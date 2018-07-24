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24 июля 2018

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi

Датская марка Gubi представляет новое издание пяти светильников знаменитого финского дизайнера и архитектора Пааво Тюнелла

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 0)
Подвесной светильник 1965 с треугольной перфорацией, 1947 год.

Датская фабрика Gubi переиздает пять объектов пионера финского светодизайна Пааво Тюнелла (Paavo Tynell). Коллекция будет представлена в августе 2018 года, в состав войдет пять объектов 30-40-х годов. Восемь лет назад креативный директор марки Якоб Губи (Jacob Gubi) связался с 92-летней вдовой архитектора и был приглашен его наследниками в Музей дизайна Хельсинки (Designmuseo), чтобы посетить архивы Тюнелла.

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 2)
В настольном светильнике 5321 дизайнер воплотил природную форму жемчужной раковины, 1938 год.

Несколько лет фабрика Gubi работала бок о бок с семьей Тюнелла, коллекционерами и галеристами. «Мы выбирали самые любимые объекты наследников архитектора и соотносили их с технологиями, которые были доступны в прошлом. Мы хотели получить предметы, которые были бы вне времени, — комментирует серию Tunеll креативный директор Gubi. — Фабрика получила совершенно новый для себя опыт. Например, ранее мы никогда не использовали ротанг, хотя и тяготеем к натуральным материалам». 

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 4)
Напольный светильник 9602 также известный, как «Китайская шляпа» разработан для отеля Aulanko. Отличается легким абажуром с покрытием из ротанга, 1935 год.

В своем творчестве финский архитектор соединял модернизм и натурализм. Любимым материалом Тюнелла была перфорированная и полированная латунь, из которой дизайнер создавал органические элементы в форме ветвей деревьев, снежинок, листьев и ракушек.

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 6.1)
Скульптурный настенный светильник 9464 с двойной перфорацией и зубчатыми краями, 1947 год.
Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 6.2)
Подвесной светильник A1965 с подъемным механизмом, 1947 год.

Пааво Тюнелла часто и заслуженно называют «человеком, осветившем Финляндию». В 1918 году вместе с единомышленниками архитектор основал фабрику Taito Oy по производству бытовых металлических предметов. В середине 30-х марка под руководством Тюнелла взяла курс на изготовление светильников и стала первым в стране промышленным предприятием в своем роде.

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 8)
Финский дизайнер и архитектор Пааво Тюнелл.

Наибольшая известность к Тюнеллу пришла в послевоенные годы — утонченные объекты автора смягчали суровую аскетичность интерьеров того времени. Архитектор много работал в Америке, где занимался многочисленными проектами, в том числе создал предметы освещения для кабинета Генерального секретаря ООН. В Финляндии Тюнелл много и плодотворно сотрудничал с Алваром Аалто (Alvar Aalto). В том числе архитектор принимал участие в таких громких проектах Аалто, как библиотека в Выборге, санаторий в Паймио и ресторан «Савой» в Хельсинки.

Центральный вокзал Хельсинки, главный вход. Масштабная люстра по дизайну Пааво Тюнелла, 1951. Архитектор Элиэль Сааринен (Eliel Saarinen), ок. 1918.
Церковь Мейлахти, Хельсинки, 1954. Архитектор Маркус Тавио (Markus Tavio), масштабные светильники Пааво Тюнелля.
Отель Vaakuna (в настоящее время — Sokos Hotel Vaakuna), Хельсинки, 1947-1952. Архитектор Эрки Хуттунен (Erkki Huttunen), дизайн светильников Пааво Тюнелл.
Отель Vaakuna, Хельсинки, 1947-1952. Дизайн светильников Пааво Тюнелл.

В настоящее время оригинальные работы Тюнелла пользуются большим спросом на аукционах, например, в прошлом году подвесная люстра Snowball была продана в Париже за 252 тысячи долларов — рекордная сумма для финского дизайна.

Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi (фото 12)
Светильник Snowball установил абсолютный рекорд для финского дизайна — предмет был продан за 252 тысячи долларов на апрельском аукционе в Париже в 2017 году.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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