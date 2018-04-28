История модернизма: бразильский связной

Наш обзор — об исторических фигурах модернизма: его мэтрах и малоизвестных именах

Феномен мебели бразильского модернизма открыли Европе миланская галеристка Нина Яшар (Nilufar) и историк дизайна Ален Чен (Monacelli Press). Год назад флагман Prada в Майами обставили шедеврами бразильских модернистов. В этом году Бразильская торговая палата устроила на Неделе дизайна в Милане национальный павильон, посвященный модернистам середины прошлого столетия и современным дизайнерам.

Оскар Нимейер ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Оскар Нимейер (Оscar Niemeyer), мастер большой архитектуры, автор целого города (Бразилиа, столица страны), также проектировал мебель. Он видел интерьер комплексно и досадливо морщился, когда обстановка спорила с его архитектурным решением.

Оскар Нимейер (Oscar Niemeyer)

Нимейеру не нравились прямые линии, и он придумывал мебель обтекаемых форм. Самым известным произведением дизайнера стал шезлонг Rio (модель 1978 года). Его основанием служит сложная конструкция из гнутого дерева. Сиденье сплетено из тростника, есть регулируемый кожаный валик подголовника.

Шезлонг The Rio, коллекция The Niemeyer.

На протяжении 1970-х годов Нимейер придумал больше десятка моделей. Соавтором выступала его дочь Анна-Мария. После смерти отца она получила авторские права на его изделия и четыре года назад дала добро на перевыпуск культовой мебели архитектора. Проект осуществила компания Etel Interiors с подачи американской галереи Espasso, пропагандирующей бразильский дизайн по всему миру.

Проект Оскара Нимейера, Кафедральный католический собор Бразилиа.



Сержио Родригес ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Сержио Родригес (Sergio Rodrigues) начинал как интерьерный дизайнер. В поисках мебели для своих проектов он, как это часто бывает, начал придумывать ее сам. Наследие Родригеса — больше тысячи предметов интерьера, созданных на протяжении нескольких десятилетий. Дизайнер начал проектировать мебель в 1950-х и регулярно пополнял свою коллекцию вплоть до самой смерти четыре года назад.

Сержио Родригес (Sergio Rodrigues) Кресло Mole

Родригес делал ставку на удобство. Его мебель универсальна и функциональна. Это кресла и диваны с прочным деревянным каркасом и кожаными сиденьями. Они могут быть сделаны по принципу гамака, как например, модель Kilin, а может напоминать ворох подушек — как в случае с креслом Mole, самой известной работой Родригеса. В 1999-м году бразильская компания LinBrazil получила права на переиздание мебели дизайнера и с тех пор легендарные кресла и диваны объездили полмира. У марки есть как точные воспроизведения оригиналов, так и вольные фантазии на тему — например, в прошлом году на iSaloni в Милане компания показала Kilin, Mole и другие изделий Родригеса в нехарактерной для них белоснежной обивке.

Кресло Kilin



Жуакин Тенрейро ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Мебель Жуакина Тенрейро (Joaquim Tenreiro) стабильно бьет рекорды на аукционных торгах. Хоакин родом из Португалии, в Бразилии обосновался в 1940-х. Он проектировал мебель на заказ и разрабатывал собственные модели, многие из которых вошли в историю. Например, обеденный стол Organic (1954 год) из экзотической древесины и стекла, по форме напоминающий горное озеро.

Хоакина Тенрейро (Joaquim Tenreiro) Кресло Três Pés, 1947.

Дизайнер считал, что мебель должна оставлять впечатление легкости. Его вещи кажутся воздушными благодаря тонким каркасам и светлой гамме. Тенрейру работал с местными породами древесины: джакарандой, имбуйей и другими, считая, что бразильская мебель должна быть сделана из бразильской древесины. Творческим манифестом дизайнера стало кресло Três Pés, сделанное сразу из трех видов местного дерева. В последние годы жизни Тенрейро сменил амплуа, открыв художественную студию.

Обеденный стол Organiс, 1954.



Лина Бо Барди ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Лина Бо Барди (Lina Bo Bardi), женщина-архитектор, заняла свое место в ряду модернистов-мужчин. Первые предметы интерьера она спроектировала для собственного дома в Сан-Паулу, куда они с мужем переехали в 1940-х, эмигрировав из Италии. Самой известной работой Бо Барди стало кресло Bola (1951 год) в виде отреза грубой кожи, натянутого на тонкий металлический каркас.

Лина Бо Барди (Lina Bo Bardi) Кресло Bola 1951, переиздано в 2015 году.

По сравнению с произведениями коллег-мужчин, оно более декоративно: спинку украшает шнуровка (одновременно и техническая деталь конструкции), а вместо подлокотников использованы начищенные до блеска латунные шары. В 2014-м году компания Arper выпустила серию переизданий еще одного известного кресла Бо Барди — Bowl, в форме чаши.

Кресла Bowl, 1951. Переиздано в 2014 году.



Рикардо Фазанелло Золотой мальчик из обеспеченной семьи, уроженец Рио, Рикардо Фазанелло (Ricardo Fasanello) хотел стать гонщиком, в 14 проектировал яхты, но в итоге стал дизайнером мебели, используя приемы автомобильного дизайна в проектировании мебели. Слава пришла к Фазанелло в 1970-х, когда придуманное им кресло Fardos из нескольких рулонов кожи обошло все мировые выставки, получив не одну награду.

Рикардо Фазанелло (Ricardo Fasanello) Кресло Fardos, 1970.

Самая известная работа Фазанелло — кресло Esfera в форме шара. Его каркас сделан из стеклопластика, а сиденье в виде двух мягких подушек обито кожей. По очертаниям модель неуловимо напоминает гоночный болид. Дизайнер ушел из жизни в 1993-м, но его студия Atelier Ricardo Fasanello продолжает выпускать оригиналы его мебели, которые поступают в продажу.

Кресло Esfera, 1970.



Жозе Занин Кальдас ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Жозе Занин Кальдас (Jose Zanine Caldas), автор бразильского аналога «Икеи», делал бюджетную мебель из фанеры. Дизайнер задался целью обеспечить доступными предметами интерьера малоимущие слои населения. Впоследствии Кальдас обратился к натуральному дереву и стал вырезать мебель из бревен.

Жозе Занин Кальдас (Jose Zanine Caldas) Кресло Pilão, 1979.

Выставляя свои изделия на всеобщее обозрение, он надеялся привлечь внимание общественности к массовой вырубке леса. Сейчас его изделия продают известные латиноамериканские галереи, в частности, бразильская Mercado Modermo. Их также можно найти в парижской галерее Chastel-Maréchal.