Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда

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Столетие назад голландец Геррит Ритвельд создал объект без объема и массы — кресло, которое позднее было раскрашено в фирменные мондриановские цвета получило название Red Blue chair
В 1918 году голландский дизайнер и архитектор Геррит Томас Ритвельд (Gerrit Thomas Rietveld) придумал кресло Red Blue. Две доски, шесть столбов, семь направляющих и две распорки — такова была структура будущего объекта культа. Создавал свое творение Ритвельд в духе «неопластицизма». На первом месте были визуальная чистота, простейшие формы и прямые углы, никаких декоративных излишеств. Предмет без объема, пространство свободно течет сквозь него. Вопреки распространенному в наше время названию (которое, кстати, появилось только в 1950-х), изначально кресло было создано из неокрашенной древесины и фанеры, а также именовалось как Slat (планка, дощечка).
В узнаваемые цвета Ритвельд раскрасил кресло спустя несколько лет после его создания по совету художника Барта ван дер Лека (Bart van der Leek). Дело в том, что в 1918 году дизайнер примкнул к группе De Stijl. В основной костяк объединения входил архитектор Тео ван Дусбург (Theo van Doesburg) и художник Пит Мондриан (Piet Mondriaan).
Именно в духе фирменных мондриановских цветов Ритвельд и решил оформить кресло, которое на этот раз действительно стало красно-синим с небольшими вкраплениями черного и желтого. Однако не существует никаких документальных подтверждений тому, что такое колористическое решение является подлинным оммажем Мондриану.
Кресло стало знаменитым благодаря публикации в одноименном журнале De Stijl. Стоит сказать, что художественная группа провозглашала доведенную до абсолюта функциональность. Однако при первом взгляде на предмет Red Blue, как-то не становится очевидно, что на нем очень удобно сидеть. С другой стороны, мещанский комфорт не слишком интересовал автора. Ритвельд считал, что мебель должна держать человека в тонусе не только духовно, но и физически.
Красно-синее кресло поразило воображение современников Ритвельда. Объект стал экспонатом многих музейных коллекций. Например, Red Blue chair занимает почетное место в постоянной экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Однако спустя целый век после создания предмет не дает покоя и будоражит умы современных дизайнеров.
Elle Decoration
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