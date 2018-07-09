Палаццо Винченцо Де Котиса в Милане

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Исторический особняк XVIII века Винченцо Де Котиса является отражением фирменного стиля дизайнера — состаренные поверхности соседствуют со сложными силуэтами и выверенными формами
«Я не привязываюсь к вещам. К людям — да, к вещам — никогда» Винченцо Де Котис.
Итальянский дизайнер Винченцо Де Котис (Vincenzo De Cotiis) выбрал своей постоянной резиденцией в Милане историческое палаццо XVIII века, пребывавшее в полузаброшенном состоянии. Автор тяготеет к вещам, проверенным временем, он неравнодушен к состаренным и текстурированным поверхностям. «Намного сложнее осмыслить дизайн дома для себя, нежели для клиента», — говорит Де Котис.
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