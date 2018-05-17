Главные герои русского авангарда

Казимир Малевич (1879–1935)

Идеолог беспредметного искусства, придумавший супрематизм — комбинацию цветных и черно-белых фигур, одно из главных направлений в искусстве русского авангарда. Автор легендарного «Черного квадрата», споры вокруг которого не утихают до сих пор, Малевич сегодня стал и одним из самых дорогих художников своего поколения — его «Супрематическая композиция» была продана на Sotheby’s в 2008 году за рекордные $60 млн.

Фото: дмитрий горелышев

Александр Родченко (1891–1956) Родченко можно назвать мультиинструменталистом — ему, кажется, были подвластны все возможные жанры и техники. Он писал картины, лепил скульптуру, фотографировал, оформлял театральные и кинопостановки, а также выступал как дизайнер: первую в СССР рекламу приписывают именно ему. Наряду с Владимиром Татлиным и Алексеем Ганом стал основателем конструктивизма.

Фото: дмитрий горелышев

Наталья Гончарова (1881–1962) Это первое имя, которое приходит в голову при словосочетании «амазонки авангарда». Гончарова стала одной из главных художниц движения и участвовала практически во всех авангардных выставках начала XX века. В работах она культивировала свою любовь к народному искусству, иконописи, умело препарируя образы в новаторском духе.

Фото: дмитрий горелышев

Василий Кандинский (1866–1944) Одного из основателей абстракционизма почитали и при жизни — как в России, где он работал до 1921 года, так и в Германии, куда он эмигрировал. Одной из поклонниц его цветастых «композиций» была Пегги Гуггенхайм. Именно она показала полотна Кандинского в Европе и Америке, где он обрел массу восторженных последователей, от Джексона Поллока до Герхарда Рихтера.

Идеи Василия кандинского оказали влияние на многих художников — от джексона поллока до Герхарда рихтера

Фото: дмитрий горелышев

Владимир Татлин (1885–1953) Татлин один из основателей конструктивизма и участник легендарной «Последней футуристической выставки «0,10», по мнению ряда критиков, выступил на ней гораздо более впечатляюще, чем Малевич. Там он впервые представил свои контррельефы — объемные конструкции из разных материалов с акцентом на беспредметность. Он — автор знаменитых утопических проектов: Башни III Интернационала и орнитоптера «Летатлин», который так и не взлетел.

Фото: дмитрий горелышев

Эль Лисицкий (1890–1941) Художник и архитектор, успевший поработать как на авангард, так и на развитие советского пропагандистского искусства и даже на легендарное голландское объединение De Stijl, одним из основоположников которого был Пит Мондриан. Среди главных достижений Лисицкого — изобретение проуна (равновесных конструкций из геометрических тел) и внедрение идей супрематистов в архитектуру.

Фото: дмитрий горелышев

Александра Экстер (1882–1949) Приятельницу Пикассо можно считать самой интернациональной художницей авангарда: Экстер, обучавшаяся искусству в Париже, успела поучаствовать в новаторских выставках во Франции, Италии и России. Вместе с Поповой вступила в «Супремус», оформляла невероятными футуристическими декорациями и костюмами театральные постановки. После эмиграции в 1924 году авангардная удаль постепенно уходила из ее работ, и многие поздние произведения выполнены почти в фигуративном стиле.

Фото: дмитрий горелышев

Иван Пуни (1892–1956) Ученик Ильи Репина продолжил учебу во Франции, где впитал идеи кубизма и фовизма, а затем привез их в Россию. Именно Пуни стал организатором футуристических выставок «Трамвай В» и «0,10», где впервые был представлен супрематизм Малевича и другие направления авангарда. Позже, эмигрировав, в 1923 году он распрощался с беспредметной живописью и почти полностью посвятил себя примитивному искусству.

Фото: дмитрий горелышев

Михаил Ларионов (1881–1964) Ларионов — муж и соратник Натальи Гончаровой, прошедший с ней долгий путь в искусстве и в жизни, от первых полуподпольных выставок бунтарей до эмиграции и тяжестей жизни во Франции. Несмотря на изобретение им собственного живописного направления — лучизма, его творчество долгое время оставалось в тени наследия Натальи Гончаровой.

Фото: дмитрий горелышев

Любовь Попова (1889–1924) Кубофутуристические и супрематические полотна — визитная карточка художницы, прожившей короткую яркую жизнь. Она была ученицей Малевича, членом созданной им группы «Супремус». Практически не востребованные при жизни, ее произведения сегодня хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, нью-йоркском MoMA и мадридском Музее Тиссена-Борнемисы.