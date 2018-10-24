Дизайн в лицах: Шарлотта Перриан

24 октября исполняется 115 лет со дня рождения Шарлотты Перриан. Одна из немногих женщин-дизайнеров своего времени она проектировала комфортную мебель, доступную даже студентам. Сегодня ее объекты вновь на пике популярности

Дизайнер Шарлотта Перриан. Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND

В первой половине XX века само словосочетание «женщина-архитектор» или «женщина-проектировщик мебели» звучало как нонсенс. Шарлотта Перриан (Charlotte Perriand) стала исключением из правила. Вдохновившись идеями Ле Корбюзье (Le Corbusier), она хотела обустраивать эргономичные и функциональные дома-машины. В 1927 Шарлотта пришла устраиваться на работу в студию к Ле Корбюзье и его кузену Пьеру Жаннере (Pierre Andre Jeanneret), но потерпела неудачу. «Мы здесь не подушки вышиваем», — отрезал ее кумир. Но Шарлотта не собиралась сдаваться. Она спроектировала интерьер бара с мебелью из стальных трубок и алюминия и показала его на парижском Осеннем салоне.

Идеи Перриан очень понравились Жаннере, и он все-таки уговорил кузена взять ее на работу. До появления Шарлотты Ле Корбюзье для презентаций своих архитектурных проектов использовал традиционную мебель от Thonet, но теперь все изменилось. На стендах студии появились культовые модели: кресла LC2 Grand Confort и В301, стул В302 и шезлонг B306. Хотя они и подписаны тремя фамилиями: Ле Корбюзье, Жаннере, Перриан, на самом деле их автором была Шарлотта.

Сборный домик для горнолыжников Refuge Tonneau («Убежище-бочка»), проект Перриан и Пьера Жаннере, 1938 год, реконструкция 2011 года). Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND ©ACHP/ADAGP, PARIS 2013

Гостиная в парижской квартире Перриан, 1928 год. Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND ©ACHP/ADAGP, PARIS 2013

Жаннере, ставший ее возлюбленным, помогал, а Корбюзье в основном одобрял и ставил свою подпись. В 1937 году Шарлотта уходит из студии Ле Корбюзье, но расстаются они друзьями. С Жаном Пруве (Jean Prouvé) она проектирует легкосборные дома для рабочих. А вместе с художником Фернаном Леже по заказу Минсельхозпрома Франции оформляет сельскохозяйственный павильон на Всемирной выставке 1937 года.

Ее стиль в дизайне меняется: она теперь увлечена деревом, а не металлическими трубками, ее предметы обретают органические формы. В 1940 году японское правительство приглашает ее в Токио поработать полгода «послом французского дизайна». Но Япония вступает в войну и оказывается в изоляции. Перриан пыталась прорваться в Европу, но смогла добраться только до Вьетнама, где ей пришлось остаться до 1946 года.

Табуреты Berger и Méribel сейчас перевыпускаются фабрикой Cassina (коллекция I Maestri). Фото: CASSINA

Комод Nuage, дизайн Шарлотты Перриан, сейчас выпускается фабрикой Cassina (коллекция I Maestri). Фото: CASSINA

Чтобы не терять времени, Шарлотта принялась изучать местные ремесленные техники. Традиции Востока серьезно повлияли на ее творчество. Столики Ventaglio напоминают веера, стул Ombra Tokyo — оригами, а скользящие панели стеллажей Tunisie и Mexique похожи на раздвижные перегородки-сёдзи.

Столики Petalo. Сейчас выпускаются компанией Cassina (коллекция I Maestri). Фото: CASSINA

После войны Перриан работает в тандеме с Жаном Пруве. Вместе они делают мебель для зданий Парижского университета. В рамках этого проекта Шарлотта спроектировала семь столов со встроенными светильниками, предназначенных для читального зала библиотеки. Сегодня они — самые дорогие из подлинников Перриан: один такой стол был продан в 2010 году за 812 000 долларов.

Фрагмент 16-метрового фотоколлажа Перриан «Великая нищета Парижа», сделанного для выставки домашней утвари в Гран-Пале в 1936 году. Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND ©ACHP/ADAGP, PARIS 2013

Шарлотта в шезлонге LC4, 1929 год. Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND

Современная версия шезлонга, выпущенная Cassina совместно с Louis Vuitton, 2013 год. Фото: CASSINA

В конце 1950-х и в 1960-х годах Шарлотта реализует престижные проекты: оформляет помещения во Дворце ООН в Женеве, зарубежные офисы Air France, начинает проектировать горнолыжные курорты в Савойе. В возрасте 90 лет она строит чайный павильон для Фестиваля японской культуры в Париже. Мебель по ее чертежам сейчас выпускает фабрика Cassina.

Лондонский офис Air France, 1957 год. Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND ©ACHP/ADAGP, PARIS 2013

В музеях по всему миру то и дело проходят ретроспективные выставки. В 2012 году на Миланском мебельном салоне та же Cassina воссоздала сборный дом для горнолыжников, который Перриан и Жаннере придумали в 1938 году, но так и не построили. А в декабре 2013-го на выставке Design Miami компания Louis Vuitton реализовала другой неосуществленный проект — пляжный домик La Maison au bord de l’eau («Дом у воды»). Задуманный в 1934 году, он смотрится удивительно современно. Впрочем, как и все, что делала Шарлотта Перриан.

Авторский эскиз интерьера "Дома у воды". Реконструкция дома была осуществлена в 2013 году компанией Louis Vuitton и представлена на выставке Design Maiami. Фото: PIERRE JEANNERET/ARCHIVE CHARLOTTE PERRIAND ©ACHP/ADAGP, PARIS 2013