Лейла Улуханли о том, что ее вдохновляет

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Декоратор назвала вещи и места, которые ее вдохновляют
1. В искусстве мне наиболее близки два направления — кубизм и импрессионизм. В произведениях импрессионистов много света, благодаря чему при взгляде на полотно появляется ощущение магического мерцания, из-за которого от картины трудно отвести взгляд.
2. В работе меня вдохновляет архитектура ар-деко. В ней есть свой особенный почерк, характер и величие.
3. Обожаю все, что связано с морем. Кстати, именно морепродукты составляют большую часть моего рациона.
4. Каждый год обязательно приезжаю на ярмарку современного искусства Art Basel. В ней принимают участие лучшие галереи со всего мира — отбор очень жесткий. В павильонах выставляются живопись, дизайн-объекты и инсталляции, скульптура, фотография, видео- и мультимедийные работы.
5. За яркими эмоциями отправляюсь с семьей в отпуск. Наслаждаюсь теплыми лучами солнца, которых так не хватает в нашем климате.
6. Классическая музыка помогает расслабиться. Иногда слушаю и джаз, каждый раз поражаюсь талантливым импровизациям, голосам и виртуозной игре.
7. Парфюм — обязательно с ароматом белого жасмина. Утонченный, элегантный, свежий, он заряжает энергией.
8. Любимые фэшн-дизайнеры — Стефан Роллан (на фото: кадр с показа Stéphane Rolland) и Эрве Пьер.
9. Книга на все времена — «Источник» Айн Рэнд. Увлекательный роман о свободе творческой личности.
10. Обязательная часть моей культурной программы — музеи. В Петербурге иду в Эрмитаж, в Нью-Йорке — в МоМА, в Москве — в Пушкинский, в Париже — в Лувр и Музей декоративного искусства (Musée des arts décoratifs de Paris), где особенно интересны тематические экспозиции, посвященные моде, текстилю и истории мебели. Это всегда путешествие во времени и пространстве.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)