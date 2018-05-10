Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
10 мая 2018

Кристоф Делькур: гениальный самоучка

Известный французский дизайнер Кристоф Делькур не получил специального образования. Его оригинальный стиль родился на практике

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 0)
Кристоф Делькур.

Кристоф Делькур (Christophe Delcourt) родился в Париже, в творческой семье (его отец — известный флорист). С детства мальчика увлекала пантомима, он мечтал стать актером и даже закончил театральное училище. Но однажды попал в столярную мастерскую, просто взялся помочь друзьям. И так увлекся, что вмиг забыл о сцене.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 2)
Диван ACE.

С середины 1990-х он делает мебель в небольшой мастерской в квартале Маре. Рядом свой шоу-рум. Делькур продает не только вещи собственного бренда Christophe Delcourt, но и работы других дизайнеров, чьи имена не на слуху, зато ценятся коллекционерами.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 4)
Лампа IHI.
Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 5)
Столы Bui.

Кристоф не гонится за модой, критикует массовый дизайн и считает, что будущее за artisanat. Так во Франции называют штучные произведения ремесленников, передающих свое умение из поколения в поколение. Дизайнер знает об этой традиции не понаслышке, ведь его самого учили друзья-столяры.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 7)
Стол из коллекции Ybu.

Предметы интерьера Christophe Delcourt выходят ограниченным тиражом. Их можно купить в Париже и в нескольких кураторских галереях со сложной географией: от Нью-Йорка до Австралии. Кристоф также создает для галерей лимитированные коллекции.

Например, в прошлом году выставку его работ bespoke провела Avenue Road из Торонто, сделавшая себе на них имя. Кристоф придумал для галереи диваны-подушки, обитые мягчайшей кожей, и столики простых, архетипичных форм из полированной меди и мрамора.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 9)
Коллекция Particuliere.

Кредо Делькура — органический дизайн. Он стремится следовать природе. «Меня вдохновляет красота растений и минералов» — признается он в интервью. Любимый материал — дерево. Он часто использует мореный дуб и орех и сочетает их с керамикой, сталью и кожей.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 11)
Стол из коллекции Ybu.

Прежде чем приступать к готовому изделию (до сих пор многие вещи дизайнер делает сам и вручную), Кристоф создает несколько «эскизов применения» — макетов будущего изделия. «Я ужасающе несовременен, — сокрушается он. — Рисую от руки, сам берусь за стамеску, леплю глиняные модели».

А в свободное время — читает бумажные книги и занимается конной выездкой. Хотя — фотографиями его любимой лошади пестрит… Инстаграм Делькура. «Да, я не совсем потерян для XXI века» — улыбается он.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 13)
Стол Lou Dining, коллекция Lou, Minotti.

Между тем он работает не только на себя и камерно. Вещи Делькура массово выпускают известные бренды: Baxter, Ligne Roset, Roche Bobois, cc-tapis и другие. В этом году дизайн-мир чествует марку Minotti — легендарному бренду исполнилось 70! А с ней и Делькура.

За кресло Fil Noir, созданное для юбилейной коллекции фабрики, он получил премии Elle Decoration Design Award и Wallpaper Design Award. Жюри впечатлил оригинальный металлический каркас кресла, действительно напоминающий черную нитку (так переводится название модели), обивающую подушки сиденья.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 14)
Кресло Fil Noir
Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 15)
Стол JIL, Baxter.

На Salone del Mobile Делькур показал еще одну новинку для Minotti, диван Granville. Вроде бы стандартная форма, но одна маленькая деталь — покатые края, и диван становится похожим на гальку. Кажется, что это произведение природы. Неудивительно, что свои интерьеры — а в портфолио дизайнера не только мебель — Кристоф называет ландшафтами.

Частный дом в Булоне, квартира в центре Парижа, отель Le Citizen на канале Сен-Мартен… Проектируя интерьер, Делькур верен себе: светлое дерево, минимум цвета, во главу угла — модный принцип ответственного потребления.

Кристоф Делькур: гениальный самоучка (фото 17)
Диван Granville, Minotti.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Salone del MobileEDIDAMinottiКристоф Делькур (Christophe Delcourt)
Блоги
Секретные материалы
Секретные материалы Визажисты делятся бьюти-хаками с бэкстейджа
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Аксессуары мечты
Аксессуары мечты Как правильные вещи могут изменить жизнь
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 