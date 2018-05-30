Культовый объект: светильник Tizio Ричарда Саппера

Как светильник Tizio совершил революцию в дизайне и почему считается, что объект распространяет ауру насилия — читайте в нашем материале

«Лампа Tiziо словно просится на стол архитектора или ученого-эстета». Деян Суджич «Язык вещей».

Немецкий дизайнер Ричард Саппер.

Гений-изобретатель

Автором культового сдержанного светильника Tizio является Ричард Саппер (Richard Sapper). За почти 60-летнюю карьеру немецкий конструктор, дизайнер и инженер создал множество бытовых приборов, которыми пользуются и по сей день миллионы людей по всему земному шару. Возможно, даже не подозревая об имени их создателя. Саппер всегда стремился решать сложные технические задачи.

В 1972 году дизайнер разработал революционный для своего времени светильник Tizio, производством которого до сих пор занимается итальянская фабрика Artemide.



﻿ Инновации

Ричард Саппер хотел создать функциональную настольную лампу на длинной ножке. Источник света при этом должен был регулироваться. Сам подход не был инновационным, ведь мир уже 40 лет знал светильник Anglepoise британского инженера Джорджа Карвардина (George Carwardine). Саппер хотел добиться более лаконичного силуэта, а также избавиться от всех лишних проводов. И, как всегда, добился поставленной задачи.

Шарнирная настольная лампа Anglepoise Джорджа Карвардина. Положение светильника фиксируется при помощи пружин. Фото: Anglepoise

Инновационность объекта заключалась в его конструкции. Немецкий инженер вмонтировал в основание трансформатор, который также удерживает лампу в равновесии. Питание подается к источнику света без дополнительных проводов. Единственный шнур ведет от розетки к самому предмету. Энергия от трансформатора проходит через рейки и клепки.



﻿ Аура насилия

Светильник Саппера выкрашен от основания до рассеивателя в черный цвет. На общем фоне выделяются лишь несколько красных акцентов — выключатель и сочленения. Благодаря черному цвету пользователь с первого взгляда понимает, что Tizio — серьезный объект, а не какая-то игрушка. Лишь значительно позднее появились лимитированные версии других оттенков. Например, белый вариант зачастую используется в магазинах косметики.

Итак, вернемся к красным точкам. Профессиональный куратор Деян Суджич (Deyan Sudjic), который сегодня возглавляет знаменитый Музей дизайна в Лондоне, в книге «Язык вещей» приводит интересную аналогию. Красные акценты Саппер расставил не случайно — это отсылка к «вальтеру ППК». Немецкий (абсолютно черный) пистолет имеет индикатор красного цвета, который сигнализирует о том, что предохранитель в данный момент снят. Поэтому и сам светильник Tizio «намекает, что вы сможете сделать нечто более серьезное, чем просто поставить его на стол», — пишет Суджич.



﻿ Эстетика

Tizio — это не только чистая функция, но также эстетически продуманная форма. Положение лампы регулируется при помощи двух закругленных противовесов. Источник света вмонтирован в строгий абажур в виде параллелограмма. Представьте, что вы в 1972 году. Силуэт светильника, похожий на богомола, делает его яркой приметой своего времени. Даже выбор источника света — кварцевой галогенной лампочки, казался вызывающим жестом. Будто в домашнюю обстановку переместили нечто супертехнологичное из научных лабораторий. Лампа Tizio в приемной крупной компании была свидетельством серьезности и эффективности, как в наше время такими символами являются, например, моноблоки iMac.



﻿ Признание

Светильник Tizio был создан почти полвека назад и благодаря изобретательному подходу Ричарда Саппера, стал архетипом дизайна XX века. Предмет был удостоен множества наград и занял почетное место в коллекциях многих музеев мира, включая Музей искусств Метрополитен и Музей современного искусства Нью-Йорка. По звездности Tizio сложно соревноваться с тем же Arco братьев Кастильони. Однако светильник был замечен в нескольких знаменитых фильмах, в том числе «Девять с половиной недель» (Nine ½ Weeks) с Ким Бейсингер или «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street) с Леонардо Ди Каприо.

Кадр из фильма «Девять с половиной недель».

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит».