками на тему флоры и фауны (серия «Живая природа»). Технические характеристики дверей соответствуют высоким современным стандартам: материалы отлично поглощают звук, летом защищают от жары, а зимой от холода. Цветовая гамма подобрана в светлых, естественных тонах: песочном, кремовом, белом, натуральном зеленом, ягодном и других цветах флоры и фауны.

Двери с фрезеровкой из коллекции «Живая природа» окрашены матовым лаком модных пастельных оттенков, «СВОЕ» , www.art-doors.ru

Artvivo

Дизайнерская фурнитура, дверные и мебельные ручки компании Artvivo — настоящие скульптурные элементы из цветных металлов. www.artvivo.ru, www.artvivoshop.ru

Основатели дизайн-студии Artvivo Екатерина Аксенова-Чаленко и Олег Аксенов — профессиональные скульпторы. Создавая интерьерный декор из меди, латуни и других металлов, они применяют художественное литье, токарную и фрезерную обработку, лазерную резку, травление и другие сложные рукотворные техники. Мастера Аrtvivо активно участвуют в дизайнерских проектах создавая всевозможные элементы под заказ. Авторы разрабатывают художественные эскизы, переводя их в чертежи и сложные 3D конструкции. www.artvivo.ru, www.artvivoshop.ru

Замысловатые формы дверных и мебельных ручек из коллекции "Кораллы" навеяны красотой морских обитателей. Медь, бронза, ручная чеканка, www.artvivo.ru, www.artvivoshop.ru

Графичные дверные ручки в стиле ар деко сделаны из желтой латуни, www.artvivoshop.ru

Intarsia Mobili

Стеновая панель из коллекции Zhook (также доступна в виде столешницы) выполнена в технике маркетри. В работе использовано более 30 видов шпона: груша, акация, капа тополя, сапеле, корень ореха, американский орех, палисандр, клен «птичий глаз», а также окрашенная древесина итальянской марки Tabu. Фон — тонированный шпон дуба. Панель инкрустирована фигурками жуков из натурального перламутра. www.intarsiamobili.ru

Мастера российской компани Intarsia Моbili используют сложные техники художественной мозаики из дерева — маркетри. Рукотворные узоры из шпона ценных пород дерева — одно из самых сложных и дорогостоящих направлений мебельного искусства. Каждый элемент вырезается вручную из определённого шпона или корня. Мастера Intarsia Мobili применяют более 30 видов шпона ценных пород. Кропотливая работа требует больших усилий и внимания: сначала вырезаются детали, потом они собираются в единую композицию. В зависимости от размеров полотна, процесс может занимать много времени — от месяца и дольше. Компания создает мебель, фасады и элементы отделки для любой жилой зоны: спальни, гостиной, прихожей, кабинета, кухни и тд. www.intarsiamobili.ru

Doors Brothers

Массивные двери с эффектом старения отлично подходят для интерьеров в стиле лофт, www.doorsbrothers.ru

Двери в индустриальном стиле — конек российской компании Doors Brothers Manufactory. Свою продукцию дизайнеры Владислав Рудницкий и Александр Малахов называют «Крафтовые двери ручной работы». Для придания дверям винтажного вида доски подвергаются тщательной обработке, окрашиванию и искусственному состариванию. В отделке используются металл, цветное армированное стекло, матовый лак, стальные решетки и сетка рабица. Большой популярностью у клиентов пользуются металлические элементы отделки с эффектом ржавчины и винтажные таблички. www.doorsbrothers.ru

«Мир Паркета»

Благодаря толстой трехслойной структуре, гнутый паркет Bentline Superbase можно укладывать прямо на бетон, www.parquet.ru

Уникальный паркет Bentline Superbasе из гнутой доски — ноу-хау российской компании «Мир Паркета». Методом специальной обработки доскам придают радиусный или волнообразный изгиб, криволинейную форму и натуральную гнутую текстуру, словно такими их создала сама природа. Паркет Bentline Superbase имеет прочную тройную структуру и более толстый рабочий слой, чем у обычной массивной доски, поэтому его можно устанавливать прямо на бетонную стяжку без подложки. www.parquet.ru