Дизайнер-натуралист Бенджамин Грандорж

Бенджамин Грандорж.

Молодого француза заметили в 2011 году, когда он создал банкетку Fallen Tree, похожую на поваленное ураганом дерево. Ее фотографии обошли все издания, пишущие о дизайне. А Бенджамин Грандорж (Benjamin Graindorge) получил премию ELLE Decoration Design Awards как лучший молодой дизайнер мира. К тому моменту его имя уже мелькало в шорт-листах престижных конкурсов. В 2009-м в рамках конкурса французской марки Cinna (демократичное подразделение Ligne Roset) он спроектировал несколько предметов, которые марка затем начала выпускать массово. Так, табурет Lace до сих пор остается одной из базовых моделей в коллекции бренда.

Lace, Ligne Roset.

Годом раньше молодого промышленного дизайнера заметили организаторы Audi Talents Awards. Между тем он сам считает себя мастером на все руки: может спроектировать все, от флакона духов Prada и интерьера бутика марочных коньяков, до футуристических экоинсталляций и костюмов к современному балету. Он пробовал себя в качестве арт-директора Биеннале дизайна в Сент-Этьене, много снимает видео и собирается однажды замахнуться на большое кино.

Светильники Still Quiet Plane, 2010.

Как дизайнер, он сейчас ангажирован двумя компаниями: молодой парижской галереей Yver&Malta, недавно устроившей его персональную выставку в Марселе, и нишевым французским брендом Moustache, собравшим впечатляющую коллекцию мебели и аксессуаров молодых дизайнеров. Наряду с вазами, обоями и декором от Грандоржа Moustache продает, к примеру, вещи Констнас Гиссе и Инги Семпре.

Светильники Mirage, 2011.

Сотрудничество дизайнера и галереи Yver&Malta началось больше десяти лет назад. Тогда он, выпустившись из Высшей школы промышленного дизайна ENSI, работал на братьев Буруллеков (Эрван Буруллек — его бывший научный руководитель), а затем ассистировал Матье Леаннеру, параллельно придумывая свои первые вещи.

Нынешняя выставка в Château Borély в Марселе — уже третья в карьере дизайнера. Yver&Malta привезли на нее все знаковые вещи Грандоржа: от Fallen Tree до дивана Sofa Scape, сиденье которого, сделанное из небольших цветных подушечек разной высоты, напоминает галечный пляж у полосы прибоя.

Small Living Land, 2010.

Дизайнер часто использует органические формы и считает свои вещи живыми. Дипломная работа Грандоржа, впоследствии переросшая в серию инсталляций, приближала интерьер к природному ландшафту. Например, дизайнер создал серию аквариумов-теплиц Domestic Ponds («Домашние пруды») со своей экосистемой: они питали водой корни растений, которые, в свою очередь, кормили рыб.

Ваза Ikebana Medula, 2010 Ваза Ikebana Medula, 2010

Дизайнер придумывает светильники-миражи, вдохновляя утренним туманом, и вазы, оживающие на глазах у зрителя за счет своей особой пластики. В его руках становятся гибкими фарфор и мрамор. Он поэтизирует и одухотворяет любой предмет, над которым работает. Созерцательности его научила Япония — Бенджамин год провел в арт-резиденции под Киото, изучая искусство икебаны и создание бонсаев.

Подсвечники Between Shadows, 2011.

Он умеет сочетать предельную простоту предмета со сложной техникой его исполнения. Несмотря на то, что его вещи кажутся пророческими — так будут обставлять жилые ячейки на Марсе, Грандорж хранит верность традициям. Наряду с ручной формовкой фарфора и проверенными временем технологиями обработки кожи он, например, увлекается маркетри. Одна из последних вещей дизайнера — буфет с пиксельным декором из 16 разных сортов древесины. Чтобы собрать панно, украшающее фасад, понадобилось 3000 резных деталей!

Вазы из серии HEIRLOOM.

Совсем молодого дизайнера уже включили в пантеон великих парижские институции. Музей декоративно-прикладного искусства и Музей пластических искусств (Centre National des Arts Plastiques) заблаговременно приобрели несколько его вещей в свои коллекции.