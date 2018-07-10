Культовый объект: Eames House Bird

Из очередного путешествия дизайнеры Чарльз и Рэй Имзы привезли лаконичную черную фигурку птички, которая долгие годы стояла в их гостиной, а после превратилась в подлинный объект культа от фабрики Vitra

Фото: Eames Office, LLC

Пожалуй, самые знаменитые дизайнеры Америки Чарльз и Рэй Имзы (Charles and Ray Eames) изменили представление о современном интерьере и мебели. В ряду многочисленных работ авторов неустаревающие фанерные и пластиковые стулья, столы, системы хранения, текстиль и среди прочих — совершенно очаровательная лаконичная фигурка Eames House Bird.

Фото: Eames Office, LLC

Из многочисленных путешествий и деловых поездок дизайнеры привозили разнообразные артефакты и аксессуары, которыми украшали собственный дом — знаменитый Eames House. Так, на протяжении долгих лет черная деревянная фигурка в виде птицы, датируемая примерно 1910 годом, стояла в центре гостиной.

Произведение американского народного искусства очевидно высоко ценилась парой, так как аксессуар частенько появлялся на фотографиях Чарльза и Рэй. В 1950-х годах дизайнеры извлекли птичку из недр дома и поместили ее на плакат, рекламирующий стулья Имзов.

Птичка произвела такой фурор, что впоследствии швейцарская фабрика Vitra в сотрудничестве с четой Имзов применила трехмерное сканирование оригинала для создания ныне культовой фигурки из древесины ольхи в черном лаке и с ножками из металлических прутьев.