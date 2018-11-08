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8 ноября 2018

Легенда дизайна: Гаэтано Пеше

8 ноября 1939 года родился один из самых ярких и значимых дизайнеров ХХ века, нонкомформист и живая легенда Гаэтано Пеше. Несколько лет назад журнал ELLE DECORATION побывал у него в гостях и выяснил, что скрывается за дверью его мастерской в Нью-Йорке, как и где создаются новые иконы дизайна

Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 0)
Гаэтано Пеше за работой.
Фото: 
рикардо лабуль (ricardo labougle)

Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce) — живая легенда. Его принято называть представителем «эмоционального дизайна». Еще в середине 1960-х годов прошлого века Пеше заявил, что мебель должна не только выполнять утилитарную функцию, но и улучшать настроение человека. «При контакте с предметами обстановки люди должны меняться», — говорит он. Еще одна любимая идея Гаэтано — «эластичная архитектура».

Концепцию трансформируемого пространства он пропагандирует всю жизнь. «Твердость — пережиток прошлого. В будущем стена дома сможет менять свою форму и расположение в течение дня, а на ощупь будет мягкой». Дизайнер постоянно экспериментирует с материалами вроде пенополиуретана, силикона, резины. Он разработал стулья из стекловолокна, кресла из синтетических смол и вазу из винила: «Если такая ваза упадет с небоскреба, она не разобьется, а просто будет долго прыгать по мостовой».

Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 2)
Знаменитые объекты, созданные Гаэтано Пеше: диван Cannaregio и кресло I Feltri для Cassinа (1987), столики Triple Play для Fish Design (1991), ковер для выставки Creativaitalia (1988).
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

До конца 1970-х годов Пеше жил и работал на родине, в Италии, однако в 1980 году перебрался в Нью-Йорк и открыл здесь мастерскую. «Я всегда считал, что Нью-Йорк — столица мира. Это Мекка для людей, презирающих прошлое. Этот город динамичен, полон энергии, которую ощущаешь везде — на улицах, в ресторанах, в магазинах, в клубах… Он в постоянном движении». Дом, где живет Пеше, расположен в Верхнем Ист-Сайде, а мастерская — в Сохо. «Эти два квартала — как две разные страны. Думаю, что смена „географии“ по два раза в день — опыт, который очень обогащает».

Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 4)
Часы из Free Collection Suza Cruze (1997).
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)
«Если моя ваза упадет с небоскреба, она не разобьется, а просто будет долго прыгать по мостовой»
Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 6)
На полках стеллажа, выполненного из папье-маше, выставлены различные модели и прототипы. Перед стеллажом — стул 543 Broadway Chair для Bernini (1992).
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Пеше оборудовал свою студию в здании бывшей фабрики по пошиву одежды. Пространство организовано по принципу open space, изолированы только кухня и два санузла. Первое впечатление, которое возникает у входящего в студию, — полный хаос. Но, приглядевшись, понимаешь, что на самом деле все здесь очень четко организовано. Рядом с окнами во всю стену, выходящими на улицу, находится так называемая лаборатория, где Пеше проводит свои опыты с материалами. Чуть далее разместилась офисная часть с письменными столами, компьютерами и библиотекой, а также стол для совещаний и переговорная.

Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 8)
Гаэтано Пеше за работой.
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)
Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 9)
Бумажные модели светильников Some of us с абажурами в виде лиц, Meritalia (2009), на стене — лампа Resin Cloud (2010) и прототип зеркала (1995).
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Вся мебель, как и следовало ожидать, сделана по эскизам Гаэтано Пеше. Но самое интересное скрывается в глубине мастерской — там находится выставочная зона, экспозиция, где собраны модели и прототипы, созданные художником. Часть из них была реализована, некоторые находятся в разработке. Даже стены здесь увешаны самыми удивительными диковинками, от коллекции силиконовых пригласительных билетов на выставки Пеше по всему миру до красочных эскизов будущих зданий.

Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 11)
Зону лаборатории Гаэтано разместил возле окна, чтобы здесь всегда был естественный солнечный свет. На полках расположились опытные образцы и результаты экспериментов дизайнера с различными красками и материалами.
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)
Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 12)
Модель для памятника в Страсбурге (1995).
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Цвет играет в этом пространстве важную роль. «Он способствует позитивному мышлению, — говорит Пеше, — помогает сохранять хорошее настроение и оптимизм». Живой классик, похоже, совсем не испытывает ностальгии по Италии. Оно и понятно, ведь как минимум раз в месяц Пеше летает туда по делам, поэтому всегда в курсе всего нового, что происходит на его родине. Кроме того, даже в Нью-Йорке Пеше создал свою «маленькую Италию»: каждый вечер он ужинает в Antonucci, любимом ресторане, куда приходит поболтать со своим другом, хозяином заведения. Продукты дизайнер покупает в небольшом итальянском магазинчике неподалеку от дома. «За это я и люблю Нью-Йорк, — признается Пеше. — Чтобы стать здесь своим, совсем не нужно приспосабливаться, можно спокойно оставаться самим собой». Что ж, с такой яркой личностью, как Гаэтано Пеше, не поспоришь!

Живая легенда: Гаэтано Пеше (фото 14)
Рабочая зона мастерской. Стул Wan Chai Chair (1986) соседствует с прототипом двери (1985), сделанном для частных апартаментов в Париже, и чертежами церкви Church of Solitude (1974).
Фото: 
РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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