Галерея Anna Nova: новая волна

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Одна из ведущих российских галерей современного искусства Anna Nova основана в Петербурге в 2005 году. Сегодня в распоряжении самых актуальных художников — более 300 квадратных метров экспозиционных пространств.
Архитектура, в том числе архитектура внутреннего пространства, подобна застывшей музыке. Но арт-галерее необходима полная визуальная тишина, чтобы искусство в ней звучало звонко и без помех. Так ли это, выясняем у Анны Нова, основательницы галереи Anna Nova.
ELLE DECORATION В 2005-м петербургские СМИ сообщали: певица Анна Нова открыла галерею...
АННА НОВА Да, я занималась сольной карьерой, еще работала ведущей на канале RTG. Но после окончания музыкальной школы по классу флейты, как и многие люди моего поколения, отправилась получать диплом экономиста.
Как возникла идея открыть галерею? Меня всегда окружали творческие люди. В детстве я часто навещала дядю-художника и удивлялась тому, что серьезное искусство, которым занимались художники, не было востребовано. Зарабатывать на жизнь приходилось в лучшем случае заказами на плакаты. Мне всегда хотелось помочь художникам реализоваться. Однажды дизайнер Дмитрий Шарапов познакомил меня с искусствоведом Натальей Ершовой и предложил открыть галерею, так все и началось.
Кого из художников пригласили первым? Мы открывались выставкой Елены Фигуриной, на тот момент уже знаковым художником. Первоначальную концепцию галереи продумывали совместно с Натальей Ершовой и Екатериной Андреевой, искусствоведом, ведущим сотрудником Отдела новейших течений Русского музея. В 2006 году мы запустили конкурс молодых художников, в 2007-м первыми стали выезжать на западные ярмарки.
С чего начинался интерьер галереи Anna Nova? Сегодня от первоначального интерьера почти ничего не осталось. Мы не сразу пришли к тому, что идеальное пространство для галереи концептуального современного искусства — это пустой белый куб. Вначале мы допустили много ошибок. Стойка ресепшен, цветные стены, деревянное панно и стек-лянная перегородка стали мешать практически сразу. Нам нужно было пустое пространство, которое легко трансформировать под лекции и перформансы. Сейчас все по-другому.
Первые два этажа — это чистое пространство, где ничто не отвлекает внимание. Недавно появился третий этаж — collector lounge, где мы проводим камерные мероприятия для коллекционеров. Мебель — классика американского и скандинавского дизайна — куплена на аукционах. Стены не белые, многослойная штукатурка сделана художником на основе пяти сложных оттенков.
Могла ли подобная галерея появиться в новом здании? Тогда нужно было бы строить отдельное здание в стиле конструктивизма или минимализма либо играть на контрасте: старая архитектура, а внутри — современный open space.
Как выбирать искусство в интерьер? Многие покупают искусство как предмет декора, ориентируясь главным образом на размер и цвет. Это в корне неверно. Искусство требует осознанного подхода. Нужно больше ходить и смотреть — вырабатывать вкус. И, конечно, не стоит пренебрегать практикой аренды картин.
Что касается развески картин, какие возможны ошибки? Если есть сомнения, стоит привлечь куратора. Главная ошибка — стандартная развеска картин. Есть много способов сделать это интересно. Например, сочетать классическое и современное искусство или объединить картины в панно. Но здесь важно чувство гармонии, как в музыке. Иначе импровизация превратится в какофонию. www.new.annanova-gallery.ru