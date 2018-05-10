Кристоф Делькур: гениальный самоучка

Кристоф Делькур.

Кристоф Делькур (Christophe Delcourt) родился в Париже, в творческой семье (его отец — известный флорист). С детства мальчика увлекала пантомима, он мечтал стать актером и даже закончил театральное училище. Но однажды попал в столярную мастерскую, просто взялся помочь друзьям. И так увлекся, что вмиг забыл о сцене.

Диван ACE.

С середины 1990-х он делает мебель в небольшой мастерской в квартале Маре. Рядом свой шоу-рум. Делькур продает не только вещи собственного бренда Christophe Delcourt, но и работы других дизайнеров, чьи имена не на слуху, зато ценятся коллекционерами.

Лампа IHI. Столы Bui.

Кристоф не гонится за модой, критикует массовый дизайн и считает, что будущее за artisanat. Так во Франции называют штучные произведения ремесленников, передающих свое умение из поколения в поколение. Дизайнер знает об этой традиции не понаслышке, ведь его самого учили друзья-столяры.

Стол из коллекции Ybu.

Предметы интерьера Christophe Delcourt выходят ограниченным тиражом. Их можно купить в Париже и в нескольких кураторских галереях со сложной географией: от Нью-Йорка до Австралии. Кристоф также создает для галерей лимитированные коллекции. Например, в прошлом году выставку его работ bespoke провела Avenue Road из Торонто, сделавшая себе на них имя. Кристоф придумал для галереи диваны-подушки, обитые мягчайшей кожей, и столики простых, архетипичных форм из полированной меди и мрамора.

Коллекция Particuliere.

Кредо Делькура — органический дизайн. Он стремится следовать природе. «Меня вдохновляет красота растений и минералов» — признается он в интервью. Любимый материал — дерево. Он часто использует мореный дуб и орех и сочетает их с керамикой, сталью и кожей.

Стол из коллекции Ybu.

Прежде чем приступать к готовому изделию (до сих пор многие вещи дизайнер делает сам и вручную), Кристоф создает несколько «эскизов применения» — макетов будущего изделия. «Я ужасающе несовременен, — сокрушается он. — Рисую от руки, сам берусь за стамеску, леплю глиняные модели». А в свободное время — читает бумажные книги и занимается конной выездкой. Хотя — фотографиями его любимой лошади пестрит… Инстаграм Делькура. «Да, я не совсем потерян для XXI века» — улыбается он.

Стол Lou Dining, коллекция Lou, Minotti.

Между тем он работает не только на себя и камерно. Вещи Делькура массово выпускают известные бренды: Baxter, Ligne Roset, Roche Bobois, cc-tapis и другие. В этом году дизайн-мир чествует марку Minotti — легендарному бренду исполнилось 70! А с ней и Делькура. За кресло Fil Noir, созданное для юбилейной коллекции фабрики, он получил премии Elle Decoration Design Award и Wallpaper Design Award. Жюри впечатлил оригинальный металлический каркас кресла, действительно напоминающий черную нитку (так переводится название модели), обивающую подушки сиденья.

Кресло Fil Noir

Стол JIL, Baxter.

На Salone del Mobile Делькур показал еще одну новинку для Minotti, диван Granville. Вроде бы стандартная форма, но одна маленькая деталь — покатые края, и диван становится похожим на гальку. Кажется, что это произведение природы. Неудивительно, что свои интерьеры — а в портфолио дизайнера не только мебель — Кристоф называет ландшафтами. Частный дом в Булоне, квартира в центре Парижа, отель Le Citizen на канале Сен-Мартен… Проектируя интерьер, Делькур верен себе: светлое дерево, минимум цвета, во главу угла — модный принцип ответственного потребления.