Дизайнер года: Рами Фишлер

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Талантливый миллениал Рами Фишлер (Ramy Fischler) — назван дизайнером года по версии Maison&Objet
В данный момент Рами Фишлер (Ramy Fischler) вовлечен сразу в несколько проектов: пара отелей (это банально), аналитика офисных пространств для Twitter, дизайн столовых для беженцев (акция, инициированная знаменитым итальянским шеф-поваром Массимо Боттурой) и, наконец, разработка аппарата по продаже еды… на биткоинах. Не считая сценографию к оперной постановке, премьера которой состоится зимой в Opéra Comique.
Рами нравится удивлять. Многим запомнилась парижская квартира по его проекту: интерьер с эффектом тумана, созданным за счет выкраски стен с вековыми буазери. Интерьер смотрелся настолько необычно, что дизайнеру с радостью простили непочтительное обращение с классическим наследием.
Устроители выставки Maison&Objet, назвавшие Рами дизайнером года, оценили именно его мультидисциплинарность. Он — яркий представитель самого актуального тренда последних лет. Реми чувствует конъюнктуру: так, наряду с эстетскими интерьерами ранга handcrafted он увлекается ресайклингом.
Он сам проектирует мебель. Коллекции Рами прекрасно впишутся в любой интерьер: от экспериментального авангарда до неоклассики. Фишлер не уходит в арт с головой, отслеживая также коммерческую востребованность своего творчества.
В портфолио дизайнера несколько интерьеров кафе и бутиков и частные проекты. Одно из самых изящных высказываний — марокканский концепт-стор Fenêtre sur Cour. Рами оформил интерьер, используя мобильные витрины собственного дизайна. Они сделаны в виде гардеробных шкафов а-ля Louis Vuitton, мраморных и расписных изнутри.
Элегантные мобильные бары (заказ сети отелей Mandarin Oriental) и мебель для SPA, инсталляции для дома шампанских вин Dom Perignon и швейцарских часовщиков Audemars Piguet, устричные бары и бутики Hermes — Рами знает толк в красивой жизни. В то же время он сооснователь молодого бренда Nu!, бюджетных общепитов с концепцией ответственного потребления, и автор грантовых программ школы современного искусства Le Fresnoy.
Дизайнер уверяет, что берется за любой проект вне зависимости от его бюджета. Как же он их выбирает? Фишлер говорит, что стремится сказать новое слово. Как — не столько важно, главное увидеть потенциал проекта. Знаковые работы Рами можно будет увидеть в рамках вернисажа дизайнера на Maison&Objet в сентябре.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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