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29 апреля 2018
  • Мирошник Лариса

10 объектов дизайнера и архитектора Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Знаменитый промышленный дизайнер появился на свет 29 апреля 1956 года. Поздравляем маэстро и представляем 10 ярких проектов, созданных им в разные годы

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони — настоящий современный классик. Его объекты есть в коллекциях почти всех ведущих мебельных марок. Помимо этого он оформляет крупные отели и частные интерьеры. Лиссони родился 29 апреля 1956 года. В 1978 году закончил архитектурный факультет политехнического института в Милане. В 1985 стал арт-директором и дизайнером студии Boffi, разрабатывающей интерьеры кухонь и ванных комнат. В 1986 году в Милане, вместе с Николеттой Канези (Nicoletta Canesi) основал мастерскую Lissoni Associates. Пьеро Лиссони широко известен как дизайнер мебели, также он много работает как архитектор, дизайнер интерьеров, занимается промышленным и графическим дизайном.

Отель Mamilla в Иерусалиме, Израиль

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Система хранения TO30 для Lema Mobili

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера
www.lemamobili.com

Интерьер квартиры в Милане, Италия

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Модульный диван Avio для Knoll

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера
www.knoll-int.com

Бутик- отель Conservatorium в Амстердаме, Голландия

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Кофейные столики Formiche для B&B Italia

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера
www.bebitalia.com

Отель Parc Hotel Billia на курорте Сан-Венсан, Италия

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера
10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Комоды Commodore для Glas Italia

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера
www.glasitalia.com

Интерьер частной виллы на озере Комо, Италия

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Гардеробная система Air для Porro

10 объектов Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера
www.porro.com
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