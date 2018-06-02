Карнавалу быть! Макс Касымов о Биеннале в Венеции

Участник выставки Venice Design дизайнер Макс Касымов поделился впечатлениями о знаменитом городе на воде и об одном из главных арх-событий года

Макс Касымов.

ВЫСТАВКА Я люблю путешествовать. Любой дизайнер вам скажет, что путешествия — мощный источник вдохновения. А если удается совместить поездку с посещением знаковых дизайн или арт-мероприятий — так это просто Клондайк новых идей. Когда год назад студия получили приглашение от Европейского культурного центра принять участие в выставке Venice Design, проходящей в рамках архитектурной биеннале, мы долго не раздумывали. Речь шла об экспозиции в исторических интерьерах венецианского палаццо Michiel. Современные объекты мебели на фоне барочной лепнины, облупившихся фресок Микеланджело Морлайтера, старинных зеркал в золоченых рамах и окон от пола до потолка, из которых открывается вид на Гранд-Канал... Согласитесь: эффектно. Но это только так называемый визуальный бэкграунд.

Каталог выставки Venice Design. Выставочные павильоны в Арсенале.

А есть еще и исторический контекст. В Palazzo Michiel стоит заглянуть, даже если вы не интересуетесь современным дизайном. Поверьте, этим стенам есть что рассказать. Здание было построено архитектором Антонио Гаспари в XVII веке. Палаццо имело много владельцев. Однако самый примечательный, на наш взгляд, Фердинанд Чарльз Гонзага Невер, герцог Мантуи и Монферра.

Современники описывали его как человека крайне неравнодушного к женщинам легкого поведения и любителя вечеринок. Никто так не отрывался, особенно во время знаменитого карнавала, как Фердинанд, получивший прозвище «Сарданапал» за свой веселый нрав и распутное поведение. По ночам палаццо Michiel превращалось в настоящую театральную сцену, с музыкой, роскошным банкетом и, конечно же, беспрецедентным количеством представительниц прекрасного пола. Согласитесь, в эпоху метамодерна сложно придумать более подходящую выставочную площадку для современного дизайна)

Выставка работ группы Memphis и Этторе Соттсасса в Palazzo Franchetti.

ДИЗАЙН Но это все лирика. Подготовка к выставке — вот где настоящий адреналин. Это истории, которые остаются за кадром для посетителей выставки. Например, как в аэропорту на сдаче багажа вы объясняете, что прикрученный к чемодану продолговатый предмет в белой пленке — это не дробовик, а эмалированный совок для мусора, и нет, мы не можем лететь без него в Венецию, потому что это арт-объекты и часть инсталляции.

Павильон в саду Жардини.

Для экспозиции выставки мы отобрали два наших комода: PIXL и ?UCK. Меня часто спрашивают, каким должен быть современный предметный дизайн. Так вот, по моему мнению, современный дизайн должен быть не просто эргономичен, он должен нести в себе эмоцию, некий message.

Рабочий процесс. Монтаж шкафов PiXL и ?uck для инсталляции в Palazzo Michiel. Рабочий процесс. Монтаж шкафов PiXL и ?uck для инсталляции в Palazzo Michiel

Сегодня предметы дизайна становятся смысловыми единицами, комбинируя которые, словно слова в предложения, можно не просто создавать интерьер, а рассказывать целые истории. А еще дизайн должен подчеркивать индивидуальность. Ведь индивидуальность — это то, что отличает каждого из нас от 8 миллиардов других живущих на планете людей.

Пространство, в котором мы живем, — это тоже часть нашей индивидуальности. Еще одна возможность рассказать, кто мы есть. Наша студия стремится создавать объекты, на которых не только удобно (это, конечно, в первую очередь) сидеть, спать, готовить, хранить вещи, но и с чьей помощью можно выражать себя. Каждый объект, помимо функциональности и высокого качества исполнения, мы стремимся наделять неким смыслом.

Рабочий процесс. Монтаж шкафов PiXL и ?uck для инсталляции в Palazzo Michiel Рабочий процесс. Монтаж шкафов PiXL и ?uck для инсталляции в Palazzo Michiel

Например, модель ?uck — это емкое олицетворение нашей жизни как игры, в котором каждое принятое решение может обернуться как удачей, так и поражением. И все эти удачи и поражения мы, как вещи в комод, складываем в копилку нашей жизни. Фасад шкафа PiXL — визуальное воплощение графических технологий.

