Галерея Anna Nova: новая волна

Одна из ведущих российских галерей современного искусства Anna Nova основана в Петербурге в 2005 году. Сегодня в распоряжении самых актуальных художников — более 300 квадратных метров экспозиционных пространств.

Анна Нова в своей галерее Anna Nova Gallery на улице Жуковского, 28, Санкт-Петербург. На переднем плане — скульптура Дениса Патракеева «Мира течение», 2017. На стене — работа Влада Кулькова, 2017. Стул S-Chair, дизайн Тома Диксона, Cappellini. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Архитектура, в том числе архитектура внутреннего пространства, подобна застывшей музыке. Но арт-галерее необходима полная визуальная тишина, чтобы искусство в ней звучало звонко и без помех. Так ли это, выясняем у Анны Нова, основательницы галереи Anna Nova.

ELLE DECORATION В 2005-м петербургские СМИ сообщали: певица Анна Нова открыла галерею... АННА НОВА Да, я занималась сольной карьерой, еще работала ведущей на канале RTG. Но после окончания музыкальной школы по классу флейты, как и многие люди моего поколения, отправилась получать диплом экономиста. Как возникла идея открыть галерею? Меня всегда окружали творческие люди. В детстве я часто навещала дядю-художника и удивлялась тому, что серьезное искусство, которым занимались художники, не было востребовано. Зарабатывать на жизнь приходилось в лучшем случае заказами на плакаты. Мне всегда хотелось помочь художникам реализоваться. Однажды дизайнер Дмитрий Шарапов познакомил меня с искусствоведом Натальей Ершовой и предложил открыть галерею, так все и началось.

У окна — работа Ростана Тавасиева «Русский Космизм», 2015. Кресло из черного пластика и кожи Pohjola, дизайн Пекки Перьё, Haimi Oy, 1965, Финляндия. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Кого из художников пригласили первым? Мы открывались выставкой Елены Фигуриной, на тот момент уже знаковым художником. Первоначальную концепцию галереи продумывали совместно с Натальей Ершовой и Екатериной Андреевой, искусствоведом, ведущим сотрудником Отдела новейших течений Русского музея. В 2006 году мы запустили конкурс молодых художников, в 2007-м первыми стали выезжать на западные ярмарки.

В центре — Александр Дашевский, «Бассейн», 2014. Слева — Ростан Тавасиев, «Эпизод 2», 2017. На столе — скульптура Дениса Патракеева «Обет молчания», 2015. На зад­нем плане — ковер, 1960-е, Швеция. Пара пластиковых кресел, дизайн Юрье Куккапуро, Haimi, 1964, Финляндия. Кресло из фанеры, дизайн Сорена Хансена, Anikarimobel fabrik, 1944, Швеция. Раскладной бар, Leif Alring для C.F. Christensen, 1964, Дания. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

С чего начинался интерьер галереи Anna Nova? Сегодня от первоначального интерьера почти ничего не осталось. Мы не сразу пришли к тому, что идеальное пространство для галереи концептуального современного искусства — это пустой белый куб. Вначале мы допустили много ошибок. Стойка ресепшен, цветные стены, деревянное панно и стек-лянная перегородка стали мешать практически сразу. Нам нужно было пустое пространство, которое легко трансформировать под лекции и перформансы. Сейчас все по-другому. Первые два этажа — это чистое пространство, где ничто не отвлекает внимание. Недавно появился третий этаж — collector lounge, где мы проводим камерные мероприятия для коллекционеров. Мебель — классика американского и скандинавского дизайна — куплена на аукционах. Стены не белые, многослойная штукатурка сделана художником на основе пяти сложных оттенков.

Диван и кресло Sesann, дизайн Джанфранко Фраттини, Cassina, 1970, Италия. На стене — работа Дениса Патракеева «Перекрестки», 2014. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Могла ли подобная галерея появиться в новом здании? Тогда нужно было бы строить отдельное здание в стиле конструктивизма или минимализма либо играть на контрасте: старая архитектура, а внутри — современный open space.

Ковер Summer night, дизайн Ритвы Пуотилы, 1960-е, Финляндия. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Как выбирать искусство в интерьер? Многие покупают искусство как предмет декора, ориентируясь главным образом на размер и цвет. Это в корне неверно. Искусство требует осознанного подхода. Нужно больше ходить и смотреть — вырабатывать вкус. И, конечно, не стоит пренебрегать практикой аренды картин.

Анна Нова в белом кресле, дизайн Альберта Джейкоба Толлера для Grosfillex, 1970, Франция. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Что касается развески картин, какие возможны ошибки? Если есть сомнения, стоит привлечь куратора. Главная ошибка — стандартная развеска картин. Есть много способов сделать это интересно. Например, сочетать классическое и современное искусство или объединить картины в панно. Но здесь важно чувство гармонии, как в музыке. Иначе импровизация превратится в какофонию. www.new.annanova-gallery.ru