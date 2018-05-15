Открытие мира: русский авангард в Помпиду

В Центре Помпиду открывается выставка, посвященная Витебскому художественному училищу. О значении русского авангарда и его влиянии на мировое искусство рассказала куратор музея Ангела Лампе.

Куратор Центра Помпиду Ангела Лампе.

Прошлый «революционный» год показал миру невероятное количество русского авангарда, который с легкой руки советских пропагандистов много лет связывают с событиями 1917 года: выставки проходили на всех континентах. Но о важной дате для искусства авангарда — столетии со дня основания Витебского училища, — вспомнили лишь в парижском Центре Помпиду: до 16 июля здесь проходит масштабная выставка «Шагал, Лисицкий, Малевич. Русский авангард в Витебске».

ELLE DECORATION Специализация вашей выставки — Народное художественное училище Шагала в Витебске, хоть и включает громкие имена авангарда, довольно узкая. Значит ли это, что исследования русского авангарда на Западе в активной стадии? АНГЕЛА ЛАМПЕ Да, действительно, эта глава в истории русского авангарда, несмотря на свою важность, практически неизвестна на Западе. Именно поэтому Центр Помпиду решил посвятить ей первую выставку такого масштаба. В последнее время наблюдается большая активность вокруг русского авангарда: грандиозные выставки проводятся в Берне, Лондоне, Чикаго, а скоро и в Мадриде — о русском дадаизме. Такой всплеск интереса объясняется столетием Октябрьской революции, которое получило большой отклик в европейской и американской прессе. И после этих выставок любопытна, на мой взгляд, новая тенденция — внимание к соцреализму, который показывали наравне с авангардом. И то, что его важность возрастает, он становится объектом серьезных исследований.

Иван Кудряшов, эскиз «Первый советский театр в Оренбурге. Оформление зрительного зала. Общая схема росписи», 1920–1921.

Открывает ли выставка какие-то новые имена авангарда западному зрителю? Несомненно! В экспозиции будут представлены 33 художника. Впервые несколько произведений скульптора Давида Якерсона, руководившего скульптурной мастерской в шагаловском училище, покинут Беларусь. Другой художник и архитектор, ученик Шагала и Малевича, который будет представлен прекрасной подборкой работ, — Лазарь Хидекель. Мы покажем работы еще одного ученика Малевича — Льва Юдина, включая факсимиле его знаменитых рукописей, которые неизвестны на Западе.

Николай Суетин, «Витебск. Проект трибуны. уновис», 1921.

Кроме русских и белорусских музеев, кто предоставил работы для выставки? Нас очень поддержал Музей современного искусства в Салониках, где хранится коллекция Георгия Костаки. Эйндховенский Van Abbemuseum, который располагает большой коллекцией Эль Лисицкого. Другой ключевой участник, предоставивший, в частности, работы Малевича, — музей Stedelijk в Амстердаме. Мы очень признательны Фонду семьи Лазаря Хидекеля из Нью-Йорка и немецкому Музею Морицбург в Галле, который одолжил нам три произведения Лисицкого, которые музей приобрел еще при его жизни.

Марк Шагал, «Художник у мольберта. Автопортрет», 1918–1919.

Казимир Малевич, «Архитектон: Гота», 1923 (реконструкция Пола Педерсена, 1978 год).

Как раз во время волны прошлогодних выставок к столетию революции много говорили о влиянии русского авангарда на мировое искусство. Как вы лично его оцениваете? Восприятие русского авангарда на Западе формировалось в два этапа. Первый случился достаточно рано, в начале 1920-х годов, благодаря Эль Лисицкому, который жил в то время в Берлине. Его многочисленные контакты, в частности отношения с Тео ван Дусбургом, привели к зарождению международного конструктивизма. В этом контексте необходимо также сказать о венгерских художниках и интеллектуалах, которые пришлись очень кстати русским инновациям, таких как Альфред Кемены и Ласло Мохой-Надь, которые жили в немецкой столице с 1919 года. Самое заметное событие, открывшее авангард широкому зрителю, — Первая выставка русского искусства сначала в Берлине, а потом в Амстердаме, которую организовывал Кандинский. Нельзя забывать и о визите Малевича в Берлин в 1927 году, где он показал большое количество своих работ (там он их и оставил, что объясняет, почему его произведения неплохо представлены в западных музеях) и опубликовал книгу «Мир как беспредметность» в «Баухаусе». Второй ключевой этап открытия русского авангарда происходил в США в начале 1960-х: в Нью-Йорке была опубликована ставшая легендарной книга Камиллы Грей о русском авангарде The Great Experiment in Art: 1863–1922. Это стало захватывающим открытием для всех молодых художников! Например, произведения Татлина и Родченко вдохновили минималистов и концептуалистов, среди которых можно назвать Дэна Флавина, Дональда Джадда и Роберта Морриса.

Эль Лисицкий и Казимир Малевич, «Супрематизм» (эскиз оформления занавеса для заседания Комитета по борьбе с безработицей), 1920.

Стал ли, по вашему мнению, «русский авангард» международным брендом? Абсолютно! Особенно для широкой публики, несмотря на ярко выраженную неоднородность художников и по-прежнему очень размытые контуры этого понятия.

Роберт Фальк. «Витебск», 1921.

«Центр помпиду ставил перед собой задачу ОТКРЫТЬ ЗАПАДНОМУ ЗРИТЕЛЮ РУССКИЙ АВАНГАРД с другой стороны».