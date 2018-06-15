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15 июня 2018

Искусство жить красиво: интервью с Элеонор Кавалли

«Искусство — в массы!» — девиз итальянской марки Visionnaire. Откуда у мебельной фирмы страсть к прекрасному, рассказывает креативный директор Элеонор Кавалли

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Конрад Джон Годли. Картина #29, холст, масло.

Искусство во всех своих многообразных формах и проявлениях всегда служило источником вдохновения для Visionnaire. Компания активно сотрудничает с современными художниками, скульпторами и фотографами и постоянно проводит в шоу-румах выставки и арт-события, резонно считая, что мир дизайна и мир искусства неразрывно связаны друг с другом.

Креативный директор Visionnaire Элеонор Кавалли рассказала ELLE DECORATION, чем является искусство для нее лично и для ее бренда.

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Конрад Джон Годли. «Между небом и землей № 75», холст, масло. Картина была представлена в рамках проекта Genesis в галерее Wunderkammer Visionnaire, Милан, март — июнь 2017.

ELLE DECORATION Что связывает компанию Visionnaire с миром искусства и как давно началась эта дружба?

ЭЛЕОНОР КАВАЛЛИ Visionnaire с самого начала своего существования смешивает художественные языки и черпает вдохновение в мире искусства: кино, танцы, фотография, литература, балет — все является для нас интересным и питает фантазию. Любопытство к окружающему миру, присущее нашей компании, пронизывает все этапы творческого процесса: от идеи и концепта до создания коллекций.

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Арт-группа CaCO3. «Композиция C!». Работа с выставки Chroma в шоу-руме Visionnaire в Болонье по случаю Cersaie 2016.

Как вы отбираете художников для арт-проектов? Есть ли какие-нибудь особые критерии?

Мы знакомимся с художниками, посещая ярмарки искусства, выставки, арт-галереи, и через личные связи. Сотрудничество рождается не спонтанно. Ему предшествует долгая исследовательская работа и знакомство с миром современного искусства, в результате чего мы отбираем близких нам по духу художников. Но и это еще не все: для нас крайне важно установить взаимодействие с авторами на личном уровне — только тогда получится результат.

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Энрико Версари. Проект Di Luce Riflessa в галерее Wunderkammer Visionnaire, Милан, апрель 2018.

Как искусство, которое вы отбираете, связано с философией и стилем Visionnaire?

Всегда существует неразрывная связь между тем, что мы выражаем в коллекциях мебели, и работами художников, которые мы предлагаем. Это может быть контраст между произведением искусства и мебелью либо их эстетическая близость — в обоих случаях мы рассчитываем на диалог. Разумеется, имеет место и «профессиональная деформация» с нашей стороны: в работах мы прежде всего ценим уникальность мастерства, а не концептуальную строгость.

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Скульптура с выставки Dalí Experienсe в шоу-руме Visionnaire в Болонье, ноябрь 2016 — май 2017. на странице СЛЕВА Конрад Джон Годли. Картина #29, холст, масло.

Какие работы вы показываете в этом году в Милане?

Темы, которые мы затрагиваем в коллекции этого года, связаны с такими ключевыми понятиями, как легкость, прозрачность, ритм, духовность, дыхание. Поэтому в дни i Saloni в нашей миланской галерее Wunderkammer, расположенной во флагманском шоу-руме на площади Кавур, мы представили арт-проект Di luce riflessa — персональную выставку художника, философа и эксперта в области эстетики Энрико Версари, который интерпретирует старинную технику гравюры в современном ключе.

Что значит искусство лично для вас?

Все просто: искусство — это сама жизнь. www.visionnaire-home.com

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Энрико Версари. Проект Di Luce Riflessa в галерее Wunderkammer Visionnaire, Милан, апрель 2018.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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