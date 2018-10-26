Лейла Улуханли о том, что ее вдохновляет

Декоратор назвала вещи и места, которые ее вдохновляют

1. В искусстве мне наиболее близки два направления — кубизм и импрессионизм. В произведениях импрессионистов много света, благодаря чему при взгляде на полотно появляется ощущение магического мерцания, из-за которого от картины трудно отвести взгляд.

2. В работе меня вдохновляет архитектура ар-деко. В ней есть свой особенный почерк, характер и величие.

3. Обожаю все, что связано с морем. Кстати, именно морепродукты составляют большую часть моего рациона.

4. Каждый год обязательно приезжаю на ярмарку современного искусства Art Basel. В ней принимают участие лучшие галереи со всего мира — отбор очень жесткий. В павильонах выставляются живопись, дизайн-объекты и инсталляции, скульптура, фотография, видео- и мультимедийные работы.

5. За яркими эмоциями отправляюсь с семьей в отпуск. Наслаждаюсь теплыми лучами солнца, которых так не хватает в нашем климате.

6. Классическая музыка помогает расслабиться. Иногда слушаю и джаз, каждый раз поражаюсь талантливым импровизациям, голосам и виртуозной игре.

7. Парфюм — обязательно с ароматом белого жасмина. Утонченный, элегантный, свежий, он заряжает энергией.

8. Любимые фэшн-дизайнеры — Стефан Роллан (на фото: кадр с показа Stéphane Rolland) и Эрве Пьер.