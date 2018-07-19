Культовый объект: стул Tulip Ээро Сааринена

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Яркий визуальный образ, футуристичный дизайн, инновационные материалы и громкое имя создателя — все это культовый стул Tulip архитектора Ээро Сааринена
Ээро Сааринен родился в Финляндии в творческой среде, которая не могла не повлиять на выбор будущей профессии. Его отец — известный в стране архитектор Элиэль Сааринен (Eliel Saarinen) и мать — дизайнер по тканям и скульптор Лоя Сааринен. В начале 1920-х годов семья иммигрировала в США по приглашению филантропа Джорджа Бута. Здесь Элиель Сааринен основал и возглавил Крэнбургскую художественную академию (Cranbrook Academy of Art), самыми известными выпускниками которой стали Чарльз и Рэй Имзы (Charles and Ray Eames).
Сам Сааринен-младший в учебном заведении образования не получал, но в 1936 году пришел преподавать и занялся архитектурной практикой совместно с отцом. Самостоятельную профессиональную карьеру Ээро удалось начать лишь после смерти отца в 1950 году. Сааринен-младший ушел из жизни в 1961 году на пике творческого мастерства, но за 11 лет сумел создать ряд выдающихся проектов в области архитектуры и дизайна, повлиявших на облик американских городов и стилистику интерьеров.
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