Искусство жить красиво: интервью с Элеонор Кавалли

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«Искусство — в массы!» — девиз итальянской марки Visionnaire. Откуда у мебельной фирмы страсть к прекрасному, рассказывает креативный директор Элеонор Кавалли
Искусство во всех своих многообразных формах и проявлениях всегда служило источником вдохновения для Visionnaire. Компания активно сотрудничает с современными художниками, скульпторами и фотографами и постоянно проводит в шоу-румах выставки и арт-события, резонно считая, что мир дизайна и мир искусства неразрывно связаны друг с другом.
Креативный директор Visionnaire Элеонор Кавалли рассказала ELLE DECORATION, чем является искусство для нее лично и для ее бренда.
ELLE DECORATION Что связывает компанию Visionnaire с миром искусства и как давно началась эта дружба?
ЭЛЕОНОР КАВАЛЛИ Visionnaire с самого начала своего существования смешивает художественные языки и черпает вдохновение в мире искусства: кино, танцы, фотография, литература, балет — все является для нас интересным и питает фантазию. Любопытство к окружающему миру, присущее нашей компании, пронизывает все этапы творческого процесса: от идеи и концепта до создания коллекций.
Как вы отбираете художников для арт-проектов? Есть ли какие-нибудь особые критерии?
Мы знакомимся с художниками, посещая ярмарки искусства, выставки, арт-галереи, и через личные связи. Сотрудничество рождается не спонтанно. Ему предшествует долгая исследовательская работа и знакомство с миром современного искусства, в результате чего мы отбираем близких нам по духу художников. Но и это еще не все: для нас крайне важно установить взаимодействие с авторами на личном уровне — только тогда получится результат.
Как искусство, которое вы отбираете, связано с философией и стилем Visionnaire?
Всегда существует неразрывная связь между тем, что мы выражаем в коллекциях мебели, и работами художников, которые мы предлагаем. Это может быть контраст между произведением искусства и мебелью либо их эстетическая близость — в обоих случаях мы рассчитываем на диалог. Разумеется, имеет место и «профессиональная деформация» с нашей стороны: в работах мы прежде всего ценим уникальность мастерства, а не концептуальную строгость.
Какие работы вы показываете в этом году в Милане?
Темы, которые мы затрагиваем в коллекции этого года, связаны с такими ключевыми понятиями, как легкость, прозрачность, ритм, духовность, дыхание. Поэтому в дни i Saloni в нашей миланской галерее Wunderkammer, расположенной во флагманском шоу-руме на площади Кавур, мы представили арт-проект Di luce riflessa — персональную выставку художника, философа и эксперта в области эстетики Энрико Версари, который интерпретирует старинную технику гравюры в современном ключе.
Что значит искусство лично для вас?
Все просто: искусство — это сама жизнь. www.visionnaire-home.com
Elle Decoration
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