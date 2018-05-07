Маргарита Пушкина о том, что ее вдохновляет

Основатель арт-ярмарки Cosmoscow назвала вещи и места, которые ее вдохновляют.

Постоянно пополняю свой гардероб — это тоже своего рода творческий процесс. Выбираю вещи, которые никогда не потеряют актуальности, — вроде двухслойного тренча от YSL. Он одинаково круто смотрится и с джинсами-кроссовками, и с более элегантной одеждой.

Обедаю в перерывах между забегами по музеям и галереям. Могу посоветовать парижский ресторан Marius et Janette, куда я всегда иду за устрицами и свежими морепродуктами, и венецианский Trattoria alla Madonna.

Тренч от YSL

Среди фильмов, которые я готова пересматривать бесконечно, — «Аризонская мечта» Эмира Кустурицы. В главной роли молодой Джонни Депп. Из нового российского кино мне понравилась картина «Аритмия».

Идеальное выставочное пространство — пожалуй, Музей фонда Бейелер в Базеле по проекту Ренцо Пьяно (Renzo Piano Building Workshop). Всегда актуальные имена и проекты на самом высоком уровне. Кроме того, отличные выставки проходят в лондонских Королевской академии художеств и Галерее Серпентайн.

Музей Sayamaike префектуры Осака в Японии, Тадао Андо.

Могу бесконечно изучать древнерусское искусство, Ренессанс, русский авангард, Северное Возрождение (на фото: работа Альбрехта Дюрера «Заяц», 1502).

Отпуск обычно провожу на лыжных курортах — в Зеефельде и Тоблахе в Австрии или в Санкт-Морице в Швейцарии.

Много лет регулярно хожу на концерты оркестра musicAeterna во главе с дирижером Теодором Курентзисом. Необычная программа, блестящее исполнение, за которым стоит титанический труд.

Из современных художников с интересом слежу за творчеством Таус Махачевой, Саши Паперно, Евгения Гранильщикова, Сары Лукас (на фото: коллекция мебели для London Art Workshop, галерея Sadie Coles).