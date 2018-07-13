Дизайнер года: Рами Фишлер

Рами Фишлер родом из Бельгии, имя Рами выдает примесь индийской крови. Он учился в парижской школе ENSCI-Les Ateliers и у мэтра Патрика Жуана, от которого ушел в 2011-м, чтобы открыть свою студию.

В данный момент Рами Фишлер (Ramy Fischler) вовлечен сразу в несколько проектов: пара отелей (это банально), аналитика офисных пространств для Twitter, дизайн столовых для беженцев (акция, инициированная знаменитым итальянским шеф-поваром Массимо Боттурой) и, наконец, разработка аппарата по продаже еды… на биткоинах. Не считая сценографию к оперной постановке, премьера которой состоится зимой в Opéra Comique.

Ресторан-столовая для беженцев.

Рами нравится удивлять. Многим запомнилась парижская квартира по его проекту: интерьер с эффектом тумана, созданным за счет выкраски стен с вековыми буазери. Интерьер смотрелся настолько необычно, что дизайнеру с радостью простили непочтительное обращение с классическим наследием.

Квартира на рю дю Лиль в Париже.

Устроители выставки Maison&Objet, назвавшие Рами дизайнером года, оценили именно его мультидисциплинарность. Он — яркий представитель самого актуального тренда последних лет. Реми чувствует конъюнктуру: так, наряду с эстетскими интерьерами ранга handcrafted он увлекается ресайклингом.

Офис Twitter в Париже.

Он сам проектирует мебель. Коллекции Рами прекрасно впишутся в любой интерьер: от экспериментального авангарда до неоклассики. Фишлер не уходит в арт с головой, отслеживая также коммерческую востребованность своего творчества.

Стулья Multipli.

В портфолио дизайнера несколько интерьеров кафе и бутиков и частные проекты. Одно из самых изящных высказываний — марокканский концепт-стор Fenêtre sur Cour. Рами оформил интерьер, используя мобильные витрины собственного дизайна. Они сделаны в виде гардеробных шкафов а-ля Louis Vuitton, мраморных и расписных изнутри.

Концепт-стор Fenêtre sur Cour.

Элегантные мобильные бары (заказ сети отелей Mandarin Oriental) и мебель для SPA, инсталляции для дома шампанских вин Dom Perignon и швейцарских часовщиков Audemars Piguet, устричные бары и бутики Hermes — Рами знает толк в красивой жизни. В то же время он сооснователь молодого бренда Nu!, бюджетных общепитов с концепцией ответственного потребления, и автор грантовых программ школы современного искусства Le Fresnoy.

Сценография Heterotopia, AD Interieur 2013.