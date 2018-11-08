Легенда дизайна: Гаэтано Пеше

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8 ноября 1939 года родился один из самых ярких и значимых дизайнеров ХХ века, нонкомформист и живая легенда Гаэтано Пеше. Несколько лет назад журнал ELLE DECORATION побывал у него в гостях и выяснил, что скрывается за дверью его мастерской в Нью-Йорке, как и где создаются новые иконы дизайна
Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce) — живая легенда. Его принято называть представителем «эмоционального дизайна». Еще в середине 1960-х годов прошлого века Пеше заявил, что мебель должна не только выполнять утилитарную функцию, но и улучшать настроение человека. «При контакте с предметами обстановки люди должны меняться», — говорит он. Еще одна любимая идея Гаэтано — «эластичная архитектура».
Концепцию трансформируемого пространства он пропагандирует всю жизнь. «Твердость — пережиток прошлого. В будущем стена дома сможет менять свою форму и расположение в течение дня, а на ощупь будет мягкой». Дизайнер постоянно экспериментирует с материалами вроде пенополиуретана, силикона, резины. Он разработал стулья из стекловолокна, кресла из синтетических смол и вазу из винила: «Если такая ваза упадет с небоскреба, она не разобьется, а просто будет долго прыгать по мостовой».
До конца 1970-х годов Пеше жил и работал на родине, в Италии, однако в 1980 году перебрался в Нью-Йорк и открыл здесь мастерскую. «Я всегда считал, что Нью-Йорк — столица мира. Это Мекка для людей, презирающих прошлое. Этот город динамичен, полон энергии, которую ощущаешь везде — на улицах, в ресторанах, в магазинах, в клубах… Он в постоянном движении». Дом, где живет Пеше, расположен в Верхнем Ист-Сайде, а мастерская — в Сохо. «Эти два квартала — как две разные страны. Думаю, что смена „географии“ по два раза в день — опыт, который очень обогащает».
«Если моя ваза упадет с небоскреба, она не разобьется, а просто будет долго прыгать по мостовой»
Пеше оборудовал свою студию в здании бывшей фабрики по пошиву одежды. Пространство организовано по принципу open space, изолированы только кухня и два санузла. Первое впечатление, которое возникает у входящего в студию, — полный хаос. Но, приглядевшись, понимаешь, что на самом деле все здесь очень четко организовано. Рядом с окнами во всю стену, выходящими на улицу, находится так называемая лаборатория, где Пеше проводит свои опыты с материалами. Чуть далее разместилась офисная часть с письменными столами, компьютерами и библиотекой, а также стол для совещаний и переговорная.
Вся мебель, как и следовало ожидать, сделана по эскизам Гаэтано Пеше. Но самое интересное скрывается в глубине мастерской — там находится выставочная зона, экспозиция, где собраны модели и прототипы, созданные художником. Часть из них была реализована, некоторые находятся в разработке. Даже стены здесь увешаны самыми удивительными диковинками, от коллекции силиконовых пригласительных билетов на выставки Пеше по всему миру до красочных эскизов будущих зданий.
Цвет играет в этом пространстве важную роль. «Он способствует позитивному мышлению, — говорит Пеше, — помогает сохранять хорошее настроение и оптимизм». Живой классик, похоже, совсем не испытывает ностальгии по Италии. Оно и понятно, ведь как минимум раз в месяц Пеше летает туда по делам, поэтому всегда в курсе всего нового, что происходит на его родине. Кроме того, даже в Нью-Йорке Пеше создал свою «маленькую Италию»: каждый вечер он ужинает в Antonucci, любимом ресторане, куда приходит поболтать со своим другом, хозяином заведения. Продукты дизайнер покупает в небольшом итальянском магазинчике неподалеку от дома. «За это я и люблю Нью-Йорк, — признается Пеше. — Чтобы стать здесь своим, совсем не нужно приспосабливаться, можно спокойно оставаться самим собой». Что ж, с такой яркой личностью, как Гаэтано Пеше, не поспоришь!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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