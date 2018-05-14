Past perfect: текстиль в русском авангарде и сегодня

Любовь Попова, рисунок для ткани, 1923–1924. Ткань Nigel’s Tartan, Hermès.

Создание тканей долгое время считалось скорее ремеслом, чем искусством. Однако в начале ХX века произошла настоящая текстильная революция. В 1910-е годы именно орнаментация тканей стала площадкой для первых экспериментов художников авангарда с абстрактной формой.

Любовь Попова, рисунок для ткани, 1923 -1924. Ткань Biarritz Corail, дизайн Жан-Поля Готье, Lelièvre.

Так, например, обстояло дело с английскими мастерами «Группы Блумсбери», проектировавшими ткани для мастерских «Омега» (1912–1913), и с русскими художниками, работавшими для артели вышивальщиц в украинском селе Вербовка, которой руководила Наталья Давыдова. В 1915–1917 годах Давыдова заказывала эскизы к вышивкам Казимиру Малевичу, Ивану Пуни, Ольге Розановой, Надежде Удальцовой.

Казимир Малевич, «Орнаментировка ткани № 10», ситец, образец для текстиля, 1919. Обои Croci, дизайн Патрисии Уркиолы, Tres Tintas.

И все же главным проектом в области авангардных тканей стала работа Любови Поповой и Варвары Степановой на Первой ситценабивной фабрике в Москве (1923–1924). За короткое время (Степанова занималась текстилем около года, а Попова и того меньше) каждая из них создала больше сотни рисунков для ткани.

Соня Делоне, эскиз ткани, 1929. Ткань Design 107, Schumacher.

Жесткая геометрия орнаментов, состоящих из прямых линий и правильных геометрических фигур, объединенных в сбалансированные структуры по законам симметрии, стала ответом на программу русских конструктивистов и ее главные постулаты: функциональность, утилитарность, целесообразность.

Соня Делоне, рисунок для ткани, 1930. Ткань Outcross, Kieffer.

Сверхзадачей конструктивистов стал поиск единого универсального стиля для нового послереволюционного общества, «безошибочная как 2 х 2 = 4» формула времени. Они стремились «прислушаться к зарождающейся необходимости» эпохи. И, похоже, нашли ее.

Любовь Попова, рисунок для ткани, 1923–1924. Ткань Basquette, Dedar.

Самой близкой параллелью конструктивистскому опыту стала деятельность Сони Делоне в Париже. Ее «Симультанное ателье» по печати эксклюзивных тканей работало с 1924 по 1933 год. Многие созданные Делоне эскизы представляют собой структуры, очень близкие к рисункам Поповой и Степановой. Делоне тем не менее смягчает их жесткую геометрию, адаптируя ее ко вкусам парижской богемы, подтверждая универсальность конструктивистских орнаментов.

Ткань Cubist, Schumacher. Павел Мансуров, эскиз ткани, 1930–1931.

К концу 1920-х геометрические печатные ткани стали производить и другие центры европейского авангарда, такие как «Баухаус» и Венские мастерские. Это позволило Делоне манифестировать «зарождающийся стиль нашей эпохи», примеры которого она опубликовала в альбоме «Ткани и ковры» в 1929 году.

Варвара Степанова, рисунок для ткани, 1924. Ткань Nirvana, Rubelli.

Приемы, опробованные Поповой, Степановой и Делоне в эскизах для ткани, такие как серийность, экспансия в бесконечность повторяющихся элементов, внимание к простым эффектам пересечения линий и взаимному напряжению повторяющихся частей, предопределили ведущие направления станкового искусства — минимализм и оп-арт 1950–1960-х годов. Художники авангарда нащупали базовый глобальный стиль нашей эпохи.

Александр Родченко, рисунок для ткани, 1924. Обои Circles, дизайн Патрисии Уркиолы, Tres Tintas.

Они впервые почувствовали и реализовали структурную геометрию как новый подход к абстракции, как новую систему мышления, которая стала ключевой парадигмой ХХ столетия и составила сущность нашей «технологической цивилизации». Авангардный текстиль 1920-х годов одинаково соотносится с древними орнаментами неолита и с современной компьютерной матрицей.