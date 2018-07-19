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19 июля 2018

Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена

Яркий визуальный образ, футуристичный дизайн, инновационные материалы и громкое имя создателя — все это культовый стул Tulip архитектора Ээро Сааринена

Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 0)
Архитектор Ээро Сааринен.
  • Стул Tulip был создан в 1955–1956 году американским архитектором финского происхождения Ээро Саариненом (Eero Saarinen). Вот уже более 60 лет производством иконы дизайна занимается американская фабрика Knoll.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 2)
Рекламный плакат стульев Tulip от марки Knoll (ок. 1960 г.).
  • Силуэт объекта апеллирует к органической форме — лепестку тюльпана, в честь которого стул и получил свое поэтическое название.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 2)
Объект Tulip является частью коллекции Музея современного искусства Нью-Йорка (MoMA).
  • Сааринен считал, что четырехногие столы и стулья делают интерьер слишком сложным. «Пространство под столом — это уродливый, запутанный мир», — любил говорить архитектор. Потому в новой коллекции, которая на тот момент называлась Pedestal, ножки были сведены к минимуму.
  • Мебель Tulip стала футуристичным откровением для своего времени. Новаторство заключалось не только в ультрасовременном облике предмета, но и использованных материалах. Цельные спинка и сиденье были выполнены из формованного стекловолокна. К сожалению, полностью изготовить стул из этого материала не удалось — ножку пришлось отливать из алюминия, чтобы конструкция выдерживала необходимую нагрузку.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 8)
Семейство Tulip также включает табурет, обеденные, барные и журнальные столики Saarinen со столешницами разных форм и размеров.
  • Разрабатывая прототип, Сааринен сделал множество эскизов и набросков, после чего довел форму до совершенства, создавая уменьшенные версии стула из глины. Первые экземпляры архитектор протестировал на родных и близких прямо в собственной гостиной.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 4.1)
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 4.2)
  • В 1957 году супруги Эрвин и Эстель Лаверн (Erwine and Estelle Laverne), вдохновившись формой стульев Tulip представили собственный объект Champagne, который также напоминает и бокал шампанского. Спустя еще год дизайнеры продолжили эксперименты с пластиком в серии Invisible Group и органическом стуле Lotus.
Стул Champagne, дизайн Эрвина и Эстель Лаверн, 1957.
Кресло из серии Invisible Group, дизайн Эрвина и Эстель Лаверн, 1957.
Стул Lotus, дизайн Эрвина и Эстель Лаверн, 1958.
  • В 1962 году в нью-йоркском аэропорту JFK открылся терминал TWA по проекту Сааринена. Транспортный комплекс стал кульминацией карьеры архитектора. К сожалению, автор так и не смог увидеть свое детище, скончавшись за год до окончания работ. Интерьеры хаба украшали многочисленные стулья Tulip.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 3)
Эскизы терминала TWA по проекту Ээро Сааринена.
  • На момент создания объект выглядел настолько футуристично, что его силуэт сразу пришелся по вкусу режиссерам научно-фантастических фильмов. Например, команда «Энтерпрайза» из сериала «Звездный путь» решала сложные этические вопросы, сидя именно на этих стульях.
Сериал «Звездный путь» (Star Trek).
Фильм «Люди в черном» (Men in Black).
Сериал «Винил» (Vinyl).
Фильм «Kingsman: Секретная служба» (Kingsman: The Secret Service).
Фильм «Марсианин» (The Martian).
  • К столетию со дня рождения Сааринена в 2010 году в Финляндии была выпущена монета с изображением стула Tulip.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 18)
  • Яркий образ стула Tulip сделал его жертвой недобросовестного копирования. Покупая оригинальную модель, необходимо удостовериться, что на основании выбит логотип марки Knoll. У ранних версий можно найти алюминиевую плашку с автографом Сааринена. Также стоит обратить внимание, что подделки чаще всего целиком изготавливаются из пластика.
Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена (фото 20)
Стулья с подлокотниками и без дополнены мягкими съемными подушками в текстильных чехлах всевозможных оттенков и орнаментов.

Ээро Сааринен родился в Финляндии в творческой среде, которая не могла не повлиять на выбор будущей профессии. Его отец — известный в стране архитектор Элиэль Сааринен (Eliel Saarinen) и мать — дизайнер по тканям и скульптор Лоя Сааринен. В начале 1920-х годов семья иммигрировала в США по приглашению филантропа Джорджа Бута. Здесь Элиель Сааринен основал и возглавил Крэнбургскую художественную академию (Cranbrook Academy of Art), самыми известными выпускниками которой стали Чарльз и Рэй Имзы (Charles and Ray Eames).

Сам Сааринен-младший в учебном заведении образования не получал, но в 1936 году пришел преподавать и занялся архитектурной практикой совместно с отцом. Самостоятельную профессиональную карьеру Ээро удалось начать лишь после смерти отца в 1950 году. Сааринен-младший ушел из жизни в 1961 году на пике творческого мастерства, но за 11 лет сумел создать ряд выдающихся проектов в области архитектуры и дизайна, повлиявших на облик американских городов и стилистику интерьеров.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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