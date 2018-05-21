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21 мая 2018

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне

21 мая - день рождения дизайнера Тома Диксона. Вспоминаем яркие моменты его биографии и знаковые объекты

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне

«Честно говоря, я не могу припомнить, чтобы я когда-либо хотел стать дизайнером», — говорит Том Диксон. Как же это произошло?

1 Том Диксон родился 21 мая в 1959 году в Тунисе. Мама наполовину француженка, наполовину латышка. Отец — англичанин. В возрасте четырех лет переехал c семьей в Лондон.

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне

2 Самый знаменитый британский дизайнер наших дней не имеет специального образования. В 1978 году Том Диксон поступил в Chelsea Art School, но проучился там всего шесть месяцев. Из-за аварии на мотоцикле попал на три месяца в больницу. Из школы Тома отчислили.

3 Был бас-гитаристом группы Funkapolitan, пока несчастный случай не лишил его возможности выступать. «Первая авария закончила мое короткое обучение в художественной школе, вторая, тоже на мотоцикле, закончила мою карьеру музыканта, — рассказывает Том. — Обе аварии подтолкнули меня к новому виду деятельности и дали мне время на осознание дальнейшего пути».

4 Играя в ночных клубах, Том увлекся экспериментами с металлоломом, из которого с помощью сварки создавал необычные скульптуры. Диксон работал без эскизов, в качестве материалов использовал рельсы, строительную арматуру, детали автомобиля и кастрюли. В 1980-х годах делал инсталляции в лондонских ночных клубах.

5 В 1988-м спроектировал для Cappellini знаменитый стул S-chair. Уже в 1989 году этот стул пополнил коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке.

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Стулья S-chair, дизайн Тома Диксона для Тома Диксона для Cappellini.

6 В 1998 году Том Диксон возглавил дизайн студию компании Habitat, а в 2001 был назначен ее арт директором.

7 В 2002 году основал собственный бренд Tom Dixon, в 2004-м стал креативным директором легендарной финской мебельной компании Artek.

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Знаковый объект Тома Диксона – медные светильники Copper Shade появились на свет в 2004 году.
10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Коллекция подвесных светильников Beat Light, 2007.

8 Работы Тома Диксона хранятся в лондонском Музее Виктории и Альберта, нью-йоркском Музее современного искусства MoMA и в Центре Жоржа Помпиду в Париже.

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Светильники Melt, Tom Dixon.

9 В 2007 году основал студию интерьерного дизайна и архитектуры Design Research Studio. В ее портфолио такие объекты как ресторан в Королевской Академии Искусств в Лондоне, лондонские рестораны Jamie Oliver, Barbecoa, Bronte и Shoreditch. Первое здание по проекту Диксона — клуб Tokyo Hipsters Club — было построено в Японии в 2005 году.

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Ресторан в Королевской Академии Искусств в Лондоне.
10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Кафе Sandwich в лондонском универмаге Harrods, дизайн Тома Диксона

10 В 2016 году Том Диксон создал коллекцию Delaktig для ИКЕА.

10 фактов о британском дизайнере Томе Диксоне
Кушетка Delaktig, дизайн Тома Диксона для ИКЕА.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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