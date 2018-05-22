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22 мая 2018

Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда

Столетие назад голландец Геррит Ритвельд создал объект без объема и массы — кресло, которое позднее было раскрашено в фирменные мондриановские цвета получило название Red Blue chair

Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 0)
Геррит Томас Ритвельд (1888-1964)

Первая версия

В 1918 году голландский дизайнер и архитектор Геррит Томас Ритвельд (Gerrit Thomas Rietveld) придумал кресло Red Blue. Две доски, шесть столбов, семь направляющих и две распорки — такова была структура будущего объекта культа. Создавал свое творение Ритвельд в духе «неопластицизма». На первом месте были визуальная чистота, простейшие формы и прямые углы, никаких декоративных излишеств. Предмет без объема, пространство свободно течет сквозь него. Вопреки распространенному в наше время названию (которое, кстати, появилось только в 1950-х), изначально кресло было создано из неокрашенной древесины и фанеры, а также именовалось как Slat (планка, дощечка).

Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 3)
Фото с тематической выставки Геррита Ритвельда в Центральном музее Утрехта в 2010 году.

Ритвельд и De Stijl

В узнаваемые цвета Ритвельд раскрасил кресло спустя несколько лет после его создания по совету художника Барта ван дер Лека (Bart van der Leek). Дело в том, что в 1918 году дизайнер примкнул к группе De Stijl. В основной костяк объединения входил архитектор Тео ван Дусбург (Theo van Doesburg) и художник Пит Мондриан (Piet Mondriaan).

Именно в духе фирменных мондриановских цветов Ритвельд и решил оформить кресло, которое на этот раз действительно стало красно-синим с небольшими вкраплениями черного и желтого. Однако не существует никаких документальных подтверждений тому, что такое колористическое решение является подлинным оммажем Мондриану.

Кресло стало знаменитым благодаря публикации в одноименном журнале De Stijl. Стоит сказать, что художественная группа провозглашала доведенную до абсолюта функциональность. Однако при первом взгляде на предмет Red Blue, как-то не становится очевидно, что на нем очень удобно сидеть. С другой стороны, мещанский комфорт не слишком интересовал автора. Ритвельд считал, что мебель должна держать человека в тонусе не только духовно, но и физически.

Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 8)

Переосмысления

Красно-синее кресло поразило воображение современников Ритвельда. Объект стал экспонатом многих музейных коллекций. Например, Red Blue chair занимает почетное место в постоянной экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Однако спустя целый век после создания предмет не дает покоя и будоражит умы современных дизайнеров.

Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 15)
Французский дизайнер Жюльен Бертье (Julien Berthier) в 2007 году нарисовал эскиз ритвельдовского кресла левой рукой. А затем создал серию объектов из лакированной древесины, которая так и называется: Left handed Rietveld chair.
Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 12)
Чешский автор Ян Плехач (Jan Plechac) в проекте Icons перевел культовые объекты дизайна в новый контекст, оставив им лишь узнаваемую структуру.
Фото: 
Kristina Hrabetova and Jaroslav Moravec
Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 13)
Студия из Нидерландов Mal в 2015 году под лозунгом «Каждый стул был вдохновлен на создание еще каким-то другим» представила версию кресла Red Blue в виде шезлонга и не забыла про культовые цвета.
Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 14)
Версия кресла в черно-зеленой цветовой палитре с белыми акцентами называется Zeilmaker (1920) по фамилии школьного учителя, для которого она была создана. Итальянская фабрика Cassina представила общественности этот вариант в 2015 году.
Фото: 
Cassina
Культовый объект: 100 лет креслу Red Blue Геррита Ритвельда (фото 16)
Самым радикальным переосмыслением предмета стала версия от голландца Мартена Бааса (Mаarten Baas). В качестве дипломного проекта автор жег классику дизайна, в том числе — и объект Ритвельда (также серия включала уничтоженные предметы Этторе Соттсасса, Чарльза Ренни Макинтоша, Марка Ньюсона и др.).

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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MomaDe StijlГеррит Ритвельд (Gerrit Rietveld)Мартен Баас (Mаarten Baas)Пит Мондриан (Piet Mondriaan)Барт ван дер Лек (Bart van der Leek)Ян Плехач (Jan Plechac)Тео ван Дусбург (Theo van Doesburg)
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