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10 ноября 2018

Дом и мастерская Форназетти в Милане

10 ноября 1913 года родился дизайнер и художник, основатель марки Fornasetti Пьеро Форназетти. Его сын Барнаба рассказывает о причудливой наследственной резиденции в Милане, построенной в середине прошлого века его великим отцом

«Больше, чем просто дом: это и мастерская, и архив, и музей» — рассказывает о резиденции в Милане Барнаба Форназетти (Barnaba Fornasetti). Дом в районе Città Studi была построена еще его отцом, великим выдумщиком и иллюзионистом Пьеро Форназетти (Piero Fornasetti). Участок был приобретен в собственность в конце XIX века его дедом, который также разбил существующий и поныне абрикосовый сад.

«Блудный сын» Барнаба провел свою молодость в собственном доме в Тоскане и вернулся в миланский дом только после смерти отца в 1988 году. Младший Форназетти хоть и переделал интерьер по собственному вкусу (например, он как пылкий фанат музыки, установил здесь современную аудиосистему), но сохранил тот самый «причудливый» стиль отца. Библиотека на первом этаже — это духовное ядро дома. Также семейное наследие включает предметы искусства, многочисленные эскизы, изделия из керамики, книги и т. д.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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