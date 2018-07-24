Переиздание светильников Пааво Тюнелла фабрикой Gubi

Подвесной светильник 1965 с треугольной перфорацией, 1947 год.

Датская фабрика Gubi переиздает пять объектов пионера финского светодизайна Пааво Тюнелла (Paavo Tynell). Коллекция будет представлена в августе 2018 года, в состав войдет пять объектов 30-40-х годов. Восемь лет назад креативный директор марки Якоб Губи (Jacob Gubi) связался с 92-летней вдовой архитектора и был приглашен его наследниками в Музей дизайна Хельсинки (Designmuseo), чтобы посетить архивы Тюнелла.

В настольном светильнике 5321 дизайнер воплотил природную форму жемчужной раковины, 1938 год.

Несколько лет фабрика Gubi работала бок о бок с семьей Тюнелла, коллекционерами и галеристами. «Мы выбирали самые любимые объекты наследников архитектора и соотносили их с технологиями, которые были доступны в прошлом. Мы хотели получить предметы, которые были бы вне времени, — комментирует серию Tunеll креативный директор Gubi. — Фабрика получила совершенно новый для себя опыт. Например, ранее мы никогда не использовали ротанг, хотя и тяготеем к натуральным материалам».

Напольный светильник 9602 также известный, как «Китайская шляпа» разработан для отеля Aulanko. Отличается легким абажуром с покрытием из ротанга, 1935 год.

В своем творчестве финский архитектор соединял модернизм и натурализм. Любимым материалом Тюнелла была перфорированная и полированная латунь, из которой дизайнер создавал органические элементы в форме ветвей деревьев, снежинок, листьев и ракушек.

Скульптурный настенный светильник 9464 с двойной перфорацией и зубчатыми краями, 1947 год. Подвесной светильник A1965 с подъемным механизмом, 1947 год.

Пааво Тюнелла часто и заслуженно называют «человеком, осветившем Финляндию». В 1918 году вместе с единомышленниками архитектор основал фабрику Taito Oy по производству бытовых металлических предметов. В середине 30-х марка под руководством Тюнелла взяла курс на изготовление светильников и стала первым в стране промышленным предприятием в своем роде.

Финский дизайнер и архитектор Пааво Тюнелл.

Наибольшая известность к Тюнеллу пришла в послевоенные годы — утонченные объекты автора смягчали суровую аскетичность интерьеров того времени. Архитектор много работал в Америке, где занимался многочисленными проектами, в том числе создал предметы освещения для кабинета Генерального секретаря ООН. В Финляндии Тюнелл много и плодотворно сотрудничал с Алваром Аалто (Alvar Aalto). В том числе архитектор принимал участие в таких громких проектах Аалто, как библиотека в Выборге, санаторий в Паймио и ресторан «Савой» в Хельсинки.

В настоящее время оригинальные работы Тюнелла пользуются большим спросом на аукционах, например, в прошлом году подвесная люстра Snowball была продана в Париже за 252 тысячи долларов — рекордная сумма для финского дизайна.