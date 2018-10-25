Ирина Разумовская: красота разрушения

Молодая керамистка Ирина Разумовская создает объекты из керамики с особой эстетикой старения и увядания. Специально для читателей ELLE Decoration художница рассказала о творческом становлении, образовании и источниках вдохновении

Дизайнер Ирина Разумовская Фото: Tania Dolvers

С самого детства у меня была какая-то интуитивная связь с керамикой. Я часами могла разглядывать неолитические экспозиции в Эрмитаже: изучала выцветший орнамент, высматривала отпечатки пальцев мастера-гончара. С керамикой у меня складывался скорее диалог, нежели простое любование искусством — я чувствовала незримую связь с людьми из далеко прошлого.

Коллекция Architexture

Однако я не собиралась становиться художником, училась в гимназии и думала быть «нормальным» человеком: лингвистом или программистом. Но в старшей школе я внезапно осознала, что по-настоящему мне нравится заниматься только искусством, и в 2008 году я поступила в Муху (СПбГХПА им. Штиглица).

Объект Staircase Фото: Tania Dolvers

Возможно не самое творческое образование на протяжении шести лет в Мухе, наполненное бесконечными часами живописи и рисунка, лепкой и композиции стало подспорьем в реализации моих творческих замыслов. Вскоре я поняла, что развитие художника не может происходить вне интернационального керамического сообщества.

Коллекция ваз Barkskin

Я начала неистово подавать заявки, куда только можно и нельзя, для юных и зрелых мастеров. После множества отказов через год меня приняли в резиденцию в Японию IWCAT, затем я была ассистентом в резиденциях в Италии и Дании.

Коллекция Construct Фото: Tania Dolvers

В 2014 году моя работа получила первый приз на Триеннале в Венгрии, это был для меня переломный момент. За последующие годы я побеждала в различных биеннале и участвовала в выставочных проектах, а в 2017 я окончила магистратуру в Royal College of Art London, где всегда мечтала учиться. Честно говоря, все произошло в моей карьере очень спонтанно, буквально за год. Оглядываясь назад, сама удивляюсь: в 2016 (моя первая персональная выставка) сейчас же к концу 2018 после четырех выставок в разных галереях, более 15 биеннале, 10 резиденций и нескольких Art Fairs, мой багаж сильно отяжелел. В октябре 2018-го года у меня состоялась вторая соло выставка Inner Geometry в миланской галерее Officine Saffi.

Объект из серии Megalith

Я работаю, интуитивно пользуясь своими эстетическими предпочтениями и знанием материала. Мои объекты — это прямой диалог с материалом — глиной. Вдохновение черпаю в архитектурных формах, избегая прямых визуальных реплик. Мои работы основаны на поликультурных символах — простых формах, ритуальных объектах, предметах быта. Я стремлюсь не навязывать зрителю свое восприятие, я стараюсь помочь открыть ему в моих работах что-то для себя новое и особенное.

Серия Transform

Я создаю образы урбанистических пейзажей, стареющей заброшенной архитектуры, где каждый отошедший слой штукатурки отражает печать времени и истории. Частыми темами для меня является красота старения, увядания, разрушения зданий и переход их в природное состояние. Я стремлюсь передать эти тонкие поэтичные смыслы, пользуясь языком керамики.

Серия Post-Surface

На лаконичные формы из шамотной глины я накладываю слои глазури, фарфора, глины и обжигаю таким способом, что поверхность будто стареет, отшелушивается, опадает и трескается, подобно коре дерева. www.irina-r.ru, @irina.r.art