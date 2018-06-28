Любимые вещи Эшли Хикса

Мне близки органические формы в дизайне — в частности, восхищают скульптурные силуэты гипсовых светильников Рогана Грегори. Оригинальный вариант подарка, который я недавно для себя открыл, — ароматические спички Buly 1803. Я дарю их людям, от которых часто слышу: «Ароматические свечи — это так банально и старомодно... О, что это, спички с ароматом — другое дело!»

Мне нравится, как работает с не­обычными материалами лондонский дизайнер Саймон Оррел — шагрень, кожа акулы и ската. Гений! Его объекты — настоящее искусство. Я придумал коллекцию ярких тотемов — мини-скульптур Totem Sculptures, сначала просто для себя, а потом попробовал продавать их через галерею R & Company. Теперь наблюдаю за тем, как они путешествуют по миру, словно садовые гномы!

Фантазийные сады на обоях Forbidden Fruit Wallpaper Дженнифер Шорто — рисунок создан под впечатлением от реального мексиканского ландшафта, придуманного эксцентричным миллионером, поэтом и скульптором Эдвардом Джеймсом.

Моя дочь делает иллюстрации для модных журналов и недавно издала книгу Tongue in Chic. В названии обыгрывается выражение tongue-in-cheek, что означает «в шутку», «с иронией». Ее рисунки именно такие — смешные и ироничные. Анжелика и правда остра на язык!

Очень выразительные работы британского художника Эда Клуса, в особенности коллажи.

Костюмы Huntsman с застежкой на одну пуговицу заказываю в ателье на лондонской Сэвил-Роу. В домашней коллекции есть и костюм из шерстяной ткани с моим орнаментом Ragged Sultan. Кстати, именно у Huntsman я сшил свой первый в жизни костюм. Любимая домашняя обувь — бархатные слиперы Gucci со змейками. Очарование!