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28 июня 2018

Любимые вещи Эшли Хикса

Британский дизайнер назвал вещи и места, которые его вдохновляют

Эшли Хикс (фото 0)

Мне близки органические формы в дизайне — в частности, восхищают скульптурные силуэты гипсовых светильников Рогана Грегори.

Оригинальный вариант подарка, который я недавно для себя открыл, — ароматические спички Buly 1803. Я дарю их людям, от которых часто слышу: «Ароматические свечи — это так банально и старомодно... О, что это, спички с ароматом — другое дело!»

Эшли Хикс (фото 2.1)
Эшли Хикс (фото 2.2)

Мне нравится, как работает с не­обычными материалами лондонский дизайнер Саймон Оррел — шагрень, кожа акулы и ската. Гений! Его объекты — настоящее искусство.

Я придумал коллекцию ярких тотемов — мини-скульптур Totem Sculptures, сначала просто для себя, а потом попробовал продавать их через галерею R & Company. Теперь наблюдаю за тем, как они путешествуют по миру, словно садовые гномы!

Эшли Хикс (фото 4.1)
Эшли Хикс (фото 4.2)

Фантазийные сады на обоях Forbidden Fruit Wallpaper Дженнифер Шорто — рисунок создан под впечатлением от реального мексиканского ландшафта, придуманного эксцентричным миллионером, поэтом и скульптором Эдвардом Джеймсом.

Эшли Хикс (фото 6)

Моя дочь делает иллюстрации для модных журналов и недавно издала книгу Tongue in Chic. В названии обыгрывается выражение tongue-in-cheek, что означает «в шутку», «с иронией». Ее рисунки именно такие — смешные и ироничные. Анжелика и правда остра на язык!

Эшли Хикс (фото 8)

Очень выразительные работы британского художника Эда Клуса, в особенности коллажи.

Эшли Хикс (фото 10)

Костюмы Huntsman с застежкой на одну пуговицу заказываю в ателье на лондонской Сэвил-Роу. В домашней коллекции есть и костюм из шерстяной ткани с моим орнаментом Ragged Sultan. Кстати, именно у Huntsman я сшил свой первый в жизни костюм.

Любимая домашняя обувь — бархатные слиперы Gucci со змейками. Очарование!

Эшли Хикс (фото 12.1)
Эшли Хикс (фото 12.2)

Чудо-изобретение — планшет reMarkable. При использовании возникают ощущения, как при письме на обыкновенной бумаге. Рисую и делаю эскизы теперь только на нем.

Эшли Хикс (фото 14)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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