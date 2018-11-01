Новые имена: Франсуа Шамбор

Милан — мировая столица дизайна. Молодые и не очень молодые таланты из разных стран стремятся сюда, чтобы реализовать представить здесь свои самые смелые идеи. Француз Франсуа Шамбор — один из них. Знакомьтесь!

Дизайнер Франсуа Шамбор.

КТО Француз 1968 года рождения, Франсуа Шамбор (François Chambard) пришел в дизайн после окончания Марсельской бизнес-школы и Регенсбургского университета. Очарованный работами американского дизайнера Хэнка Гилпина (Hank Gilpin), в 2004-м Шамбор переезжает в Бруклин, где основывает студию UM Project (от англ. User и Maker — «пользователь» и «изготовитель»).

Мастерская Франсуа Шамбора в Бруклине.

В самом названии заложена основная идея, двигавшая молодым дизайнером: создавать кастомизированную мебель своими руками по своему дизайну. UM Project —это гибрид дизайн-бюро и мастерской, все объекты производятся ограниченными сериями из простых, доступных материалов.

Стол NYT Listening Table, 2014.

НОВИНКИ МИЛАНСКОГО САЛОНА На Миланском мебельном салоне 2018 Франсуа показал комоды из коллекции Patch, созданные в рамках проекта FuturDomе. Они подключаются к солнечным батареям, которые обеспечивают подсветку и питают гаджеты в течение 24 часов.

Комод Patch, 2018. Фото: UM Project

О СЕБЕ «Люблю пачкать руки!»