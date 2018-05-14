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14 мая 2018

Past perfect: текстиль в русском авангарде и сегодня

Искусствовед Юлия Туловская изучает сходство между русским авангардом 1920-х годов и современными коллекциями интерьерных тканей

Past perfect (фото 0.1)
Любовь Попова, рисунок для ткани, 1923–1924.
Past perfect (фото 0.2)
Ткань Nigel’s Tartan, Hermès.

Создание тканей долгое время считалось скорее ремеслом, чем искусством. Однако в начале ХX века произошла настоящая текстильная революция. В 1910-е годы именно орнаментация тканей стала площадкой для первых экспериментов художников авангарда с абстрактной формой.

Past perfect (фото 2.1)
Любовь Попова, рисунок для ткани, 1923 -1924.
Past perfect (фото 2.2)
Ткань Biarritz Corail, дизайн Жан-Поля Готье, Lelièvre.

Так, например, обстояло дело с английскими мастерами «Группы Блумсбери», проектировавшими ткани для мастерских «Омега» (1912–1913), и с русскими художниками, работавшими для артели вышивальщиц в украинском селе Вербовка, которой руководила Наталья Давыдова. В 1915–1917 годах Давыдова заказывала эскизы к вышивкам Казимиру Малевичу, Ивану Пуни, Ольге Розановой, Надежде Удальцовой. 

Past perfect (фото 4.1)
Казимир Малевич, «Орнаментировка ткани № 10», ситец, образец для текстиля, 1919.
Past perfect (фото 4.2)
Обои Croci, дизайн Патрисии Уркиолы, Tres Tintas.

И все же главным проектом в области авангардных тканей стала работа Любови Поповой и Варвары Степановой на Первой ситценабивной фабрике в Москве (1923–1924). За короткое время (Степанова занималась текстилем около года, а Попова и того меньше) каждая из них создала больше сотни рисунков для ткани.

Past perfect (фото 6.1)
Соня Делоне, эскиз ткани, 1929.
Past perfect (фото 6.2)
Ткань Design 107, Schumacher.

Жесткая геометрия орнаментов, состоящих из прямых линий и правильных геометрических фигур, объединенных в сбалансированные структуры по законам симметрии, стала ответом на программу русских конструктивистов и ее главные постулаты: функциональность, утилитарность, целесообразность.

Past perfect (фото 8.1)
Соня Делоне, рисунок для ткани, 1930.
Past perfect (фото 8.2)
Ткань Outcross, Kieffer.

Сверхзадачей конструктивистов стал поиск единого универсального стиля для нового послереволюционного общества, «безошибочная как 2 х 2 = 4» формула времени. Они стремились «прислушаться к зарождающейся необходимости» эпохи. И, похоже, нашли ее.

Past perfect (фото 10.1)
Любовь Попова, рисунок для ткани, 1923–1924.
Past perfect (фото 10.2)
Ткань Basquette, Dedar.

Самой близкой параллелью конструктивистскому опыту стала деятельность Сони Делоне в Париже. Ее «Симультанное ателье» по печати эксклюзивных тканей работало с 1924 по 1933 год. Многие созданные Делоне эскизы представляют собой структуры, очень близкие к рисункам Поповой и Степановой. Делоне тем не менее смягчает их жесткую геометрию, адаптируя ее ко вкусам парижской богемы, подтверждая универсальность конструктивистских орнаментов.

Past perfect (фото 12.1)
Ткань Cubist, Schumacher.
Past perfect (фото 12.2)
Павел Мансуров, эскиз ткани, 1930–1931.

К концу 1920-х геометрические печатные ткани стали производить и другие центры европейского авангарда, такие как «Баухаус» и Венские мастерские. Это позволило Делоне манифестировать «зарождающийся стиль нашей эпохи», примеры которого она опубликовала в альбоме «Ткани и ковры» в 1929 году.

Past perfect (фото 14.1)
Варвара Степанова, рисунок для ткани, 1924.
Past perfect (фото 14.2)
Ткань Nirvana, Rubelli.

Приемы, опробованные Поповой, Степановой и Делоне в эскизах для ткани, такие как серийность, экспансия в бесконечность повторяющихся элементов, внимание к простым эффектам пересечения линий и взаимному напряжению повторяющихся частей, предопределили ведущие направления станкового искусства — минимализм и оп-арт 1950–1960-х годов. Художники авангарда нащупали базовый глобальный стиль нашей эпохи.

Past perfect (фото 16.1)
Александр Родченко, рисунок для ткани, 1924.
Past perfect (фото 16.2)
Обои Circles, дизайн Патрисии Уркиолы, Tres Tintas.

Они впервые почувствовали и реализовали структурную геометрию как новый подход к абстракции, как новую систему мышления, которая стала ключевой парадигмой ХХ столетия и составила сущность нашей «технологической цивилизации». Авангардный текстиль 1920-х годов одинаково соотносится с древними орнаментами неолита и с современной компьютерной матрицей.

Не случайно он проявляется в новых коллекциях ведущих текстильных марок. Эти современные ткани отражают глубинную стилистическую потребность нашего времени. В их ДНК заложена «точная как 2 х 2 = 4» формула, выведенная художниками русского авангарда.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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