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28 апреля 2018

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных

Живопись XIX века, авангард, современное искусство — коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных, основателей Фонда культуры «Екатерина», единственная в своем роде. Часть этого редкого собрания представлена в их квартире в Монако.

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 0)
Екатерина и Владимир Семенихины в гостиной. На стене — работа Петра Кончаловского «Кассис. Корабли», 1913, и Натальи Гончаровой «Ваза с цветами», 1909.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)

Абстрактная живопись Любови Поповой рядом с горными пейзажами Николая Рериха, на соседней стене — «Портрет» кисти испанского художника Маноло Вальдеса.

«Это работа большого формата, написанная в смешанной технике: она сочетает в себе живопись и коллаж. Мы с мужем ее очень любим. Впрочем, каждое полотно здесь заслуживает отдельного рассказа», — говорит коллекционер Екатерина Семенихина.

Чтобы послушать эти истории и увидеть собрание собственными глазами, многие коллекционеры приезжают в квартиру российских меценатов в Монако целыми группами. Кончаловский, Мильман, Ходасевич, Лентулов, Брускин... Площадь семейного «музея» — около 450 кв. м.


«Десять лет назад, когда родилась дочка, было решено объединить две соседние квартиры в одну. Теперь у нас четыре спальни, большая гостиная, столовая и отдельные кабинеты у каждого, — говорит Владимир Семенихин. — Квартира спланирована так, чтобы в ней было комфортно и отдыхать, и работать. Есть также семейная гостиная с домашним кинотеатром и игровой приставкой, на стене — знаменитая работа Эрика Булатова

«Как идут облака — как идут дела». О своей коллекции хозяева могут рассказывать часами. «Мы начали собирать искусство еще в середине 1990-х, как только поженились и приобрели первую совместную квартиру в Москве, — вспоминает Екатерина. — Сначала классическое искусство ХIХ века, затем мы перешли к ХХ столетию, сосредоточившись на «Бубновом валете», — нам удалось собрать некоторое количество потрясающих вещей.

Дальше был авангард, но тема сложная. Прежде всего потому, что рынок наводнен подделками. У нас совсем немного вещей этого периода, хотя есть и очень любопытные работы, которые были представлены на многих международных выставках. Продолжив пополнение коллекции работами нон-конформистов и «вторым авангардом», мы плавно перешли к современному искусству». 

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 6)
Гостиная. На стене — работы Аристарха Лентулова «Церковь», 1916, Петра Кончаловского «Кассис. Корабли», 1913, Натальи Гончаровой «Ваза с цветами», 1909. Диваны, AD Decoration. На журнальном столике — ваза, Lalique. На консоли — ваза, Daum.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)
Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 7)
На стене гостиной — картина Эрика Булатова «Как идут облака — как идут дела», 2001. Банкетка, AD Decoration.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)

С расширением коллекции возникла необходимость в ее представлении. Тогда Владимир и Екатерина открыли в Москве Фонд культуры «Екатерина», на счету которого уже более 70 выставок. В квартире нашлось место и для еще одной коллекции — художественного стекла и хрусталя.

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 9)
Прихожая. На стене — работы Николая Загрекова «Цветы в вазе», 1923, и Любови Поповой «Конструкция», 1918–1920. Напольные подсвечники-олени, Segraeti. Шелковый ковер из Ирана, ручная работа.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)
Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 10)
Гостиная. В витрине — работы художника Гриши Брускина из серии «Всюду жизнь», 1999.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)

«Монако находится практически на границе с Италией, и мы часто там бываем, что позволило приобрести уникальные произведения муранского стекла известных авторов», — говорит Екатерина. Просторные комнаты позволяют принимать в квартире много гостей одновременно, что в силу профессии владельцев очень важно.

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 12)
Гостиная. Центральная работа — «Портрет» Маноло Вальдеса, 1999. Справа — «Горный пейзаж» Адольфа Мильмана.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)
Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 13)
Семейная гостиная. Диван домашнего кинотеатра, Elran. На стене — работа Эрика Булатова «Хичкок», 1995.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)

К недостаткам хозяева относят только небольшой размер кухни. «В Монако чисто французский подход, русским не очень понятный и близкий, — кухня существует лишь для того, чтобы сварить себе кофе», — смеется Екатерина. Цвет стен — нейтральный белый.

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 15)
Кабинет. На стене — работы Эрика Булатова La France, 1993, «Слава КПСС», 2011. Седло, Hermès.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)

«Идеальный для экспозиции картин, — говорит Владимир.— Современное искусство, как и искусство начала ХХ века, очень красочное и уже само по себе дает большую цветовую нагрузку на любое помещение. Конкурировать с картинами может разве что море, просматривающееся из всех окон». 

Золотой фонд: коллекция Екатерины и Владимира Семенихиных. (фото 17)
Спальня. Бра, Linea Mazzucatto, муранское стекло. Настольная лампа, Lalique. На стене — работы Валентины Ходасевич «В гримерной», 1918, и Адольфа Мильмана «Пейзаж с домами и горой», 1915.
Фото: 
стефан жульяр (stephan julliard)
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