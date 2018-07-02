10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

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2 июля родился самый харизматичный голландский дизайнер Марсель Вандерс
На визитке Марселя Вандерса скромно написано: «Дизайнер новой эры». Эксцентричный голландец — основатель собственной студии Marcel Wanders Studio в Амстердаме, арт-директор и создатель компании Moooi и множества бестселлеров для знаменитых брендов, таких как Alessi, Flos, Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle и других.
Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года городе Бокстел, недалеко от Амстердама. Будущая звезда индустриального дизайна получил разностороннее художественное образование в лучших дизайн-школах и университетах Европы.
Вандерс обладатель дипломов таких престижных учебных заведений как Академия дизайна в Эйндховене, факультета искусств университета в Маастрихте и еще двух высших учебных заведений Бельгии. По окончании школы искусств начинающий дизайнер работал в студии Landmark Design & Consults, а также в составе бюро Droog Design.
Первый громкий успех Марселю Вандерсу принес проект "веревочного кресла" для итальянской компании Cappellini в 1996 году. Эта работа стала отправной точкой его блестящей карьеры. Мебель, посуда, светильники, предметы интерьера и декора, разработанные Вандерсом выглядят как арт-объекты, многие из них украшают коллекции лучших музеев современного искусства мира.
Работы Вандерса представлены в музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее декоративного искусства в Копенгагене, MoMA в Нью-Йорке, музее современного искусства в Сан-Франциско и других. Многие проекты маэстро отмечены престижными международными наградами за дизайн.
Elle Decoration
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