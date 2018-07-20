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20 июля 2018

Интерьеры дирижабля «Гинденбург»

Эпоха воздушных гигантов осталась в далеком прошлом — погружаемся в атмосферу 30-х годов вместе с пассажирским дирижаблем «Гинденбург»

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 0)

На момент создания в 1936 году дирижабль «Гинденбург» (Hindenburg) был самым большим воздушным судном в мире. В корпусе располагался ресторан, зоны для работы, купе для 72 пассажиров. На палубах были оборудованы прогулочные галереи с окнами, а в салоне даже стоял специально разработанный для корабля рояль из алюминия.

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 2)

Удивительно, но на борту была обсутроена даже курительная комната, где находилась единственная на всем «Гинденбурге» электрическая зажигалка, так как все пассажиры и члены экипажа обязаны были сдавать спички и другие приспособления, которые могли вызвать искру. И если читатель задается вопросом, как на корабле готовили пищу, то ответ прост — все плиты были электрическими.  

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 4)

В середине 30-х дирижабли были единственным воздушным трансатлантическим транспортом. Из Старого Света в Новый можно было добраться и по океану, но путешествие на корабле продолжалось дольше, плюс многие пассажиры страдали от морской болезни. Само собой разумеется, что перелет был доступен лишь самым состоятельным представителям эпохи.

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 6)

Ресторан «Гинденбурга» ни в чем не уступал лучшим заведениям Европы. Дирижабль курсировал на небольшой высоте, всего 100-200 метров от земли, а потому гостей не мучила сухость воздуха или перепады давления как в современных самолетах. Пассажиры могли в полной мере насладиться блюдами от шеф-повара из французского Ritz.

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 8)

Для интерьеров самым важным параметром была легкость предметов для увеличения общей грузоподъемности дирижабля, чтобы можно было перевозить, например, атомобили. Каюты были весьма тесными и непритязательными: две простые койки, складной табурет, откидной столик и раковина с горячей и холодной водой.

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 10)

После крушения «Гинденбурга» в 1937 году, которое произошло в прямом эфире, эра пассажирских дирижаблей фактически закончилась, а футуристичные воздухоплавательные гиганты перешли на страницы научно-фантастических книг.

Интерьеры дирижабля «Гинденбург» (фото 12)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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