Однако кто-то может увидеть в этом параллель между цифровым изображение и нашим мироощущением, состоящем из множества событий, встреч, эмоциональных переживаний. И чем качественней эти «пиксели», тем ярче и насыщеннее «картинка» нашей жизни. Современный дизайн больше не ограничивается лишь утилитарной функцией, он становится средством самовыражения и самоидентификации человека.



﻿﻿﻿﻿﻿﻿ БИЕННАЛЕ Изучать экспозицию биеннале в день ее открытия — это как смотреть фильмы до вручения премии «Оскар». Сознание еще не находится под воздействием критических статей и профессиональных отзывов на эту тему. Единственные ориентиры — только твое личное восприятие. Нравится тебе или не нравится.

Другими словами, есть возможность вручить собственных «золотых и серебряных львов», до официального объявления победителей. И, как это часто бывает с тем же самым «Оскаром», твое личное мнение может не совпадать с мнением жюри. Ну тем и прикольнее потом сравнивать.

Выставочные павильоны в Арсенале.

Например, мы своего «золотого льва» вручили британскому павильону за экспозицию Island — абсолютно пустое пространство. Было приятно узнать, что председательствующая комиссия под руководством аргентинки Софии фон Эльричшаусен также не обошла их вниманием, удостоив британцев Специальным призом.

Кстати, тема архитектурной биеннале в этом году была обозначена очень емко — «Свободное пространство». Участники — 71 архитектурное бюро со всего мира — должны были воплотить эту тему в своих павильонах, показав возможности взаимодействия архитектуры и пространства, а также правильно использовать «пустоту».

Павильон Республики Косово в Арсенале. Павильон Скандинавии в садах Жардини.

Я не хотел бы анализировать или давать какую-то оценку увиденному. Пусть у вас тоже останется «свое чистое восприятие». Кто поедет, увидит все своими глазами (напомню, что биеннале длится полгода), а кто не поедет — может прочитать об этом у профессиональных критиков. Благо статей на эту тему уже больше, чем лодок в Гранд-Канале. Единственное, что я бы рекомендовал — НЕ СПЕШИТЬ! Потому что архитектурное биеннале — это про пространство, про ощущение себя в нем. А это надо прочувствовать.

Пользуйтесь всеми предлагаемыми опциями: если в павильоне есть гамаки — полежите в них, послушайте музыку, которая там звучит, шумы и завывания ветра. Очень многие экспозиции, особенно на территории Арсенала, дополнены аудиоэффектами.

Выставочные павильоны в Арсенале.

Помимо основной программы, которая сосредоточена, как я уже упоминал, в старых доках Арсенала (самая концептуальная часть биеннале) и садов Жардинии, есть еще параллельная программа, экспозиции которой рассредоточены по самому городу. Причем иногда в самых неожиданных местах, как, например, инсталляция Sylke von Gaza в виде гнезда и стеклянных голубых яиц в базилике Santa Maria della Salute или знаменитая золотая клетка Ай Вей Вея в Palazzo Franchetti (кстати, там же расположилась ретроспективная выставка работ группы Memphis и ее непосредственного основателя Этторе Соттсасса).

Знаменитая Золотая клетка китайского художника Ай Вэйвэя – его протест против политики Дональда Трампа. Инсталляция расположена во дворе Palazzo Franchetti. Хотя лучше всего она смотрится, когда проплываешь мимо палаццо на водном такси. Для этого надо выбрать маршрут - 1.

Еще одна достаточно интересная экспозиция — Multiforms в Palazzo Rocca Contarini Corfu. Здесь представлены работы дизайнеров Крийна де Конинга, Нанды Виго и коллектива Zeitguised, выполненные из инновационного материала Alcantara, того самого, который Илон Маск использовал для отделки своего нового космического корабля. А прогуливаясь вечером по городу, обратите внимание на витрины Hermes — к биеннале это не имеет отношения, но зато это новая работа итальянского дизайнера Луки Никетто.

