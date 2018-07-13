Модернистская вилла в Осло

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

При любых упоминаниях виллы Савой Ле Корбюзье (Le Corbusier) под Парижем или виллы Тугендгат Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) в Брно даже новички от мира архитектуры будут активно кивать головами в знак осведомленности. Но если начать рассказывать о вилле Штенерсен норвежского архитектора Арне Корсмо (Arne Korsmo), можно легко поймать в ответ неудомевающие взгляды.

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

Вилла Штенерсен на фоне других модернистских собратьев выглядит более живой и энергичной, но между тем все равно пребывает в безвестности. Настало время положить этому конец! Плоская белая крыша, стеклянные блоки, ярко-синие оттенки на фасаде, желтая гофрированная стена и архетипичный цилиндрический камин — уже достаточно причин, чтобы навсегда полюбить виллу Штенерсен.

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

В первой половине XX века Арне Корсмо построил трехэтажную виллу из бетона специально для семьи финансиста Рольфа Штенерсена (Rolf Stenersen). Дом предназначался не только для проживания, но и для хранения большой коллекции произведений искусства. Интересно, что во времена строительства здание окружали в основном деревянные дома. А потому местные жители встретили завершение виллы яростным протестом.

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

«Первоначально дом должен был получиться более скучным по форме. Округлые архитектурные элементы появились лишь на последней стадии проектирования. В норвежских архивах сохранилось много набросков, демонстрирующих строго прямой фасад», — комментирует куратор Национального музея искусства, архитектуры и дизайна Норвегии Гудрун Эйдсвик (Gudrun Eidsvik).

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

«Вилла создавалась для приемов высшего богемного общества. В доме часто проходили вечеринки с приглашенными художниками, писателями и театралами. В фойе всегда было много свободного места — пространство было необходимо, чтобы, к примеру, разместить там бар», — рассказывает Эйдсвик.

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

Приватные помещения находились на верхнем уровне, а галерея располагалась на втором этаже здания. Коллекция виллы включала работы известных норвежских художников — Эдварда Мунка (Edvard Munch), Жакоба Вейдемана (Jakob Weidemann), Арне Экеланда (Arne Ekeland) и др. Финансист Штенерсен был главным покровителем Мунка. Две скульптуры в саду выполнены шведским автором Герхардом Хеннингом (Gerhard Henning). В 1974 году здание было подарено государству и отмечено как памятник культурного наследия. В настоящее время собрание перемещено в музей в центре Осло.

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN

Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN Фото: TEKLA EVELINA SEVERIN