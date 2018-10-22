Ли Брум: новый британец

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Молодой дизайнер вхож в парламент, получает награды из рук самой королевы, но не кичится рано пришедшей славой, утверждая, что его миссия — лишь оживить традиционные английские ценности
Британцу Ли Бруму (Lee Broom) под сорок. Он родом из Бирмингема, но с восемнадцати лет живёт в Лондоне. Ли — прекрасный пример того, что талантливый человек талантлив во всём. Юношей он учился в театральной школе: придумывал костюмы и декорации. В 17 подал свои работы на fashion конкурс и неожиданно выиграл: жюри оценило нестандартный подход Ли — на грани китча и хорошего вкуса. Его премировали грантом и отправили работать к Вивьен Вествуд. Дизайнер говорит, что его художественный вкусы оформились именно под её влиянием. «Я научился соединять прошлое и настоящее, избегая реплик и прямых отсылок, — рассказывает он. — Я могу уважительно и вместе с тем вольно обращаться с историей».
Выпестованный Вествуд, Ли получил диплом колледжа Saint Martins и начал работать в fashion. В начале 2000-х его увлекло оформление интерьеров. 2002 — он открывает свою дизайн-студию, Makilee Design, и начинает оформлять рестораны и бары. Всего в портфолио дизайнера на настоящий момент — более 40 проектов (включая оформление модных бутиков, отелей и частных интерьеров). Его проекты неоднократно премировали. Например, в 2006-м все интерьерные СМИ обошли фотографии бара Lost Society в Клэпхеме, названном лучшим баром года, — автором интерьера выступил Ли.
Дизайнер начал проектировать мебель и светильники для своих проектов, в итоге это вылилось в создание собственного бренда. В прошлом году марка Lee Broom отмечала 10-летие! К своему первому юбилею бренд подошёл уже с солидным портфолио: более 100 изделий, два собственных шоу-рума в Лондоне и Нью-Йорке и представительства в 50 странах мира.
О Бруме как предметном дизайнере начали говорить в 2007-м, когда он выпустил свою первую мебельную коллекцию Neo Neon: классическую мебель (например, знаменитые кресла «Честерфилд» и стулья Тонета) он обрамил неоновой подсветкой, благодаря чему она стала похожа на обстановку модных клубов, а не провинциальных гостиных.
Запуск каждой новинки Ли обставляет по всем правилам маркетинга. Опыт сценографа ему на руку. Для каждой коллекции он придумывает необыкновенную визуальную подачу, преподнося свой дизайн в самом выгодном свете. Эффектные инсталляции привлекают внимание и критиков, и широкой общественности. Как следствие — та самая награда из рук королевы, ежегодно вручаемая в Букингемском дворце. Ли был удостоен этой чести в 2015 как лучший молодой предприниматель года.
Презентацию коллекции Optical (чёрно-белые светильники в духе оп-арта) он устроил в… кузове грузовика. Внутри фуры Ли воссоздал классический интерьер палаццо с лепниной и колоннами, украсив его сложной композицией из светильников. Передвижная инсталляция проехала пол-Европы и колесила по Милану во время Недели дизайна. Грузовик останавливался, двери открывались — и вниманию изумленной публики являлось его фантасмагорическое «нутро». Проект Ли во время Недели дизайна признали одним из лучших. «Меня привлекла идея мобильного мебельного магазина, — рассказывает Ли. — А оп-арт и ч/б гамма — дань моему творчеству в сфере fashion».
Он показывал свои вещи в залах пустующих магазинов (поп-ап инсталляция «Фальшивый универмаг»), превращал интерьеры лондонского шоу-рума в бакалейную лавку (для презентация лампы Crystal Bulb). А 10-летие бренда отметил грандиозным проектом в заброшенном цеху миланского вокзала Centrale: посреди зала установили карусель, на которой вместо фигур вращались самые известные вещи Брума, вышедшие за время существования бренда.
Ли создаёт эстетские и вместе с тем нескучные вещи, обращаясь к истории и подавая её по-новому. Так, светильник Crystal Bulb представляет собой обычную лампочку Эдисона, только патрон сделан из золота, а колба из гравированного вручную хрусталя. Часы Time Machine (из одноимённой коллекции-инсталляции, приуроченной к 10-летию марки) отсылают к традиционным напольным часам, которые были в каждом британском доме —только сделано они в виде лаконичной мраморной стелы. Столик Drunken Table, несмотря на шуточное название — «Подвыпивший», представляет собой красивую, стильную вещь из кориана и стали. Коллекция ваз для исторической марки Wedgwood, которой сам Ли очень гордится, основана на фарфоре 18 века, времени расцвета мануфактуры. Дизайнер взял узнаваемые формы старинных ваз и даже декор одной из них, но переосмыслил наследие в модернистском ключе, превратив фарфоровую классику в арт-объекты.
2018-й для дизайнера запомнился коллекцией светильников Observatory. Модели-трансформеры из латуни и акрила со светодиодами напоминают мобили Александра Колдера (Alexander Calder) и сами претендуют на звание современных скульптур. Вещи Ли — штучные и дорогие (цена стартует от 1000 евро). Однако эксперты прочат им статус антиквариата, так что вложения должны оправдаться.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)