Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Коллекционная мебель

Где покупать limited

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Заха Хадид

15 лучших построек

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези
13 июля 2018

Дизайнер года: Рами Фишлер

 Талантливый миллениал Рами Фишлер (Ramy Fischler) — назван дизайнером года по версии Maison&Objet

Фигура года Рами Фишлер (фото 0)
Рами Фишлер родом из Бельгии, имя Рами выдает примесь индийской крови. Он учился в парижской школе ENSCI-Les Ateliers и у мэтра Патрика Жуана, от которого ушел в 2011-м, чтобы открыть свою студию.

В данный момент Рами Фишлер (Ramy Fischler) вовлечен сразу в несколько проектов: пара отелей (это банально), аналитика офисных пространств для Twitter, дизайн столовых для беженцев (акция, инициированная знаменитым итальянским шеф-поваром Массимо Боттурой) и, наконец, разработка аппарата по продаже еды… на биткоинах. Не считая сценографию к оперной постановке, премьера которой состоится зимой в Opéra Comique.

Фигура года Рами Фишлер (фото 5)
Ресторан-столовая для беженцев.

Рами нравится удивлять. Многим запомнилась парижская квартира по его проекту: интерьер с эффектом тумана, созданным за счет выкраски стен с вековыми буазери. Интерьер смотрелся настолько необычно, что дизайнеру с радостью простили непочтительное обращение с классическим наследием.

Фигура года Рами Фишлер (фото 3)
Квартира на рю дю Лиль в Париже.

Устроители выставки Maison&Objet, назвавшие Рами дизайнером года, оценили именно его мультидисциплинарность. Он — яркий представитель самого актуального тренда последних лет. Реми чувствует конъюнктуру: так, наряду с эстетскими интерьерами ранга handcrafted он увлекается ресайклингом.

Фигура года Рами Фишлер (фото 7)
Офис Twitter в Париже.

Он сам проектирует мебель. Коллекции Рами прекрасно впишутся в любой интерьер: от экспериментального авангарда до неоклассики. Фишлер не уходит в арт с головой, отслеживая также коммерческую востребованность своего творчества.

Фигура года Рами Фишлер (фото 9)
Стулья Multipli.

В портфолио дизайнера несколько интерьеров кафе и бутиков и частные проекты. Одно из самых изящных высказываний — марокканский концепт-стор Fenêtre sur Cour. Рами оформил интерьер, используя мобильные витрины собственного дизайна. Они сделаны в виде гардеробных шкафов а-ля Louis Vuitton, мраморных и расписных изнутри.

Фигура года Рами Фишлер (фото 11)
Концепт-стор Fenêtre sur Cour.

Элегантные мобильные бары (заказ сети отелей Mandarin Oriental) и мебель для SPA, инсталляции для дома шампанских вин Dom Perignon и швейцарских часовщиков Audemars Piguet, устричные бары и бутики Hermes — Рами знает толк в красивой жизни. В то же время он сооснователь молодого бренда Nu!, бюджетных общепитов с концепцией ответственного потребления, и автор грантовых программ школы современного искусства Le Fresnoy.

Фигура года: Рами Фишлер (фото 12)
Сценография Heterotopia, AD Interieur 2013.

Дизайнер уверяет, что берется за любой проект вне зависимости от его бюджета. Как же он их выбирает? Фишлер говорит, что стремится сказать новое слово. Как — не столько важно, главное увидеть потенциал проекта. Знаковые работы Рами можно будет увидеть в рамках вернисажа дизайнера на Maison&Objet в сентябре.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Maison & ObjetРами Фишлер (Ramy Fischler)
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 