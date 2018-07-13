Модернистская вилла в Осло

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Вилла Штенерсен — настоящая жемчужина модернизма, которая долгое время оставалась вне поля зрения поклонников архитектуры
При любых упоминаниях виллы Савой Ле Корбюзье (Le Corbusier) под Парижем или виллы Тугендгат Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) в Брно даже новички от мира архитектуры будут активно кивать головами в знак осведомленности. Но если начать рассказывать о вилле Штенерсен норвежского архитектора Арне Корсмо (Arne Korsmo), можно легко поймать в ответ неудомевающие взгляды.
Вилла Штенерсен на фоне других модернистских собратьев выглядит более живой и энергичной, но между тем все равно пребывает в безвестности. Настало время положить этому конец! Плоская белая крыша, стеклянные блоки, ярко-синие оттенки на фасаде, желтая гофрированная стена и архетипичный цилиндрический камин — уже достаточно причин, чтобы навсегда полюбить виллу Штенерсен.
В первой половине XX века Арне Корсмо построил трехэтажную виллу из бетона специально для семьи финансиста Рольфа Штенерсена (Rolf Stenersen). Дом предназначался не только для проживания, но и для хранения большой коллекции произведений искусства. Интересно, что во времена строительства здание окружали в основном деревянные дома. А потому местные жители встретили завершение виллы яростным протестом.
«Первоначально дом должен был получиться более скучным по форме. Округлые архитектурные элементы появились лишь на последней стадии проектирования. В норвежских архивах сохранилось много набросков, демонстрирующих строго прямой фасад», — комментирует куратор Национального музея искусства, архитектуры и дизайна Норвегии Гудрун Эйдсвик (Gudrun Eidsvik).
«Вилла создавалась для приемов высшего богемного общества. В доме часто проходили вечеринки с приглашенными художниками, писателями и театралами. В фойе всегда было много свободного места — пространство было необходимо, чтобы, к примеру, разместить там бар», — рассказывает Эйдсвик.
Приватные помещения находились на верхнем уровне, а галерея располагалась на втором этаже здания. Коллекция виллы включала работы известных норвежских художников — Эдварда Мунка (Edvard Munch), Жакоба Вейдемана (Jakob Weidemann), Арне Экеланда (Arne Ekeland) и др. Финансист Штенерсен был главным покровителем Мунка. Две скульптуры в саду выполнены шведским автором Герхардом Хеннингом (Gerhard Henning). В 1974 году здание было подарено государству и отмечено как памятник культурного наследия. В настоящее время собрание перемещено в музей в центре Осло.
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