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7 мая 2018

Маргарита Пушкина о том, что ее вдохновляет

Основатель арт-ярмарки Cosmoscow назвала вещи и места, которые ее вдохновляют.

Маргарита Пушкина (фото 0)

Постоянно пополняю свой гардероб — это тоже своего рода творческий процесс. Выбираю вещи, которые никогда не потеряют актуальности, — вроде двухслойного тренча от YSL. Он одинаково круто смотрится и с джинсами-кроссовками, и с более элегантной одеждой.

Обедаю в перерывах между забегами по музеям и галереям. Могу посоветовать парижский ресторан Marius et Janette, куда я всегда иду за устрицами и свежими морепродуктами, и венецианский Trattoria alla Madonna. 

Маргарита Пушкина (фото 3.1)
Тренч от YSL
Маргарита Пушкина (фото 3.2)

Среди фильмов, которые я готова пересматривать бесконечно, — «Аризонская мечта» Эмира Кустурицы. В главной роли молодой Джонни Депп. Из нового российского кино мне понравилась картина «Аритмия».

Идеальное выставочное пространство — пожалуй, Музей фонда Бейелер в Базеле по проекту Ренцо Пьяно (Renzo Piano Building Workshop). Всегда актуальные имена и проекты на самом высоком уровне. Кроме того, отличные выставки проходят в лондонских Королевской академии художеств и Галерее Серпентайн.

Маргарита Пушкина (фото 6.1)
Маргарита Пушкина (фото 6.2)
Музей Sayamaike префектуры Осака в Японии, Тадао Андо.

В архитектуре меня вдохновляют проекты Тадао Андо, Питера Цумтора, Сантьяго Калатравы

Могу бесконечно изучать древнерусское искусство, Ренессанс, русский авангард, Северное Возрождение (на фото: работа Альбрехта Дюрера «Заяц», 1502).

Маргарита Пушкина (фото 9.1)
Маргарита Пушкина (фото 9.2)

Отпуск обычно провожу на лыжных курортах — в Зеефельде и Тоблахе в Австрии или в Санкт-Морице в Швейцарии. 

Много лет регулярно хожу на концерты оркестра musicAeterna во главе с дирижером Теодором Курентзисом. Необычная программа, блестящее исполнение, за которым стоит титанический труд. 

Маргарита Пушкина (фото 12.1)
Маргарита Пушкина (фото 12.2)

Из современных художников с интересом слежу за творчеством Таус Махачевой, Саши Паперно, Евгения Гранильщикова, Сары Лукас (на фото: коллекция мебели для London Art Workshop, галерея Sadie Coles).

Люблю спорт на свежем воздухе: лыжи, пробежки, силовые упражнения. На тренировках ко мне порой приходят гениальные идеи, часть которых я реализую на Cosmoscow

Маргарита Пушкина (фото 15.1)
Маргарита Пушкина (фото 15.2)
Материалы по темам
CosmoscowблогМаргарита ПушкинаСерпентайнТадао АндоПитер ЦумторСантьяго Калатрава
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