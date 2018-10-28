Коломан Мозер: живописец, дизайнер, график

18 октября исполнилось 100 лет со дня смерти австрийского художника, дизайнера и одного из отцов-основателей «Венского Сецессиона» Коломана Мозера. Вспоминаем основные вехи жизни и творческого пути великого мастера

Коломан Мозер, автопортрет.

Вена на рубеже XIX–XX веков буквально пульсировала самыми передовыми идеями в искусстве и науке. Они определили течение всей дальнейшей мировой культуры. Здесь жили композитор-авангардист Арнольд Шенберг и великий симфонист Густав Малер, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, художник Густав Климт, один из величайших философов ХХ века Людвиг Витгенштейн и еще сотни и сотни других ярких творческих личностей.

В это же время здесь появились художественные объединения «Венский Сецессион» и «Венские Мастерские». Художник и дизайнер Коломан Мозер был их сооснователем и одним из главных представителей.

Коломан Мозер, Fromme’s Calendar, 1899. Фото: © MAK

Коломан Мозер, дизайн ткани с рисунком в виде пальмовых листьев, 1898. Фото: © MAK/Katrin Wißkirchen

Коломан Мозер родился 30 марта 1868 года в Вене, в семье начальника гимназии Терезианум. Отец хотел, чтобы сын стал коммерсантом, поэтому в венскую Академию изящных искусств Мозер поступил тайно от родителей и проучился там с 1886 по 1893 годы. После смерти отца в 1888 году ему пришлось самому финансировать свою учебу: он иллюстрирует художественные журналы, а с 1892 по 1893 работает учителем рисования у детей эрцгерцога Карла Людвига.

С 1893 по 1895 Мозер учится в венской Школе художественных ремесел, а с 1899 становится ее преподавателем. В 1897 году вместе с архитектором Йозефом Хоффманом и художником Густавом Климтом Мозер создает творческое объединение Сецессион — от латинского secessio: отход, обособление. Сецессионисты провозглашают полный отказ от академических традиций в искусстве и начинают бороться за утверждение новых форм. Они регулярно организуют выставки, где пропагандируют свои принципы, хотя поначалу находятся под сильным влиянием витиеватого французского и бельгильского югендштиля.

Мориц Нэр (1859-1945): Групповой портрет членов Сецессиона в центральном зале Венского Сецессиона перед открытием 14-ой выставки (так называемая «Бетховенская выставка»), 1902. Фото: © ÖNB/ Wien, Pf 31931 D 3

Коломан Мозер. «Ранняя весна». Иллюстрация к стихотворению Райнера Марии Рильке, 1901.

До 1903 года в журнале Сецессиона Ver Sacrum было опубликовано около 140 иллюстраций, выполненных Мозером. Фасад открывшегося в 1898 году здания Сецессиона украшали стилизованные совы, деревья, девушки с венками. Их автором, как и витражного окна в холле, был Коломан Мозер.

Фасад здания Венского Сецессиона. Во время бомбежек Вены в 1945 году здание сильно пострадало. В 1984-1985 гг. было отреставрировано.

Совы, деталь фасада здания Венского Сецессиона, 1897.

На рубеже веков он очень много работает как дизайнер для различных австрийских фирм: разрабатывает ткани для компании Backhausen, делает витражи для зданий, построенных его соратником по Сецессиону Йозефом Хоффманом (Josef Hoffmann), создает стеклянные предметы для фирмы Bakalowits, проектирует мебель, фарфор, оформляет театральные постановки. И много путешествует по Германии, Италии и Австро-Венгрии, посещает Всемирную выставку в Париже.

Коломан Мозер. Эскиз ткани для компании Backhausen.

В 1902 году он вместе с матерью и сестрой переезжает в построенный Хоффманом дом и проектирует для него полностью всю мебель.

Дом Коломана Мозера, построенный Йозефом Хоффманом, 1902.

В 1903 году вместе Хоффманом и промышленником-меценатом Фрицем Верндорфером Мозер основал художественное объединение «Венские Мастерские». В него входили венские художники-прикладники и мастера, решившие работать в новой, современной эстетике. За стилем следили Хоффман и Мозер, которые сами делали множество эскизов тканей, посуды, мебели, ювелирных украшений, даже игрушек. Все вещи отличали точеные, выверенные формы и дорогое, скрупулезное исполнение. Девиз мастерских был: «Лучше десять дней работать над одной вещью, чем делать десять вещей за один день». Многие предметы, сделанные в «Венских Мастерских», были первыми ласточками стиля ар деко, хотя повсеместно этот стиль придет на смену модерну много позже.

Коломан Мозер, бюро для Берты Варндорфер, 1903. Фото: © MAK/GEORG MAYER

Коломан Мозер, столик для гардеробной в доме Эйслер фон Террамаре, 1903.

В 1905 году Мозер женился на дочери богатого промышленника Дите Маутнер Маркхоф. Переехав с молодой женой на новую квартиру он вновь обставил ее спроектированной им же самим мебелью. В последующие годы Мозер вышел из Сецессиона и «Венских Мастерских» и занимался преимущественно живописью, продолжая преподавать в Школе художественных ремесел. Кроме того, он продолжал работать с театрами, создавая декорации и костюмы, рисовал почтовые марки и открытки и даже стал автором проекта новой 100-кроновой купюры. В 1918 году Мозер скончался от рака горла в возрасте 50 лет. В честь столетия со дня смерти художника Венский Музей прикладных искусств устраивает большую выставку, представляющую все его творчество: живопись, графику, дизайн, которая откроется в декабре и продлится до апреля 2019 года.

Коломан Мозер, ширма, 1906. Фото: © MAK/Georg Mayer