Двери, полы, стеновые панели и фурнитура от русских дизайнеров

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На первый взгляд отделкам в интерьере отведена второстепенная роль, но не стоит недооценивать их значения. Сегодня двери, панели буазери и напольные покрытия — неотъемлемая часть интерьерного ансамбля, способная полностью преобразить пространство
Создателя компании PanelPanel Александра Малахова вдохновляет русский авангард и архитектурные эксперименты первой половины ХХ века. Коллекции декоративных арт-панелей PanelPanel носят названия «Конструктивизм», «Баухаус», «Модернизм» и т. д. Графичные узоры на панелях из многослойной качественной фанеры разработаны дизайнерами студии и нанесены методом фрезеровки на CNC-станке. www.panelpanel.ru
Оригинальный материал Lауеrit, по прочности сравнимый с камнем — авторская разработка выпускника МГХПА им Строганова Николая Грязнева. Живописные разводы образуются в результате последовательного нанесения полиэфирных лакокрасочных составов на обработанные заготовки. Благодаря необычному виду и высокой прочности, Lауerit подходит для самого широкого применения: от производства плитки, стеновых панелей и столешниц до аксессуаров и интерьерного декора. Из остатков краски дизайнер делает дверные ручки и значки, так что производство у него безотходное. www.layerit.ru
Столярная мастерская под руководством Никиты Сурова появилась в 2010 году. Начав со штучного изготовления дверей и мебели на заказ, производство быстро разрослось, объединив несколько компаний под брендом «СВОЕ». Двери с фрезеровкой, изготовленные с помощью высокоточных станков с ЧПУ — новинка 2018 года. В коллекции представлены модели с графичным декором (серия «Геометрия») и рисунками на тему флоры и фауны (серия «Живая природа»). Технические характеристики дверей соответствуют высоким современным стандартам: материалы отлично поглощают звук, летом защищают от жары, а зимой от холода. Цветовая гамма подобрана в светлых, естественных тонах: песочном, кремовом, белом, натуральном зеленом, ягодном и других цветах флоры и фауны.
Основатели дизайн-студии Artvivo Екатерина Аксенова-Чаленко и Олег Аксенов — профессиональные скульпторы. Создавая интерьерный декор из меди, латуни и других металлов, они применяют художественное литье, токарную и фрезерную обработку, лазерную резку, травление и другие сложные рукотворные техники. Мастера Аrtvivо активно участвуют в дизайнерских проектах создавая всевозможные элементы под заказ. Авторы разрабатывают художественные эскизы, переводя их в чертежи и сложные 3D конструкции. www.artvivo.ru, www.artvivoshop.ru
Мастера российской компани Intarsia Моbili используют сложные техники художественной мозаики из дерева — маркетри. Рукотворные узоры из шпона ценных пород дерева — одно из самых сложных и дорогостоящих направлений мебельного искусства. Каждый элемент вырезается вручную из определённого шпона или корня. Мастера Intarsia Мobili применяют более 30 видов шпона ценных пород. Кропотливая работа требует больших усилий и внимания: сначала вырезаются детали, потом они собираются в единую композицию. В зависимости от размеров полотна, процесс может занимать много времени — от месяца и дольше. Компания создает мебель, фасады и элементы отделки для любой жилой зоны: спальни, гостиной, прихожей, кабинета, кухни и тд. www.intarsiamobili.ru
Двери в индустриальном стиле — конек российской компании Doors Brothers Manufactory. Свою продукцию дизайнеры Владислав Рудницкий и Александр Малахов называют «Крафтовые двери ручной работы». Для придания дверям винтажного вида доски подвергаются тщательной обработке, окрашиванию и искусственному состариванию. В отделке используются металл, цветное армированное стекло, матовый лак, стальные решетки и сетка рабица. Большой популярностью у клиентов пользуются металлические элементы отделки с эффектом ржавчины и винтажные таблички. www.doorsbrothers.ru
Уникальный паркет Bentline Superbasе из гнутой доски — ноу-хау российской компании «Мир Паркета». Методом специальной обработки доскам придают радиусный или волнообразный изгиб, криволинейную форму и натуральную гнутую текстуру, словно такими их создала сама природа. Паркет Bentline Superbase имеет прочную тройную структуру и более толстый рабочий слой, чем у обычной массивной доски, поэтому его можно устанавливать прямо на бетонную стяжку без подложки. www.parquet.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)