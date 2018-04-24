Рон Арад: человек из стали

Скорее художник, чем дизайнер Рон Арад (Rоn Arаd) с начала 1980-х годов бунтует против устоявшихся традиций. Британский архитектор израильского происхождения с фирменной щетиной и с замысловатым головным убором. Арад получил прозвище «Человек из чистой стали», благодаря своему умению обращаться с листовым металлом. Он сумел добиться от брутального материала пластичности и превратить его в знаменитые теперь по всему миру арт-объекты и скульптурную мебель. Его объекты не похожи ни на что другое — замысловатые силуэты и бесконечная любовь к металлу (и не только!). В честь дня рождения великого индустриального мастера и гения постмодернизма рассказываем о самых известных его работах.

Кресло Rover

В 1981 году Рон Арад и Каролин Торман основали студию One Off. Первым созданным объектом стало постмодернистское кресло Rover. В основе концепции — readymade дизайн: автомобильное кресло покоится на основании из металлических трубок.

Кресло Well Tempered

Кресло Well Tempered появилось в 1986 году по заказу швейцарской фабрики Vitra. Четыре гибких стальных листа согнуты в дугу и закреплены болтами. И хотя в серийном производстве предмет никогда не находился, он считается одной из лучших работ Арада. Редкие экземпляры разошлись по музеям и частным коллекциям.

Кресло Big Easy

Переосмысленные формы кресла Well Tempered переродились в 1988 году в объект Big Easy. В это время автор продолжал изучать свойства металла. Стоит заметить, что Арад не стремился создавать чисто скульптурные объекты, функциональность также играла важную роль. Потому на выставке в Милане он также представил экспериментальную версию кресла с текстильной обивкой. Объект был замечен итальянской фабрикой Moroso, которая предложила автору создать его металлические творения в мягкой версии. Также стоит отметить, что в 2017 году по замыслу бесменного креативного директора марки Патриции Морозо кресло переквалифицировалось в разряд уличной мебели. И обзавелось легкой проволочной структурой.

Книжный шкаф Bookworm

Книжный шкаф с говорящим названием Bookworm может принимать любую форму — его возможности ограничены только фантазией пользователя. Несмотря на кажущуюся легкость объект из уже привычного листового металла выдерживает вес до 10 кг. С 1993 года предмет выпускает итальянская фабрика Kartell.

Стул TomVac

В 1997 году дизайнер разработал лаконичный стул TomVac. Объект получил название в честь технологии производства — вакуумной формовки алюминия. С помощью швейцарцев Vitra предмет был запущен в промышленное производство, и стал бестселлером. Кстати, объект подвергается очень и очень частому подделыванию со стороны Китая. Сам Рон Арад отмечает, что знает в стране как минимум 14 заводов, которые специализируются на копировании его стула.

Стул Three Skin

Обладающей манящей привлекательностью стул Three Skin выполнен из фанеры! Неожиданный (или закономерный) поворот после долгих экспериментов с металлом. Был придуман в 2003 году для марки Moroso. Несмотря на свою нарочито скульптурную форму, стул очень удобный, ведь выполнен с учетом эргономики.

Кресло Oh Void

Нестандартный подход Арада — он во всем. Поэкспериментировав с металлом, он переключился на искусственный камень. Серия кресел-качалок из серии Oh Void начала 2000-х выполнена из кориана. Биоморфный силуэт и уже привычное лимитированное исполнение сделало кресло объектом желания многих коллекционеров по всему миру.

Музей дизайна в Холоне

Однако не стоит забывать, что Рон Арад еще и архитектор! В 2010 году открылся Музей дизайна в Холоне (Израиль) по его проекту. Пять огромных металлических (а вы сомневались?) лент в причудливом изгибе обвивают здание.

Скульптуры Pressed Flower

В 2013 году дизайнер перешел от создания предметов из излюбленного металла к его деконструкции. Серия Pressed Flower включила расплющенные, безжалостно раздавленные, спрессованные автомобили Fiat 500. Кстати, у Арада на момент создания проекта была именно такая машина. Художник взял практичные полезные объекты и превратил их в нефункциональные, взял трехмерные модели и лишил их одного из измерений. По собственным словам, Арад преследовал высокую цель: «Я не уничтожаю автомобили — я их увековечиваю».

Диван Matrizia