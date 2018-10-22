Ли Брум: новый британец

Молодой дизайнер вхож в парламент, получает награды из рук самой королевы, но не кичится рано пришедшей славой, утверждая, что его миссия — лишь оживить традиционные английские ценности

Дизайнер Ли Брум, www.leebroom.com

Британцу Ли Бруму (Lee Broom) под сорок. Он родом из Бирмингема, но с восемнадцати лет живёт в Лондоне. Ли — прекрасный пример того, что талантливый человек талантлив во всём. Юношей он учился в театральной школе: придумывал костюмы и декорации. В 17 подал свои работы на fashion конкурс и неожиданно выиграл: жюри оценило нестандартный подход Ли — на грани китча и хорошего вкуса. Его премировали грантом и отправили работать к Вивьен Вествуд. Дизайнер говорит, что его художественный вкусы оформились именно под её влиянием. «Я научился соединять прошлое и настоящее, избегая реплик и прямых отсылок, — рассказывает он. — Я могу уважительно и вместе с тем вольно обращаться с историей».

Интерьер бара Lost Society в Клэпхеме.

Выпестованный Вествуд, Ли получил диплом колледжа Saint Martins и начал работать в fashion. В начале 2000-х его увлекло оформление интерьеров. 2002 — он открывает свою дизайн-студию, Makilee Design, и начинает оформлять рестораны и бары. Всего в портфолио дизайнера на настоящий момент — более 40 проектов (включая оформление модных бутиков, отелей и частных интерьеров). Его проекты неоднократно премировали. Например, в 2006-м все интерьерные СМИ обошли фотографии бара Lost Society в Клэпхеме, названном лучшим баром года, — автором интерьера выступил Ли.

Интерьер бара Lost Society в Клэпхеме.

Дизайнер начал проектировать мебель и светильники для своих проектов, в итоге это вылилось в создание собственного бренда. В прошлом году марка Lee Broom отмечала 10-летие! К своему первому юбилею бренд подошёл уже с солидным портфолио: более 100 изделий, два собственных шоу-рума в Лондоне и Нью-Йорке и представительства в 50 странах мира. О Бруме как предметном дизайнере начали говорить в 2007-м, когда он выпустил свою первую мебельную коллекцию Neo Neon: классическую мебель (например, знаменитые кресла «Честерфилд» и стулья Тонета) он обрамил неоновой подсветкой, благодаря чему она стала похожа на обстановку модных клубов, а не провинциальных гостиных.

Стул из коллекции Neo Neon.

Зеркало из коллекции Neo Neon.

Запуск каждой новинки Ли обставляет по всем правилам маркетинга. Опыт сценографа ему на руку. Для каждой коллекции он придумывает необыкновенную визуальную подачу, преподнося свой дизайн в самом выгодном свете. Эффектные инсталляции привлекают внимание и критиков, и широкой общественности. Как следствие — та самая награда из рук королевы, ежегодно вручаемая в Букингемском дворце. Ли был удостоен этой чести в 2015 как лучший молодой предприниматель года.

Королева Великобритании Елизавета II вручает награду в Букингемском дворце.

Презентацию коллекции Optical (чёрно-белые светильники в духе оп-арта) он устроил в… кузове грузовика. Внутри фуры Ли воссоздал классический интерьер палаццо с лепниной и колоннами, украсив его сложной композицией из светильников. Передвижная инсталляция проехала пол-Европы и колесила по Милану во время Недели дизайна. Грузовик останавливался, двери открывались — и вниманию изумленной публики являлось его фантасмагорическое «нутро». Проект Ли во время Недели дизайна признали одним из лучших. «Меня привлекла идея мобильного мебельного магазина, — рассказывает Ли. — А оп-арт и ч/б гамма — дань моему творчеству в сфере fashion».

Мобильный магазин мебели на Миланской неделе дизайна в 2015 году.

Фрагмент инсталляции. Коллекция Optical.

Он показывал свои вещи в залах пустующих магазинов (поп-ап инсталляция «Фальшивый универмаг»), превращал интерьеры лондонского шоу-рума в бакалейную лавку (для презентация лампы Crystal Bulb). А 10-летие бренда отметил грандиозным проектом в заброшенном цеху миланского вокзала Centrale: посреди зала установили карусель, на которой вместо фигур вращались самые известные вещи Брума, вышедшие за время существования бренда.

«Фальшивый универмаг» на Миланской неделе дизайна в 2015 году.

Фрагмент инсталляции. Столик Drunken Table.

Ли создаёт эстетские и вместе с тем нескучные вещи, обращаясь к истории и подавая её по-новому. Так, светильник Crystal Bulb представляет собой обычную лампочку Эдисона, только патрон сделан из золота, а колба из гравированного вручную хрусталя. Часы Time Machine (из одноимённой коллекции-инсталляции, приуроченной к 10-летию марки) отсылают к традиционным напольным часам, которые были в каждом британском доме —только сделано они в виде лаконичной мраморной стелы. Столик Drunken Table, несмотря на шуточное название — «Подвыпивший», представляет собой красивую, стильную вещь из кориана и стали. Коллекция ваз для исторической марки Wedgwood, которой сам Ли очень гордится, основана на фарфоре 18 века, времени расцвета мануфактуры. Дизайнер взял узнаваемые формы старинных ваз и даже декор одной из них, но переосмыслил наследие в модернистском ключе, превратив фарфоровую классику в арт-объекты.

2018-й для дизайнера запомнился коллекцией светильников Observatory. Модели-трансформеры из латуни и акрила со светодиодами напоминают мобили Александра Колдера (Alexander Calder) и сами претендуют на звание современных скульптур. Вещи Ли — штучные и дорогие (цена стартует от 1000 евро). Однако эксперты прочат им статус антиквариата, так что вложения должны оправдаться.

Коллекция Observatory на Лондонской неделе дизайна в 2018 году.