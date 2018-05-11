Грете Майер: все просто

Признанный датский дизайнер, Грете Майер (Grethe Meyer) — лауреат множества премий, между тем ее творческое кредо — анонимность и дизайн, который не кричит о себе

Грете Майер.

В 1997 году Danish Design Council назвал 80-летнюю Грете Майер (Grethe Meyer) дизайнером года. Она собиралась отказаться от очередной награды, но поддалась на уговоры.

Получая премию, дизайнер произнесла речь, обращая взгляд в прошлое. Грете родилась в 1918-м в музыкальной семье: ее отец был дирижером, а мать пианисткой. Девушка решила учиться на архитектора и закончила Академию изящных искусств в Копенгагене. Осталась в интернатуре и написала учебник о том, как строить быстро и дешево. Он вышел в послевоенные годы, когда это было особенно актуально. Грете пригласили преподавать, и ей светила блестящая академическая карьера.

Подвесная лампа GM 30. Подвесная лампа GM 30.

Однако, она не ушла в теорию с головой: читала лекции, параллельно пробуя свои силы в дизайне. «На меня повлияло знакомство с Борге Могенсоном (Borge Mogensen), — вспоминала она, стоя на трибуне. — Перфекционист, он во всем стремился к совершенству. Я следовала его принципам: никогда не сдаваться и, если тебя не до конца устраивает результат, без сожалений переделывать работу, как бы близко ты не был к ее завершению».

Могенсен — датчанин, дизайнер мебели, взлет его творчества пришелся на 1950-е. Грете ассистировала ему в работе над стеллажом Oresund. Дизайнер считал его манифестом идеальных пропорций.

Стеллаж Oresund.

В 1960 году Грете открыла свою дизайн-студию и начала сотрудничать с датской фарфоровой мануфактурой Royal Copenhagen. Сервиз Blue Line стал одним из самых известных произведений скандинавского дизайна и прославил обоих: и дизайнера, и производителя.

Сервиз Blue Line

Грете работала на мануфактуру почти 30 лет. Один из ее последних сервизов, Ocean, выпущенный мануфактурой, датируется 1989 годом, а десять лет спустя вышла одна из первых в истории мануфактуры коллекций стекла. (Грете уже имела опыт в этой области, работая над дизайном стеклянной посуды для марок Imerco и Crown Corning).

Эталонный дизайн Blue Line предельно прост: белый фон, очерченные тонкой синей линией бортики. Грете вспоминала, что придумала его быстро, но много времени ушло на ювелирную проработку деталей. Вместе с керамистами Royal Copenhagen она долго искала идеальные пропорции.

«Я считаю, что красота говорит сама за себя, — утверждала дизайнер. — Если вещь красива, она не требует подписи или восхваления. Ей будут пользоваться с удовольствием независимо от того, создана она звездой или простым ремесленником».

Также осталась в истории коллекция столовых приборов Copenhagen — 1991 год, для Georg Jensen. Ложки, вилки, ножи из нержавеющей стали приятно держать в руке. «Вы будете пользоваться ими каждый день, — говорила Грете. — И вам не перестанет нравиться. Я стремлюсь создавать вещи на века, они кажутся простыми, на самом деле это плод напряженного труда большой команды, результат многих экспериментов. Он приближает нас к идеалу: красивая и удобная вещь есть произведение искусства». Грете умерла в 2008-м в возрасте 90 лет, но Фонд ее имени продолжает популяризировать ее творчество.