Дом и мастерская Форназетти в Милане

«Больше, чем просто дом: это и мастерская, и архив, и музей» — рассказывает о резиденции в Милане Барнаба Форназетти (Barnaba Fornasetti). Дом в районе Città Studi была построена еще его отцом, великим выдумщиком и иллюзионистом Пьеро Форназетти (Piero Fornasetti). Участок был приобретен в собственность в конце XIX века его дедом, который также разбил существующий и поныне абрикосовый сад.

«Блудный сын» Барнаба провел свою молодость в собственном доме в Тоскане и вернулся в миланский дом только после смерти отца в 1988 году. Младший Форназетти хоть и переделал интерьер по собственному вкусу (например, он как пылкий фанат музыки, установил здесь современную аудиосистему), но сохранил тот самый «причудливый» стиль отца. Библиотека на первом этаже — это духовное ядро дома. Также семейное наследие включает предметы искусства, многочисленные эскизы, изделия из керамики, книги и т. д.