Инсталляция Sylke von Gaza в виде гнезда и стеклянных голубых яиц в базилике Santa Maria della Salute. Фрагмент работы дизайнера Крийна де Конинга для выставки Multiforms в Palazzo Rocca Contarini Corfu.

Центральный павильон биеннале в садах Жардини. Рекомендую заглянуть в книжный, расположенный внутри.



﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ВЕНЕЦИЯ Вообще, Венеция в целом — это один сплошной музей, только здесь вместо суровых бабушек-смотрительниц — гондольеры. Признаюсь, я венецианский неофит. Это мое первое знакомство с этим городом. Поэтому пришлось полагаться на нашего PR-менеджера, бывавшей здесь и выбравшей в качестве путеводителя книгу Глеба Смирнова «Метафизика Венеции». По ней и был составлен список must-see.

Первым делом — палаццо Casa Mocenigo Vecchia. Именно в нем был вероломно схвачен Джордано Бруно. Он поселился здесь по приглашению знатного венецианца Джованни Мочениго, который попросил ученого преподать ему уроки мнемоники. Однако Бруно оказался под стать герцогу Мантуи. Вместо того чтобы читать лекции, Бурно беспробудно кутил и путался с местными куртизанками, чем довел гостеприимного хозяина до белой горячки. В результате чего почтенный Мочениго не выдержал, запер Джордано на ключ со словами «Попался, бесноватый!» и сдал его служителям церкви.

Далее по списку значилось Palazzo Grimani. С ним связана история о человеческом тщеславии. В интернете вы прочтете, что его хозяин, достопочтенный Антонио Гримани, был дожем. Однако мало где написано, что титул он свой купил. Это были так называемые венецианские нувориши, не имевшие к исконной знати никакого отношения. Так вот, чтобы быть по настоящему принятыми в обществе, Гримани решили посвататься к семейству Капелло, старинному роду. Но те повели себя как снобы и отказали. Тогда в отместку Гримани возвели прямиком напротив дворца Капелло роскошные хоромы. Дав указание архитектору, чтобы каждое окно их палаццо было аккурат такого размера, как парадный вход дома заносчивых Капелло.

Выставка, организованная Европейским культурным центром, в одном из городских скверов по дороге в сады Жардини.

А еще, конечно, очень рекомендую заглянуть в книжный магазин Libreria Acqua Alta на Campiello del Tintor, 30122. Это уникальное место в буквальном смысле заполнено книгами от пола до потолка. Ими наполнены ванны, старые лодки, даже ступени выложены из книг, по которым беспечно гуляют кошки хозяина лавки Луиджи.

Книжный магазин Libreria Alta Acqua. Книжный магазин Libreria Alta Acqua.

Просмотреть коробку со старинными открытками или редкий альбом по искусству можно тут же в потрепанном кресле у распахнутой двери с видом на канал. Безусловно, Венеция — это город не для спешки. По нему надо не бегать, а двигаться плавно в ритме гондол. Нет смысла передвигаться по нему, уткнувшись в карту, самым непонятным образом лабиринт узких улочек так или иначе выведет вас к какой-нибудь достопримечательности или на знаменитую площадь Сан-Марко с четверкой бронзовых коней на соборе Святого Марка.

Кстати, эти кони проделали невероятный путь: сначала они украшали в Риме арку Нерона, потом по приказу императора Константина были переправлены в Константинополь, откуда во время кровожадного грабежа города крестоносцами, подговоренными дожем Дондоло, были доставлены в Венецию.

Интерьер кафе на выставочной площадке в садах Жардини.

Историки утверждают, что это была месть венецианца за то, что в бытность послом в Византии ему в драке выбили глаз. Подробности этой истории можно почерпнуть из книги Смирнова, или, как наш PR-менеджер, со стен в курительной комнате аэропорта Марко Поло. Если верить ее словам, там просто кладезь краеведческой информации, включая факт, что серебряный наконечник-ферро на гондолах, называется dolfin и его форма олицетворяет 6 районов Венеции. Видимо венецианцы решили, что если уж люди хотят вредить своему здоровью, так пусть хоть с пользой для ума.