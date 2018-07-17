Дизайнер Ласаро Роса-Виолан: любимец Барселоны

У каталонца Ласаро Роса-Виолана высокие требования к интерьерам ресторанов и отелей. Поэтому он предпочитает оформлять их сам!

Лаcаро Роса-Виолан в своей квартире в Барселоне.

Коренной барселонец Ласаро Роса-Виолан (Lázaro Rosa-Violán) на сегодняшний день один из самых востребованных специалистов по части дизайна баров, кафе и ресторанов в Испании. Если кто-то хочет открыть новую «точку» в Барселоне, он начинает процесс со звонка в студию Contemporain, которую возглавляет Виолан. Эта мастерская как магнит притягивает молодых дизайнеров, мечтающих освоить все тонкости профессии.

Бар ресторана Nosh & Chow — проект Ласаро Роса-Виолана в Стокгольме.

На данный момент у него тридцать сотрудников, которые работают над огромным количеством проектов: помимо ресторанов, бюро занимается оформлением отелей, частных домов, офисов и магазинов не только в самой Испании, но и по всей Европе.

«Мне нравится, когда индустриальный стиль уживается с дворцовым. Такой сюрреализм!»

Необычная обстановка студии как нельзя лучше способствует творческому процессу: мраморные вазы «вырастают» из половиц и взмывают, подпирая собой барочные люстры, в зеркалах отражаются лампы из муранского стекла, во внутреннем дворе пальмы своими кронами «пробивают» насквозь крышу. Фантазии хозяина нет границ!

Лобби гостиницы Ofelias в Барселоне — родном городе дизайнера Ласаро Роса-Виолана.

«То, что я занимаюсь дизайном, — чистая случайность, — говорит Виолан. — Я всегда хотел быть художником. Когда мне исполнилось восемь, моя учительница по рисованию Марина Саис де Росас устроила так, чтобы я мог посещать вольнослушателем факультет изящных искусств Художественной академии в Барселоне. Когда я вернулся туда уже взрослым, оказалось, что учиться мне очень легко».

«Парадокс: про хорошие заведения думаешь, что они были здесь всегда».

Один из залов испанского ресторана Iberica в Лондоне.

В результате Виолан освоил в Барселоне сразу три специальности: живопись, графический и промышленный дизайн, а затем получил архитектурное образование в Париже и Лондоне. Идея открыть собственное декораторское бюро пришла к нему не сразу.

Рабочая студия Ласаро Роса-Виолана в Барселоне.

«В студенческие годы я почти все время проводил дома за мольбертом, — рассказывает он. — А когда мы по вечерам куда-нибудь выбирались с друзьями, мне никогда не нравились интерьеры этих ресторанов и баров — ни-ко-гда! Казалось, во всей Испании не было ни единого приличного заведения! Поэтому, когда в 1990-х годах с подачи моего брата мне представилась возможность оформить новый ресторан на Ибице, я сразу согласился».

Номер отеля Praktic Rambla в Барселоне.

Проект привлек внимание владельцев гостиничной группы Andilana, и они поручили Виолану оформить принадлежавшую им сеть недорогих точек питания в Мадриде. На его счету La Finca de Susana, Bazaar и еще около тридцати заведений в испанской провинции. Собственный бизнес Виолан основал только в начале 2000-х совместно с сестрой.

Отель Room Mate Emir Hotel в Стамбуле.

«Первым отелем, который я оформил, был El Banys Orientals в Барселоне, — вспоминает он. — За ним последовали Pulitzer, Market и La Malcontenta. Позднее мы занялись магазинами Oysho, Pull & Bear, Aristocrazy. Но про рестораны не забыли». Среди самых известных проектов Виолана — Nosh & Chow в Стокгольме и Boca Grande в Барселоне.

Отель Only YOU Boutique Hotel в Мадриде.

«За десять лет мы многое повидали, — вспоминает Виолан. — Однажды я услышал, как кто-то назвал мои работы «Zara в ресторанном мире». Это было как раз в ту пору, когда мы активно занимались продвижением демократичных заведений. Комплимент, прямо скажем, сомнительный.

Рыбный ресторан Fishop в Плайя-де- Аро на побережье Коста-Брава.

Позднее я услышал другую точку зрения: «Ваши проекты напоминают о Барселоне начала XX века». Это, на мой взгляд, ближе к истине. Идеальное заведение я вижу так: плитка, как на бульваре Пасео Грасиа, ставни, как в районе Эшампле, дубовая отделка барной стойки, напоминающая о сваях старого порта, на стенах фрагменты керамической черепицы, словно снятой с барселонских крыш!»

В бюро Виолана часто используют такое выражение: «Самое время положить мясо на сковородку», что означает «за работу». Лучшего девиза для модного дизайнера ресторанов не придумаешь. «Да, у нас именно так: все по рецепту и свежее, с пылу с жару!» — говорит он. www.lazarorosaviolan.com

Ресторан Mango Tree в Вашингтоне.