Интерьеры дирижабля «Гинденбург»

На момент создания в 1936 году дирижабль «Гинденбург» (Hindenburg) был самым большим воздушным судном в мире. В корпусе располагался ресторан, зоны для работы, купе для 72 пассажиров. На палубах были оборудованы прогулочные галереи с окнами, а в салоне даже стоял специально разработанный для корабля рояль из алюминия.

Удивительно, но на борту была обсутроена даже курительная комната, где находилась единственная на всем «Гинденбурге» электрическая зажигалка, так как все пассажиры и члены экипажа обязаны были сдавать спички и другие приспособления, которые могли вызвать искру. И если читатель задается вопросом, как на корабле готовили пищу, то ответ прост — все плиты были электрическими.

В середине 30-х дирижабли были единственным воздушным трансатлантическим транспортом. Из Старого Света в Новый можно было добраться и по океану, но путешествие на корабле продолжалось дольше, плюс многие пассажиры страдали от морской болезни. Само собой разумеется, что перелет был доступен лишь самым состоятельным представителям эпохи.

Ресторан «Гинденбурга» ни в чем не уступал лучшим заведениям Европы. Дирижабль курсировал на небольшой высоте, всего 100-200 метров от земли, а потому гостей не мучила сухость воздуха или перепады давления как в современных самолетах. Пассажиры могли в полной мере насладиться блюдами от шеф-повара из французского Ritz.

Для интерьеров самым важным параметром была легкость предметов для увеличения общей грузоподъемности дирижабля, чтобы можно было перевозить, например, атомобили. Каюты были весьма тесными и непритязательными: две простые койки, складной табурет, откидной столик и раковина с горячей и холодной водой.