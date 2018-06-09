Элиза Оссино: Моранди от дизайна

Пока итальянка Элиза Оссино (Elisa Ossino) известна прежде всего как стилист. Ее съемки регулярно выходят на страницах Elle Decoration и Icon. Она отвечает за рекламную кампанию итальянских брендов Salvatori, Boffi, Flexform и LivingDivani. Многим запомнились ее съемки для каталогов Rubelli и Foscarini.

Проект Salvatori at Home.

Дизайнер оформляет выставочные стенды и витрины, а недавно в ее портфолио появились первые самостоятельные интерьеры: миланский бар Ventiquattrо и квартира телезвезды Паолы Могери. Элиза не только декорирует интерьер, но и подбирает звуковое сопровождение и видеоряд для своих проектов, предпочитая комплексный подход. Свою работу она протоколирует в блоге и в Инстаграме. Например, за ремонтом у Могери, о котором Элиза рассказывала в сториз, ежедневно следило больше 13 тысяч человек.

Проект Ritratti di Living для ELLE Decor Italia.

Она говорит, что любит быть в центре внимания. Как под прицелом камеры — стилист редко оказывается в кадре, фотоаппарат фокусируется на интерьере. В случае с Инстаграмом же можно «перевести стрелки» на себя. Проекты Элизы, будь то промосъемка мебели для каталога или аксессуарный ряд для глянцевого журнала, выстроены до мелочей. Она училась на архитектора (в миланском Политехе) и знает все о грамотной «планировке» кадра. Законы перспективы, золотое сечение — даже сантехника в ее руках преображается, становясь монументальным архетипом.

Heritage Collection для Molteni&C.

«Вычищенный» кадр — творческое кредо Оссино. Она оформляет интерьеры, используя минимум предметов, но они всегда к месту, перекликаются по цвету и форме, поднимаясь до уровня символа. Дизайнер признается, что мечтает о бесплотном интерьере, но эти мечты неосуществимы, ведь мы живем в материальном мире. Она довольствуется легкими и воздушными пространствами, создавая сложные световые сценарии, чтобы добиться этого ощущения. Ее проекты сродни сценографии. Неслучайно источником вдохновения ей служит современный театр. «Мне нравится использовать винтаж и современный дизайн, — говорит Элиза. — Современные интерьеры насыщать антиквариатом, и наоборот — классические заполнять актуальным искусством. Дизайн работает на контрасте!».

Студия Элизы родилась на рубеже тысячелетий. Дизайнер и ее команда берутся не только за оформление интерьеров и съемок. С недавних пор Оссино проектирует мебель и светильники. 2016 год запомнился ее коллекцией обоев Arcadе для Texturae — модернистской версией античного искусства. А в 2018-м на Миланской неделе дизайна прогремело сразу несколько ее проектов. Элиза создала коллекцию мебели для SEM, нового бренда, запущенного миланской галереей SpottiEdizioni и нацеленного на то, чтобы скрестить дизайн категории limitededition и массовое производство. Коллекция Элизы — стулья и комоды, разлинованные, как в детской тетради.

Диван ExtraSoft для Living Divani.

А для японского бренда Sawa, дебютировавшего на выставке Eurocucina 2018, выпускающего компактную мебель, дизайнер спроектировала кухню: миниатюрную модель, упрятанную в шкаф.

Зеркала для Boffi, табуреты для Desalto, вазы для LivingDivani, светильники для DePadova, плитка для FileUnderPop, посуда для Paola C и сантехника и аксессуары для Savatori– все произведения Элизы медитативны. Она выбирает простые формы и однозначные цвета, ей нравится работать с «сырьем» — натуральными материалами. Ее привлекает холодность мрамора и мягкий блеск меди, прозрачность стекла и фактурность керамики.

Коллекция ваз OMAGGIO A MORANDI для Salvatori.