Легенда дизайна: Гаэтано Пеше

8 ноября 1939 года родился один из самых ярких и значимых дизайнеров ХХ века, нонкомформист и живая легенда Гаэтано Пеше. Несколько лет назад журнал ELLE DECORATION побывал у него в гостях и выяснил, что скрывается за дверью его мастерской в Нью-Йорке, как и где создаются новые иконы дизайна

Гаэтано Пеше за работой. Фото: рикардо лабуль (ricardo labougle)

Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce) — живая легенда. Его принято называть представителем «эмоционального дизайна». Еще в середине 1960-х годов прошлого века Пеше заявил, что мебель должна не только выполнять утилитарную функцию, но и улучшать настроение человека. «При контакте с предметами обстановки люди должны меняться», — говорит он. Еще одна любимая идея Гаэтано — «эластичная архитектура». Концепцию трансформируемого пространства он пропагандирует всю жизнь. «Твердость — пережиток прошлого. В будущем стена дома сможет менять свою форму и расположение в течение дня, а на ощупь будет мягкой». Дизайнер постоянно экспериментирует с материалами вроде пенополиуретана, силикона, резины. Он разработал стулья из стекловолокна, кресла из синтетических смол и вазу из винила: «Если такая ваза упадет с небоскреба, она не разобьется, а просто будет долго прыгать по мостовой».

Знаменитые объекты, созданные Гаэтано Пеше: диван Cannaregio и кресло I Feltri для Cassinа (1987), столики Triple Play для Fish Design (1991), ковер для выставки Creativaitalia (1988). Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

До конца 1970-х годов Пеше жил и работал на родине, в Италии, однако в 1980 году перебрался в Нью-Йорк и открыл здесь мастерскую. «Я всегда считал, что Нью-Йорк — столица мира. Это Мекка для людей, презирающих прошлое. Этот город динамичен, полон энергии, которую ощущаешь везде — на улицах, в ресторанах, в магазинах, в клубах… Он в постоянном движении». Дом, где живет Пеше, расположен в Верхнем Ист-Сайде, а мастерская — в Сохо. «Эти два квартала — как две разные страны. Думаю, что смена „географии“ по два раза в день — опыт, который очень обогащает».

Часы из Free Collection Suza Cruze (1997). Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

«Если моя ваза упадет с небоскреба, она не разобьется, а просто будет долго прыгать по мостовой»

На полках стеллажа, выполненного из папье-маше, выставлены различные модели и прототипы. Перед стеллажом — стул 543 Broadway Chair для Bernini (1992). Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Пеше оборудовал свою студию в здании бывшей фабрики по пошиву одежды. Пространство организовано по принципу open space, изолированы только кухня и два санузла. Первое впечатление, которое возникает у входящего в студию, — полный хаос. Но, приглядевшись, понимаешь, что на самом деле все здесь очень четко организовано. Рядом с окнами во всю стену, выходящими на улицу, находится так называемая лаборатория, где Пеше проводит свои опыты с материалами. Чуть далее разместилась офисная часть с письменными столами, компьютерами и библиотекой, а также стол для совещаний и переговорная.

Гаэтано Пеше за работой. Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Бумажные модели светильников Some of us с абажурами в виде лиц, Meritalia (2009), на стене — лампа Resin Cloud (2010) и прототип зеркала (1995). Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Вся мебель, как и следовало ожидать, сделана по эскизам Гаэтано Пеше. Но самое интересное скрывается в глубине мастерской — там находится выставочная зона, экспозиция, где собраны модели и прототипы, созданные художником. Часть из них была реализована, некоторые находятся в разработке. Даже стены здесь увешаны самыми удивительными диковинками, от коллекции силиконовых пригласительных билетов на выставки Пеше по всему миру до красочных эскизов будущих зданий.

Зону лаборатории Гаэтано разместил возле окна, чтобы здесь всегда был естественный солнечный свет. На полках расположились опытные образцы и результаты экспериментов дизайнера с различными красками и материалами. Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Модель для памятника в Страсбурге (1995). Фото: РИКАРДО ЛАБУЛЬ (RICARDO LABOUGLE)

Цвет играет в этом пространстве важную роль. «Он способствует позитивному мышлению, — говорит Пеше, — помогает сохранять хорошее настроение и оптимизм». Живой классик, похоже, совсем не испытывает ностальгии по Италии. Оно и понятно, ведь как минимум раз в месяц Пеше летает туда по делам, поэтому всегда в курсе всего нового, что происходит на его родине. Кроме того, даже в Нью-Йорке Пеше создал свою «маленькую Италию»: каждый вечер он ужинает в Antonucci, любимом ресторане, куда приходит поболтать со своим другом, хозяином заведения. Продукты дизайнер покупает в небольшом итальянском магазинчике неподалеку от дома. «За это я и люблю Нью-Йорк, — признается Пеше. — Чтобы стать здесь своим, совсем не нужно приспосабливаться, можно спокойно оставаться самим собой». Что ж, с такой яркой личностью, как Гаэтано Пеше, не поспоришь!