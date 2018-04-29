10 объектов дизайнера и архитектора Пьеро Лиссони ко дню рождения мастера

Итальянский архитектор и дизайнер Пьеро Лиссони — настоящий современный классик. Его объекты есть в коллекциях почти всех ведущих мебельных марок. Помимо этого он оформляет крупные отели и частные интерьеры. Лиссони родился 29 апреля 1956 года. В 1978 году закончил архитектурный факультет политехнического института в Милане. В 1985 стал арт-директором и дизайнером студии Boffi, разрабатывающей интерьеры кухонь и ванных комнат. В 1986 году в Милане, вместе с Николеттой Канези (Nicoletta Canesi) основал мастерскую Lissoni Associates. Пьеро Лиссони широко известен как дизайнер мебели, также он много работает как архитектор, дизайнер интерьеров, занимается промышленным и графическим дизайном.