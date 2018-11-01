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1 ноября 2018

Новые имена: Франсуа Шамбор

Милан — мировая столица дизайна. Молодые и не очень молодые таланты из разных стран стремятся сюда, чтобы реализовать представить здесь свои самые смелые идеи. Француз Франсуа Шамбор — один из них. Знакомьтесь!

Новые имена: Франсуа Шамбор (фото 0)
Дизайнер Франсуа Шамбор.

КТО

Француз 1968 года рождения, Франсуа Шамбор (François Chambard) пришел в дизайн после окончания Марсельской бизнес-школы и Регенсбургского университета. Очарованный работами американского дизайнера Хэнка Гилпина (Hank Gilpin), в 2004-м Шамбор переезжает в Бруклин, где основывает студию UM Project (от англ. User и Maker — «пользователь» и «изготовитель»).

Новые имена: Франсуа Шамбор (фото 2)
Мастерская Франсуа Шамбора в Бруклине.

В самом названии заложена основная идея, двигавшая молодым дизайнером: создавать кастомизированную мебель своими руками по своему дизайну. UM Project —это гибрид дизайн-бюро и мастерской, все объекты производятся ограниченными сериями из простых, доступных материалов.

Новые имена: Франсуа Шамбор (фото 4)
Стол NYT Listening Table, 2014.

НОВИНКИ МИЛАНСКОГО САЛОНА

На Миланском мебельном салоне 2018 Франсуа показал комоды из коллекции Patch, созданные в рамках проекта FuturDomе. Они подключаются к солнечным батареям, которые обеспечивают подсветку и питают гаджеты в течение 24 часов.

Лица итальянского дизайна: Франсуа Шамбор (фото 4)
Комод Patch, 2018.
Фото: 
UM Project

О СЕБЕ

«Люблю пачкать руки!»

Новые имена: Франсуа Шамбор (фото 8)
Коллекция мебели Patch, 2018.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Salone del MobileдизайнерыФрансуа Шамбор (François Chambard)UM Project
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