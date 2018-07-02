10 объектов Марселя Вандерса ко дню его рождения

На визитке Марселя Вандерса скромно написано: «Дизайнер новой эры». Эксцентричный голландец — основатель собственной студии Marcel Wanders Studio в Амстердаме, арт-директор и создатель компании Moooi и множества бестселлеров для знаменитых брендов, таких как Alessi, Flos, Bisazza, Poliform, Louis Vuitton, B&B Italia, Christofle и других.



Марсель Вандерс родился в 2 июля 1963 года городе Бокстел, недалеко от Амстердама. Будущая звезда индустриального дизайна получил разностороннее художественное образование в лучших дизайн-школах и университетах Европы.

1 Кресло Knotted Chair для Cappellini

Кресло Knotted Chair создано Вандерсом для фабрики Cappellini в 1996 году, легкая конструкция сделана из инновационного материала на основе карбона, www.cappellini.com

Вандерс обладатель дипломов таких престижных учебных заведений как Академия дизайна в Эйндховене, факультета искусств университета в Маастрихте и еще двух высших учебных заведений Бельгии. По окончании школы искусств начинающий дизайнер работал в студии Landmark Design & Consults, а также в составе бюро Droog Design.

2 Серебрянная посуда Jardin d'Eden для Christofle

Столовые приборы и посуда с узорной гравировкой из коллекции Jardin d'Eden, Christofle, www.christofle.com

Первый громкий успех Марселю Вандерсу принес проект "веревочного кресла" для итальянской компании Cappellini в 1996 году. Эта работа стала отправной точкой его блестящей карьеры. Мебель, посуда, светильники, предметы интерьера и декора, разработанные Вандерсом выглядят как арт-объекты, многие из них украшают коллекции лучших музеев современного искусства мира.

3 Люстра Skygarden для Flos

Внутреннюю поверхность люстры Skygarden украшает классический лепной декор. На его создание Вандерса натолкнула старинная гипсовая розетка на потолке в его гостиной, Flos, www.flos.com

Работы Вандерса представлены в музее Виктории и Альберта в Лондоне, музее декоративного искусства в Копенгагене, MoMA в Нью-Йорке, музее современного искусства в Сан-Франциско и других. Многие проекты маэстро отмечены престижными международными наградами за дизайн.

4 Мебель из коллекции Nomades для Louis Vuitton

Кресло, ширма и шезлонг из коллекции Nomades, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com

5 Оформление отеля Mondrian в Дохе, Катар

Оформление интерьеров отеля Mondrian Doha Hotel, Доха, Катар

6 Люстра Perseus для Barovier & Toso

Люстра Perseus — взрывной сплав древнего ремесла муранских стеклодувов и ультрасовременного дизайна, Barovier & Toso, www.barovier.com

7 Коллекция для ванной Bisazza Bagno

Эксцентричная коллекция мебели и сантехники для ванной, Bisazza, www.bisazza.com

8 Интерьеры элитного жилого комплекса Oh!, Эквадор

Интерьеры и общественные зоны элитного жилого комплекса Oh! в Эквадоре выполнены Wanders&YOO в сотрудничестве с бюро Uribe & Schwarzkopf

9 Коллекция фарфора Blue Ming для Vista Alegre

Узоры на посуде Blue Ming — новое прочтение традиционной китайской и голландской росписи по фарфору, Vista Alegre, www.vistaalegre.com

10 Кресло Mad King для Poliform