Культовый объект: светильник Tizio Ричарда Саппера

Гений-изобретатель



 Инновации



 Аура насилия



 Эстетика



 Признание

Светильник Tizio был создан почти полвека назад и благодаря изобретательному подходу Ричарда Саппера, стал архетипом дизайна XX века. Предмет был удостоен множества наград и занял почетное место в коллекциях многих музеев мира, включая Музей искусств Метрополитен и Музей современного искусства Нью-Йорка.

По звездности Tizio сложно соревноваться с тем же Arco братьев Кастильони. Однако светильник был замечен в нескольких знаменитых фильмах, в том числе «Девять с половиной недель» (Nine ½ Weeks) с Ким Бейсингер или «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street) с Леонардо Ди Каприо.