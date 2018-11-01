Новые имена: Франсуа Шамбор

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Милан — мировая столица дизайна. Молодые и не очень молодые таланты из разных стран стремятся сюда, чтобы реализовать представить здесь свои самые смелые идеи. Француз Франсуа Шамбор — один из них. Знакомьтесь!
КТО
Француз 1968 года рождения, Франсуа Шамбор (François Chambard) пришел в дизайн после окончания Марсельской бизнес-школы и Регенсбургского университета. Очарованный работами американского дизайнера Хэнка Гилпина (Hank Gilpin), в 2004-м Шамбор переезжает в Бруклин, где основывает студию UM Project (от англ. User и Maker — «пользователь» и «изготовитель»).
В самом названии заложена основная идея, двигавшая молодым дизайнером: создавать кастомизированную мебель своими руками по своему дизайну. UM Project —это гибрид дизайн-бюро и мастерской, все объекты производятся ограниченными сериями из простых, доступных материалов.
НОВИНКИ МИЛАНСКОГО САЛОНА
На Миланском мебельном салоне 2018 Франсуа показал комоды из коллекции Patch, созданные в рамках проекта FuturDomе. Они подключаются к солнечным батареям, которые обеспечивают подсветку и питают гаджеты в течение 24 часов.
О СЕБЕ
«Люблю пачкать руки!»
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)